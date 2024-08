La Phryge, mascotte des JO de Paris, a vécu sa meilleure vie durant les JO de Paris. Y compris en compagnie des athlètes. image: getty, montage: watson

Détestée par les Français avant les JO de Paris, elle a pris sa revanche

Bafouée et comparée à un clitoris sur pattes avant le coup d'envoi, la mascotte des JO de Paris a vécu sa meilleure vie pendant deux semaines. Et les touristes en sont tombés amoureux. Tir au pistolet, bateau avec les flics, boîte de nuit, bisou dans le cou de Macron et petite chute au Stade de France, revivons ensemble les olympiades de la Phryge.

Léon Marchand a du souci à se faire. Malgré ses médailles d'or, son poitrail en titane et son petit air de mec sympa, une ancienne mal-aimée lui a piqué la vedette à Paris. Enfin... mal aimée... surtout par les Français. Et avant que les Jeux olympiques ne démarrent. Il faut avouer que la Phryge, mascotte officielle des JO Paris, inspirée des bonnets de la Révolution, a vécu une naissance plutôt compliquée.

Dès sa présentation en novembre 2022 (!), les critiques ont fusé, mais manquaient cruellement d'imagination. Dans l'esprit chagrin de nos voisins, cette mascotte rouge bonheur, aux yeux bleus pétillants, n'est et ne sera qu'un vulgaire clitoris. Nul. La honte. Et dire que le monde entier nous regarde. Même Yann Barthès n'avait pu réfréner son petit ricanement habituel, en les traitant de «clitoris sous acide».

Tout le monde ne s'en souvient pas, mais nous avons sans doute échappé au pire. Le 9 juillet dernier, Joachim Roncin, directeur artistique de Paris 2024, dévoilait à Ouest-France les projets qui n'avaient pas été retenus.

«On nous a proposé un chat, un pigeon et même les gargouilles de Notre Dame» Le directeur artistique de Paris 2024

Et puis la manifestation a démarré. Juste après la cérémonie d'ouverture, les Parisiens, les touristes, les spectateurs et les journalistes internationaux ont commencé à faire connaissance avec cette mascotte, omniprésente dans les rues de la capitale, les gradins et les écrans de télévision du monde entier.

Bafouée durant de longs mois, Phryge a décidé de faire fi des critiques et de profiter de ses olympiades, à rendre jaloux le Français ronchon. Du clitoris, on est passé à la peluche irrésistible. «Comment ne pas l'aimer, avec son air ahuri de psychopathe qui va manger ta famille entière au dîner, mais avec le sourire», la décrira début août, ce romantique internaute.

Comme s'il avait fallu conjurer le mauvais sort, le coup de foudre a eu lieu sur la Seine, le 25 juillet dernier. Escortée telle une star de la pop par deux agents de la Direction de l'ordre public et de la circulation, Phryge s'est payé une virée en navette de fonction, pied au plancher, sous le regard émerveillé des premiers badauds olympiques.

«Alcoolisée et super défoncée, la mascotte des JO déjà placée en garde à vue…» Un internaute , sur la plateforme X

Et Phryge, contrairement à Footix durant la Coupe du monde de 98, a eu de la chance. Malgré les critiques et les moqueries, le Comité d'organisation des JO a vraiment cru en elle. Au lieu de la reléguer aux parties officielles et à la boutique des Jeux, il a été décidé de lui prévoir plusieurs dizaines d'apparitions saugrenues, rigolotes, originales et très exposées. Histoire de la rendre simplement indispensable aux yeux du public.

Et la mission a été largement remplie, puisqu'elle est devenue la muse de tous ceux qui ont fini par aimer très fort les JO de Paris 2024.

La confession d'un internaute: «Il est tard, je peux me confier: je commence à développer des sentiments pour Phryge»

Et la réponse de Paris 2024;)

Un succès financier, aussi. Si les chiffres en boutiques officielles sont tenus secrets, en cinq jours, «120 000 mascottes ont été vendues aux Galeries Lafayette», dévoilait L'Equipe. Pour l'anecdote, le Comité olympique chinois en avait acheté près de 200 000 pour ses compatriotes, dont la passion pour les mascottes n'est depuis longtemps plus à prouver.

Si la cérémonie de clôture a déjà vu le drapeau olympique s'envoler pour Los Angeles, dans la besace de Tom Cruise, les Phryges ont encore du pain sur la planche avec les Paralympiques, qui démarrent fin août. Et, à ce propos, leur mascotte a eu un succès inédit cette année. Alors que d'ordinaire leur peluche avoisine 10% des ventes, Phryge culmine à près de 40%.

Allez, revivons les JO de Phryge en vidéos!