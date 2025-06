«RF» ne collabore plus via son agence avec Ben Shelton. image: Getty

Roger Federer enregistre une nouvelle perte

Quelques semaines après le départ de Coco Gauff, l’agence Team 8 du Suisse a également cessé de représenter la star montante Ben Shelton. Signe supplémentaire d’une restructuration désormais évidente en interne.

Roger Federer était sous le feu des projecteurs ces derniers jours. Au Mans, c’est lui qui a donné le coup d’envoi des légendaires 24 Heures, un privilège rendu possible grâce à un sponsor commun: l'horloger Rolex, chronométreur officiel de la course, et dont Federer est l’un des ambassadeurs.

Mais loin du circuit Bugatti et de son faste, le Suisse a essuyé dans le même temps un revers significatif. Ben Shelton, 12e joueur mondial à seulement 22 ans, et par ailleurs demi-finaliste à Melbourne et Flushing Meadows, a quitté Team 8, l'agence de management créée par Roger Federer et son agent Tony Godsic.

Ben Shelton est aux portes du Top 10 mondial. image: Getty

L'Américain a rejoint William Morris Endeavor (WME), qui compte déjà dans ses rangs plusieurs poids lourds du tennis, tels que Carlos Alcaraz, Taylor Fritz, Iga Swiatek ou encore Serena Williams.

Ce départ fait suite à celui de Coco Gauff en avril dernier. La récente vainqueure de Roland Garros a lancé sa propre société, Coco Gauff Enterprises, afin de mieux contrôler sa carrière et ses affaires. Elle est soutenue dans son projet par l'inévitable WME.

Auparavant, Grigor Dimitrov avait quitté Team 8 en 2017 pour rejoindre Octagon, tandis qu’Alexander Zverev s’en est allé en 2021. Quant à Juan Martin del Potro, autre pilier de l'agence, il a pris sa retraite sportive. Le temps où la société de Roger Federer gérait de grandes figures du circuit paraît donc lointain.

Deux pertes consécutives, après d'autres par le passé: un coup dur pour le Suisse? Pas si sûr. Le départ de Ben Shelton renforce l'idée que Team 8, qui n'a jamais eu pour ambition de concurrencer WME, souhaite se focaliser sur l'empire Federer.

Cela inclut la gestion de l’image de l’ancien numéro un mondial, de ses nombreux partenariats, ainsi que de la Laver Cup, via la filiale britannique Trident 8. En d'autres termes, les activités les plus lucratives de Team 8, même si l'événement «Europe vs Reste du monde» peine à convaincre et à générer des profits.

Le récent départ de Ben Shelton reste toutefois une surprise, l'Américain faisant jusqu’ici pleinement partie du giron Federer. Il a ainsi rejoint l'équipementier «On» en 2023, entreprise dans laquelle «RF» est devenu actionnaire en novembre 2019. Et à Bâle, en fin de saison dernière, les parents du Maestro ont assisté aux Swiss Indoors dans le box du joueur.

Or même s'il n'est plus représenté par Team 8, Shelton conserve un lien direct avec Roger Federer: il continuera de porter les tenues bariolées de la marque helvétique.