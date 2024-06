La première image de Mbappé depuis sa fracture du nez

Ceci vous a sans doute échappé sur le 1er but de la Nati à l'Euro

L'inattendu Kwadwo Duah a délivré le peuple suisse dès la 12e minute du match contre la Hongrie, samedi à Cologne. La façon dont le buteur - admirablement servi par Michel Aebischer - a percé la défense adverse a largement été commentée. L'action dans son intégralité est pourtant entrée dans l'histoire.

Kwadwo Duah a joué avec les nerfs des Suisses samedi à Cologne lorsque son but face au portier hongrois a d'abord été refusé à cause d'un hors-jeu imaginaire. Il a ensuite attiré tous les regards, on ne peut plus logique compte tenu de la situation. Le buteur de 27 ans a en effet marqué dès sa deuxième titularisation en équipe de Suisse, alors que le grand public ne le connaissait pas, lui qui évolue à Ludogorets en Bulgarie.