Voici les 30 athlètes qui vous ont le plus émoustillé pendant les JO

Ils et elles ont retenu toute notre attention durant cette quinzaine olympique. Pour leurs performances sportives, évidemment... mais pas que.

Plus de «Sport»

Allez, soyons honnête. Les Jeux ne servent pas seulement à s'extasier devant un nouveau record du monde ou à décortiquer telle ou telle performance sportive. C'est aussi l'occasion d'apprécier quelques merveilles bassement physiques que la Nature a eu la gentillesse de nous offrir.

Si, vous aussi, l'ambiance brûlante des Jeux olympiques vous manque déjà, voici de quoi vous consoler avec un listing parfaitement subjectif des 30 athlètes masculins et féminines qui nous ont régalé au cours des Jeux olympiques de Paris. Attention les yeux!

Us n'est pas coutume, on commence avec ces messieurs...

Thomas Ceccon

Les yeux clairs comme un lagon du nageur italien de 23 ans ont fait fondre les mordus de natation bien au fond du bassin olympique. Et les autres aussi.

Getty Images Europe

Anthony Ammirati

Getty Images Europe

Le perchiste français n'a pas qu'un joli petit cul bien bombé. Il dispose aussi d'un entrejambe si impressionnant qu'il a joué en sa défaveur durant les Jeux.

Jules Bouyer

Getty Images Europe

Justement, en parlant d'entrejambe: celle du nageur Jules Bouyer a également mis la Toile en émoi.

Noah Lyles

Image: Corbis Sport

Qu'on aime ou pas le style vestimentaire exhubérent du sprinter américain de génie Noah Lyles, difficile de ne pas succomber à sa plastique taillée au cutter.

Tom Daley

PA Images

A l'instar de celle du Britannique Tom Daley, 30 ans et autant d'abdos. Sans parler de cette tête bien faite à croquer.

Gabriel Medina

Getty Images Europe

Vous préférez l'esprit libre et cool du surf? Vous avez sans doute dû adorer le style de Gabriel Medina, médaillé de bronze, dont les photos sur/sous/à côté de sa planche ont suscité un buzz mondial.

Armand Duplantis

Tout autre style du côté du recordman du saut à la perche, le Suédois Armand Duplantis. Une bouille un peu bizarre à la Jérémy White Allen, la vedette de la série The Bear, mais qui n'est pas pour nous déplaire.

Getty Images Europe

Ibrahim Çolak

Vous préférez les «petits» gabaris aux grandes perches? Le gymnaste turc ne mesure qu'1m65. Mais il est presque tout aussi large d'épaules.

Getty Images Europe

Sven Roosen

Si, toutefois, vous préférez les Vikings tout en longueur, le sprinter Sven Rosen mesure 1,92 - et un physique de gendre idéal.

Getty Images Europe

Casimir Schmidt

Pour rester dans le Nord, permettez-moi de vous présenter le gymnaste Casimir Schmidt, un pur produit des Pays-Bas.

Getty Images Europe

Jakob Ingebrigtsen

Et si vous êtes plus friand de la Norvège, vous n'avez pas pu passer à côté du spécialiste des courses de fond et de demi-fond, le bonbon nordique Jakob Ingebrigtsen et ses yeux couleur d'iceberg.

Getty Images Europe

Leo Neugebauer

Vous préférez peut-être le sourire chaleureux d'un Leo Neugebauer, détenteur du record d'Allemagne du décathlon.

Getty Images Europe

Caspar Corbeau

Et comme les nageurs sont quand même bénis des deux, en voilà un autre: le nageur américano-néerlandais Caspar Corbeau, médaillé de bronze lors de cette quinzaine olympique.

Getty Images Europe

Wang shun

Après, promis, on arrête avec les nageurs. Mais difficile de ne pas succomber à la beauté de Wang Shun, le Chinois de 21 ans - et vous ne l'avez pas vu en maillot.

Image: Visual China Group

Les dames ne sont pas en reste...

Gabby Thomas

Difficile de résister aux fossettes de l'une des femmes les plus rapides de l'histoire sur 200 mètres, Gabby Thomas, mignonne à croquer.

