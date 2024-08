Ça décoiffe. Image: watson / dr

Oups

Tom Cruise a raté un truc lorsqu'il a sauté du toit du stade

Il s'est jeté du toit du Stade de France pour aller récupérer le drapeau olympique et foncer le ramener à Los Angeles, en vue des prochains JO d'été. Mais en chemin, Tom Cruise a manqué quelque chose... Heureusement, ce raté technique n'a pas eu d'incidence sur sa cascade. On vous raconte.

Certes, l'acteur américain de 62 ans a fait le show, dimanche soir, lors de la cérémonie de clôture de Paris 2024. Mais Tom Cruise ne devait pas «juste» sauter dans le vide; un geste - raté - aurait dû rendre cette spectaculaire entrée encore plus théâtrale.

Rembobinons. L'acteur est sur le toit du Stade de France. Après un dernier regard à la caméra, celui qui réalise lui-même ses cascades se jette dans le vide.

On peut apercevoir, sur son mollet droit, une sorte de sac, relié à une corde, qu'il garde à la main au moment de sauter. Et alors que Tom Cruise approche du sol du stade, il commence à agiter cette corde, à tirer dessus, de plus en plus frénétiquement.

Vous aussi, vous pensiez qu'il s'agissait d'un mécanisme lui permettant de ralentir sa descente? Eh bien non.

Un raté technique

Si on le voit ensuite courir vers la maire de Los Angeles pour récupérer le drapeau olympique et ensuite foncer à moto dans les rues de Paris, en direction d'un avion pour les Etats-Unis, c'est un autre drapeau qui s'est fait remarquer par son absence.

Car ce que Tom Cruise tentait de faire durant son saut du toit du Stade de France, c'était en fait sortir le drapeau américain. Raté.

Il ne s'agit toutefois pas du seul couac lors du passage éclair de l'Américain à travers le stade. Lorsque Tom Cruise a fendu la foule, juste après son saut, il a manqué de se faire embrasser par une fan. Un baiser forcé, ou une bise mal faite, esquivée par l'acteur.

Cette scène a par ailleurs embarrassé une partie des internautes. L'autre moitié de ceux-ci cherchant toujours à comprendre ce que l'acteur faisait, à tirer frénétiquement sur cette corde reliée à un sac fixé à son mollet, en pleine descente. Ils peuvent désormais dormir tranquilles.

