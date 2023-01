Un ouvrier sur un chantier de construction des Jeux olympiques de Paris 2024, le 12 août 2022 Image: EPA

jeux olympiques 2024

Les JO de Paris exploitent leurs ouvriers étrangers

Les témoignages rapportant des conditions illégales au cœur de la préparation du prochain événement olympique en France rappellent, chez de nombreux internautes, le scandale du Mondial 2022. Ces derniers dénoncent un boycott à «géométrie variable».

Paris s'apprête-t-elle à connaître le même scandale qui a esquinté le Qatar et son Mondial? Depuis plusieurs jours, de nombreux travailleurs immigrés dénoncent leurs conditions de travail sur les chantiers des Jeux olympiques 2024, en Seine-Saint-Denis.

Leurs témoignages font état d'une gestion «inhumaine» du personnel, de rémunérations «insuffisantes», d'heures supplémentaires «impayées» ou encore de «journées entières non rémunérées», a notamment rapporté lundi le journal Jeune Afrique.

Enquêtes lancées

La situation d'exploitation relatée est d'autant plus préoccupante qu'elle avait déjà été signalée au début de l'année 2022 par le syndicat français (CGT). Lequel avait, par ailleurs, découvert que ces ouvriers – souvent venus d'Afrique de l'Ouest, selon Le Monde – n'étaient pas régularisés. Or, ces faits contredisent la charte des JO 2024 tendant à «faire respecter les normes internationales du travail» et assurer un «travail décent».

«L’enquête a montré que, si certains travailleurs sans papiers avaient des feuilles de paie, le paiement des primes et des heures supplémentaires n’avait pas été honoré. Être sans papiers les rend expulsables à tout moment, et – double peine – les prive d’allocations et de cotisation retraite.» Confédération générale du travail (CGT) (syndicat français). cgt.fr

A l'issue de l'enquête de la CGT, douze ouvriers avaient obtenu leurs papiers en mai dernier. L'affaire avait conduit le parquet de Bobigny (Seine-Saint-Denis) à ouvrir une enquête préliminaire pour «travail dissimulé». Et pourtant, huit mois plus tard, de nombreux autres profils non régularisés tentent encore de dénoncer des faits analogues.

Qatar et Paris, même scandale?

Sur TikTok, Instagram et Twitter, les réactions s'échauffent. Du point de vue de plusieurs internautes, la comparaison au Mondial 2022 organisé au Qatar est inévitable. Certains déplorent que l'esclandre qui avait été fait pour obtenir un boycott international de l'événement footballistique semble, dans le cas des JO de Paris, inexistant.

En Suisse, pas tout le monde n'avait boycotté la Coupe du monde 2022 Les bars suisses ont décidé de ne pas boycotter le Mondial au Qatar de Team watson

Il faut toutefois rappeler que le boycott de la Coupe du monde au Qatar avait été motivé par des cas de décès d'ouvriers illégaux. Parmi les accusations répétées, celle des «6500 travailleurs» qui seraient morts durant les préparations de l'événement. De tels cas n'ont, pour l'heure, pas été signalés sur les sites de la Seine-Saint-Denis. Mais comme le fait remarquer Jeune Afrique: «il n’en reste pas moins que l’emploi de clandestins sur des projets promus par l’État français – chantre théorique des droits de l’Homme – est une bombe politique à retardement».

Mardi 17 janvier, Nicolas Ferrand, le directeur général de la Solideo, soit l’inspection du travail française, a affirmé «se joindre aux procédures contre les employeurs indélicats», a rapporté Geo. Il a, en outre, rappelé vouloir faire de Paris une «exemplarité des chantiers olympiques.» (mndl)