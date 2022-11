«C'est facile d'avoir des rapports sexuels», affirme Benjamin Mendy

Près de 3 mois après l'ouverture de son procès au tribunal de Chester, au Royaume-Uni, le footballeur français et défenseur de Manchester City est passé à la barre pour la première fois et s'est laissé aller à quelques révélations.

Accusé de multiples viols et agressions sexuelles, le joueur français a saisi cette occasion pour livrer sa version de l'histoire, retraçant également son passé et comment son passage en prison l'a changé, rapporte plusieurs médias français tels que BFM TV ou encore L'Equipe.

Le champion du monde 2018 s'est confié sur son enfance, le contexte familial dans lequel il a grandi et comment il a vécu «son rêve de jouer en Premier League» à son arrivée en Angleterre. Lors de ce témoignage, Benjamin Mendy a commencé par expliquer le fonctionnement de sa «panic room», lieu des supposées agressions pour lesquelles il est poursuivi.

Confirmant qu'il fallait bel et bien un code pour y accéder, il a précisé qu'il était possible d'en sortir en activant simplement la poignée depuis l'intérieur. Ceci alors que les victimes supposées avaient déclaré être coincées à l'intérieur de la chambre.

Alors qu'il lui a été demandé de justifier la confiscation des téléphones portables de ses convives lors des soirées qu'il organisait, le footballeur a expliqué vouloir préserver sa vie privée ainsi que celle de ses amis footballeurs présents chez lui, rapporte le média français.

Sa relation avec les femmes

«J'ai commencé à recevoir plein de messages sur Instagram», a-t-il déclaré, expliquant que sa notoriété auprès de la gente féminine s'est «dix fois plus» décuplée à son arrivée à Manchester City. «Franchement, c'est si facile de rencontrer des filles et d'avoir des rapports sexuels», a déclaré le Français âgé de 28 ans.

«Je ne vais pas dire que c'était "bad". J'aimais avoir des rapports sexuels»

«Je sais que je ne suis pas Brad Pitt et je sais que les femmes ne venaient pas vers moi pour ce à quoi je ressemble» a-t-il ajouté. Mais selon lui, ses échanges avec les femmes auraient toujours été très clairs.

«Si elles voulaient du sexe et moi aussi, ça m'allait» Benjamin Mendy, cité par BFM TV.

Il s'est également laissé aller à quelques révélations notamment sur le centre de formation par lequel il est passé:

«Ça peut-être bizarre de le dire ici, mais j'ai grandi avec cette façon de faire au centre de formation (au Havre), où c'était normal d'avoir des rapports sexuels avec plusieurs femmes la même nuit. Ça faisait partie de nous.»

«Je ne peux pas crier que j'aime le sexe. Ce n'est pas naturel de le dire fort»

Mais malgré ce penchant assumé, Benjamin Mendy a assuré à son avocate qu’il s’arrêtait lorsqu'une jeune femme refusait d'aller plus loin.

Comment la prison a changé sa manière de voir les choses

Son passage en prison l'a forcé à revoir ses priorités. Pour rappel, le défenseur de Manchester City a été incarcéré de fin août 2021 à janvier 2022, soit six mois. Un temps passé en cellule pendant lequel il a pu réfléchir à ses actes et à sa manière de vivre au quotidien.

«J'ai pensé à toute ma vie, car d'habitude je n'ai pas le temps pour ça. Là, j'étais seul, assis. Et la seule chose à faire était de penser» Benjamin Mendy

En effet, grâce à son statut de célébrité et de joueur professionnel, Benjamin Mendy a été habitué à ne manquer de rien, et plus particulièrement à ne jamais manquer d'argent. Un aspect de sa vie qu'il a été forcé de revoir en prison, car là-bas, il n'avait que quatre livres sterling (environ 4,50 francs) pour manger par jour, a-t-il dit.

«C'est la première fois que je pensais à ce que je pouvais acheter pour manger chaque jour. Cela m'a appris la valeur de l'argent, car avant quand je voulais quelque chose, je l'achetais»

Le joueur français a conclu en affirmant que son passage en prison l'avait changé et qu'il n'aurait plus le même comportement aujourd'hui:

«J'étais à la fois triste d'être allé en prison, mais j'y ai aussi appris des choses. Maintenant je préfère être seul que d'inviter des gens que je ne connais pas chez moi.»

Ce mardi, le tribunal de Chester entendra la suite du témoignage de Benjamin Mendy, concernant les accusations de viols et d'agressions sexuelles commises sur six femmes, au moins. (sia)