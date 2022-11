La star du FC Sion, ici à San Siro en 2013. Image: AP

Mario Balotelli dérape sur les réseaux: faut-il le surveiller?

L'attaquant star du FC Sion n'a pas hésité à brandir un doigt à l'encontre du kop bâlois, avant de s'insurger sur les réseaux sociaux en traitant la Swiss Football League de «mafia».

Fin avec ses pieds, moins avec les mots. Malheureusement, Mario Balotelli n'a pas brillé sur Instagram. En qualifiant la Swiss Football League (SFL) de «mafia», le talentueux Italien n'a pas fait dans la dentelle et a forcément pénalisé le club du président Constantin.

Balotelli a écopé d'un match de suspension à titre provisoire. C'est à dire qu'il y aura vraisemblablement d'autres matchs. La Swiss Football League a expliqué qu'«aucune autre information ne sera communiquée avant la décision définitive».

Le «Mick Jagger» du championnat suisse a fait fort. Pour la communication du FC Sion, «rien à dire». Aucun commentaire à propos de «Super Mario». A la question de savoir si l'arrivée du fantasque joueur transalpin a changé la manière de procéder dans la communication du club, le responsable Baptiste Coppey écourte: «On n' a rien changé. Mario Balotelli est arrivé humblement.» A son arrivée, il annonçait aussi vouloir devenir sage.

Balotelli a montré des éclairs de génie mais semble s'ennuyer en Suisse. L'ennui, un mal qui le ronge, comme le traduisait son geste en mars 2011, quand il tirait des flèchettes sur des jeunes du centre de formation de Manchester City. Cette fois-ci, pour passer le temps, c'est sur les réseaux sociaux qu'il lance ses piques.

La controverse a rythmé la carrière de Balotelli et elle n'est pas prête de le lâcher. Après ce match dominical à Bâle, les ultras rhénans ont réussi à réveiller les vieux démons du Sédunois. La colère du joueur est liée à cette faute indiscutable, comme la qualifiait «CC», qui a fait totalement craquer l'Italien. Une erreur d'arbitrage et voilà que Balotelli accuse les instances du football suisse de diriger un système mafieux.

Du côté de la Swiss Football League, on renvoie la balle à la Commission de discipline. «Ce n'est pas à nous de juger, mais à la Commission», répond la SFL. Même s'il y a déjà eu des posts problématiques sur les réseaux sociaux, la SFL explique que celui de Balotelli est «le plus virulent».

Les réseaux sociaux, le mal du footballeur

Ils sont nombreux à se poser des questions derrière ce post inacceptable. «Balo» est-il aidé ou conseillé pour communiquer sur ses réseaux? On se rappelle des écarts de Serge Aurier, avant d'être mis à pied par le PSG en février 2016 en raison d'une vidéo sur Periscope.

L'aventure sédunoise de Balotelli n'est pas de tout repos. Image: KEYSTONE

L'interrogation revient une nouvelle fois sur la table: peut-on laisser les joueurs de foot aux commandes de leurs propres réseaux sociaux? Mario Balotelli, outre ses talents de footballeur, c'est plus de dix millions d'abonnés sur Instagram. Cette fan base mondialisée attire les clubs. Un joueur de la trempe de l'Italien vaut double: un footballeur et la communauté de fans qui l'accompagne. Comme les grands gestionnaires de fortune avec leurs clients.

Neymar, au moment de son transfert au PSG, a multiplié par neuf la communauté de suiveurs du club.

Pour Sion, une signature comme celle de Balotelli a un impact énorme. Les médias internationaux se sont intéressés au club, la conférence de presse pour la présentation de «Super Mario» a été extrêmement suivie. Et Sion profite de cette visibilité. Pour donner un exemple, la frappe surpuissante partagée sur les réseaux du club et jumelée avec le profil Balotelli a cumulé plus d'un millions de vues et plus de 56 000 «j'aime». A titre de comparaison, les vidéos du club sont visionnées en moyenne entre 20 000 et 40 000 fois.

Communication incontrôlable

Ils sont pléthore à dire que les clubs doivent gérer la communication de leurs employés. Le joueur est sous contrat et représente une marque, une ville, un club. La proximité avec les supporters est appréciée par les joueurs, mais l'instantanéité peut s'avérer dévastatrice - le sel même d'un réseau social souvent appelé «viralité». La récente blague d'Iker Casillas et de Carles Puyol sur Twitter est une bonne illustration des dégâts qu'une simple farce peut engendrer.

Balotelli s'est peut-être défendu individuellement et n'a pas pensé au collectif, au retour de bâton pour le FC Sion.

Alors, fallait-il que le FC Sion contrôle l'usage total des réseaux sociaux de sa star? Avec une communauté aussi large, de telles paroles peuvent nuire à une institution comme le FC Sion, surtout avec les qualificatifs choisis par «Balo». Selon nos premiers retours de la SFL, les accusations de l'attaquant ont fait bondir les instances. Le doigt d'honneur peut encore passer, dans l'excitation du match. Mais hors du terrain, l'esprit reposé, un tel post ne fera l'objet d'aucune clémence.

C'est pour éviter ces problèmes que des joueurs font appel à des agences pour professionnaliser leur communication. Le terrain digital est aussi un aspect tactique à travailler, spécialement à notre époque.