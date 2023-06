«Au PSG, Messi n'en avait rien à cirer de personne»

Daniel Riolo en tire ses propres conclusions: «Il n'était pas bien ici. Il n'en a jamais rien eu à cirer du PSG . D'un point de vue business, il a permis des revenus supplémentaires au club et des abonnés sur les réseaux sociaux. Mais ce n'a été que ça. Footballistiquement, sa venue a été, de mon point de vue, inutile au PSG. Il n'a pas fait progresser le club. Il n'a fait progresser personne. Il n'a pas partagé son talent. Il n'a pas donné. Il n'y a eu jamais eu de mariage, il n'y a jamais eu d'amour et d'affection, il n'a jamais salué le public, il est venu pour ses intérêts parce que le Barça ne pouvait plus le payer, c'est tout.» Fin de l'histoire.

La seconde information a trait aux entraînements en général, et plus particulièrement aux horaires.

«Rappelez- vous le jour où il avait quitté l'entraînement. Le club avait étouffé tout cela en prétextant une petite blessure à un mollet. C'est faux. Archifaux. Monsieur en avait marre de ce qui se passait à l'entraînement, de ce qui était proposé. Et il était dans un jour où ses enfants à l'école souffrait, donc il est parti de l'entraînement. Il a pris sa douche et il s'est barré.»

Manquer de respect à Djokovic quand on est un garçon bien élevé

Novak Djokovic tentera de devenir ce dimanche le premier homme à remporter 23 titres du Grand Chelem. Un seul homme peut l'arrêter et il est réservé: que fera Casper Ruud?

Novak Djokovic peut devenir ce dimanche le joueur le plus titré de l'histoire, immanquable et incontestable. La dernière personne qui puisse l'en empêcher est Casper Ruud, probablement le plus réservé et le plus smart des joueurs actuels. Est-ce compatible avec la fonction? C'est tout l'enjeu de cette finale.