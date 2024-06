Comme Mbappé, ces stars du foot ont dû jouer les héros masqués

L'attaquant français s'est cassé le nez lundi contre l'Autriche et devra porter un masque pour les prochains matchs. Avant lui, d'autres vedettes du ballon rond sont passées par là.

La victoire de la France contre l'Autriche (1-0) lundi soir à l'Euro a laissé des traces dans les rangs tricolores: Kylian Mbappé s'est fracturé le nez lors d'un contact en fin de match.

La star de l'équipe de France – dont la durée de l'indisponibilité n'est pas encore connue – n'a pas dû être opérée, mais elle devra porter un masque de protection pour les prochains matchs. Avant elle, d'autres célèbres footballeurs ont joué les Zorro. Notre top 10👇

Victor Osimhen

Image: keystone

L'attaquant nigérian de Naples a fait de son masque, qu'il a porté pendant plus de deux ans, une véritable marque de fabrique. Il a joué avec cette protection à la suite d'un violent choc à la tête avec un défenseur adverse en 2021. Diagnostic? Multiples fractures de l'orbite de l’œil et de la pommette gauche.

Joško Gvardiol

Image: keystone

Comme Kylian Mbappé, c'est une blessure au nez qui a contraint le solide défenseur croate à porter un masque durant le Mondial 2022. De quoi en imposer encore plus face aux attaquants adverses.

Marco Streller

Image: KEYSTONE

Sans doute le masque le plus stylé de la liste, avec le drapeau bâlois dessus. L'ex-attaquant du FC Bâle s'était cassé le nez lors d'un match de Super League en 2012.

Son Heung-min

Image: keystone

La star de Tottenham et de la Corée du Sud a dû porter un masque pendant plusieurs semaines entre fin 2022 et début 2023 – notamment pendant le Mondial au Qatar – à cause d'une blessure au visage lors d'un duel. Et elle n'a pas vraiment apprécié l'objet: «Ma vision est toujours correcte, mais quand le ballon arrive sur moi, c'est parfois gênant, car je ne peux pas voir le ballon à cause du masque», avait témoigné le lauréat du Prix Puskás 2020.

Thomas Meunier

image: keystone

Un vilain coup de coude d'un adversaire fin 2022. Résultat? Pommette fracturée pour le latéral droit de Dortmund et de la Belgique, qui avait lui aussi dû jouer brièvement les Zorro à la Coupe du monde au Qatar.

Antonio Rüdiger

Image: instagram

Le solide défenseur central allemand a déjà un côté effrayant sur un terrain, alors imaginez avec un masque en plus! L'ex-défenseur de Chelsea avait été contraint de porter cette protection durant l'Euro 2021 après une fracture de l’os zygomatique lors d'un match de Ligue des champions peu avant.

Mladen Petric

Image: KEYSTONE

Le deuxième masque le plus stylé de la liste revient encore à un Bâlois. L'ex-attaquant du FCB a arboré une protection aux couleurs de son pays d'origine, la Croatie, en 2007.

Robert Lewandowski

Image: keystone

C'est aussi une pommette fracturée qui avait forcé la star de la Pologne et du FC Barcelone a porté durant quelques jours un masque en 2015, à l'époque où elle évoluait avec le Bayern Munich.

Mario Mandzukic

image: capture d'écran x

Jamais deux sans trois! Oui, Mario Mandzukic est le troisième Croate de cette liste. Un choc avec le Suisse Pajtim Kasami lors d'un match de Ligue des champions contre l'Olympiakos avait cassé le nez de l'attaquant de l'Atlético Madrid. Contrairement à Mbappé, le malheureux avait, lui, dû se faire opérer.

Petr Čech

Image: keystone

La Premier League anglaise est réputée pour ses duels engagés: le mythique gardien tchèque a pu le constater. Depuis 2006, l'ancien dernier rempart de Chelsea portait un casque suite à une fracture du crâne. En 2011, un nez cassé l'oblige à arborer une combo inédite casque-masque, lui donnant un petit air de chevalier.