Image: Corbis Sport

Yuliya Levchenko

Les grands yeux tristes et la blondeur nordique de l'Ukrainienne de 26 ans, spécialiste du saut en hauteur, ont littéralement affolé TikTok.

Image: SNS Group

Yaroslavl Mahuchikh

Mais on a adoré le style de sa compatriote, Yaroslavl Mahuchikh, qui a remporté l'or olympique.

Getty Images Europe

Favour Ofili

La sprinteuse nigériane de 21 ans, Favour Ofili, a également mis les réseaux sens dessus-dessous.

Keystone

Alica Schmidt

Sans oublier le mannequin allemand Alica Schmidt, égérie Hugo Boss à ses heures perdues, quand elle n'avale pas du tartan au petit-déjeuner.

Getty Images Europe

Kim Ye-Ji

Dans un tout autre genre, la Sud-doréenne a suscité les frissons de la foule. Vous n'avez pas pu louper la badasstitude de la médaillée d'argent du pistolet à air comprimé, qui ne lâche pas sa petite peluche porte-bonheur.

Getty Images Europe

Alysha Newman

Alysha Newman, à ne pas confondre avec une autre blonde mieux connue sous nos latitudes, la footballeuse Alisha Lehmann. La Canadienne, elle, est une déesse de l'athlétisme. Et une déesse tout court.

wGetty Images Europe

Chari Hawkins

Attention à ne pas se trouver dans le viseur de l'athlète américaine, Chari Hawkins, spécialiste de l'hepthatlon, ça pourrait des dégâts.

Getty Images North America

Anna Hall

Comme dans celui de sa compatriote, Anna Hall. Notre coeur est transpercé.

Getty Images Europe

Suni Lee

Elle ne manie pas la perche, mais elle est tout aussi impressionnante: l'adorable gymnaste d'1m52, Suni Lee, a illuminé ces Jeux aux côtés de sa consoeur Simone Biles.

Getty Images Europe

Sydney McLaughlin-Levrone

Non seulement McLaughlin-Levrone a remporté deux médailles d'or en 400 mètres haies et en relais, mais elle est aussi sublime et scintillante comme le diadème qu'elle a posé sur la tête après sa victoire.

Image: Sportsfile

Morgane Métraux

Cocorico! Pour remettre un peu de Suisse au milieu du village, voici la Vaudoise Morgane Métraux. La golfeuse fait sensation au sein de la rédaction de watson. On taira les noms.

Getty Images Europe

Sophia Smith

On craque complètement devant le sourire de la footballeuse de la team USA, qui a fêté ses 24 printemps pendant les Jeux, le 10 août. Aww.

Getty Images Europe

Keely Hodgkinson

Vous êtes plutôt team blonde? Dans ce cas, vous connaissez forcément la Britannique Keely Hodgkinson, grande gagnante du 800m.

Getty Images Europe

En bonus, ces athlètes qui vont fait causer... qui n'étaient pas aux JO.

Embla Mathilde Njerve

Vous êtes forcément tombé sur cette vidéo virale: le visage angélique et concentré de cette jeune perchiste norvégienne.

Pour info, Embla Mathilde Njerve n'est pas seulement mineure, mais en plus, la jeune athlète ne se trouvait pas pas aux Jeux de Paris.

On vous racontait ça ici. Cette jeune perchiste n'est pas aux JO, mais au coeur d'un gros malaise

Chou Tzuyu

Tout comme un autre joli minois, à l'origine d'un nombre incalculable de mèmes ces derniers jours: celui de la chanteuse et danseuse taïwanaise, Chou Tzuyu, également vedette d'une émission de télé-réalité. Cette vidéo la montrant lors d'une compétition de tir à l'arc date de 2018. Elle a été repartagée la semaine passée avec la légende «Qui est-ce???» et regardée des millions de fois, ce qui a semé une certaine confusion.

Comme quoi, attention à vos coups de foudre! Ils tombent parfois plus mal qu'une perche au milieu du front.