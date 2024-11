Le comportement de cet influenceur au marathon de New York a choqué

Matthew Choi a été disqualifié de la prestigieuse course, dimanche dernier, pour avoir violé le code de conduite et les règles de compétition.

Matthew Choi avait réalisé une très belle course, dimanche 3 novembre au marathon de New York. L'influenceur de 29 ans avait en effet bouclé les 42,195 km en moins de trois heures (2h57'15 exactement). Mais ce chrono ne restera pas dans les annales puisque le Texan a tout simplement été disqualifié de la course en raison de son comportement.

C'est l'association New York Road Runners (NYRR), organisatrice du prestigieux marathon, qui l'a annoncé cette semaine.

«L'un des incidents portés à l'attention de la NYRR est que Choi a couru avec l'aide de deux personnes non autorisées qui ont emprunté le parcours sur des vélos électriques, gênant les coureurs» L'association New York Road Runners, citée par l'agence Associated Press.

Le dispositif choisi par Matthew Choi, qui a couru torse nu, lui a permis d'avoir des images de lui (et de ses pectoraux) parfaitement réalisées. L'influenceur aux 404'000 abonnés sur Instagram a ensuite diffusé une compilation de sa course sur les réseaux sociaux, avec en fond sonore le tube «Empire State Of Mind» interprété par Jay-Z et Alicia Keys.

Son attitude sur le bitume new-yorkais en a toutefois agacé plus d'un. Un internaute l'a d'ailleurs fait savoir en postant ce message sur les réseaux sociaux:

«Je ne comprends vraiment pas pourquoi vous avez besoin d'une équipe de tournage pour vous filmer pendant que vous courez un marathon. Vous avez complètement perdu le sens des réalités. C'est la course de tout le monde et vous avez clairement un impact sur les autres en faisant cela. Filmez-vous comme le reste des créateurs de contenu normaux, demandez aux personnes qui vous encouragent de vous filmer lorsque vous passez à côté d'elles, mais gardez l'équipe en dehors de la course.»

Un autre utilisateur d'Instagram a pour sa part choisi d'ironiser sur la situation:

«Lors de ma prochaine compétition, j'emmènerai toute ma famille. Ma nièce courra à côté de moi avec deux caméscopes, mon père sera sur un vélo électrique avec 3 caméras et un iPhone, et ma grand-mère aura un Segway avec une caméra»

C'est un récidiviste

Ce n'est pas la première fois que Matthew Choi essuie des reproches pour son attitude en course. Il avait déjà été vivement critiqué pour avoir emmené une équipe avec lui lors du marathon d'Austin par le passé, même si à l'époque, il avait obtenu les autorisations nécessaires, rapporte le média Insidethegames.

Choi avait le dossard 3603 le week-end dernier. Image: Instagram

L'influenceur n'avait cette fois rien demandé aux organisateurs de New York et a dû s'excuser. Il a reconnu qu'il avait été égoïste et que la présence de ses deux complices avait gêné d'autres coureurs (ils étaient plus de 55'000 au départ cette année). Certains d'entre eux ont même été empêchés de se ravitailler.

Le Texan a bien sûr le droit de faire appel de sa disqualification, mais il a d'ores et déjà déclaré qu'il acceptait sa sanction. Celle-ci lui servira de leçon pour la suite: «Cela ne se reproduira plus», a-t-il promis.