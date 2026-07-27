Scène surréaliste sur le Tour: deux spectateurs en viennent aux mains

Une bagarre entre deux spectateurs a éclaté lors du passage de la caravane du Tour de France, vendredi, pendant la 19e étape entre Gap et l'Alpe d'Huez.

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Le Tour de France, décrit comme une épreuve populaire par excellence, en raison de sa gratuité, de sa capacité à aller à la rencontre du public et de sa célèbre caravane publicitaire, attire chaque année des millions de spectateurs.

L'ambiance y est généralement conviviale et bon enfant. Les spectateurs viennent à la journée et pique-niquent au bord des routes en attendant le passage des coureurs.

Mais vendredi, lors de la 19e étape entre Gap et l'Alpe d'Huez, l'atmosphère chaleureuse a laissé place à une scène surréaliste: une bagarre entre deux hommes en plein passage de la caravane publicitaire, probablement sur fond de chasse aux goodies et aux biscuits lancés depuis les chars qui défilaient au même moment.

Ce qu'il s'est passé ⬇️ Vidéo: facebook

Après une première empoignade dangereuse, les deux hommes se trouvant à deux pas des véhicules du convoi, l'un d'eux a mimé une droite à son vis-à-vis, qui lui a répondu en lui enfonçant dans la bouche ce qui pourrait bien être l'objet de toutes les convoitises, avant de lui donner une tape sur la tête. Le geste de trop. Après cela, les coups ont commencé à pleuvoir et la tension est montée d'un cran. Il a fallu l'intervention des spectateurs présents à proximité pour empêcher l'altercation de prendre une tournure encore plus violente.

Sur la vidéo montrant la bagarre, on entend des spectateurs s'indigner du comportement des deux hommes. «Arrêtez, il y a des enfants là!», lâche une femme.

Dans le même temps, le convoi publicitaire poursuit ses animations, ce qui donne lieu à des annonces au micro totalement inadaptées à la situation. «Comment ça va par ici? Est-ce qu'il y a de l'ambiance par-là?» Un contraste savoureux.

(roc)