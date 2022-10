Christian Constantin pense que Mario Balotelli lui apporte un côté rock'n'roll.

Constantin: «Balotelli, ce n'est pas le trompettiste d'Andermatt»

Les performances sont quelconques mais la fascination subsiste. Après six semaines, Christian Constantin est convaincu qu'il a bien dépensé son argent en amenant «le Mick Jagger» du football au FC Sion.

Le 31 août, Mario Balotelli signait au FC Sion pour deux ans. C'était une petite sensation: un si grand nom dans une si petite ligue. Balotelli, 32 ans, a peu joué depuis et n'a été titularisé qu'à une seule reprise. Quatre matchs, 166 minutes, deux buts: telles sont les stats du footballeur de Super League le plus cher de l'histoire, rémunéré 1,5 million de francs par saison et jusqu'ici utilisé sporadiquement par l'entraîneur Paolo Tramezzani.

C'est un investissement considérable que le président Christian Constantin a consenti. Ce mécène au sens aigu du luxe, des voitures rapides et des footballeurs hors de prix, a trouvé le moyen (car il n'en manque pas) de ne plus s'ennuyer au stade.

Sion ne pourra pas financer l'ex-international italien avec ses propres recettes, malgré les centaines de maillots qu'il a déjà vendus. Mais quiconque raisonne de cette façon n'a rien compris aux affaires du football. Il n'a surtout rien compris à Christian Constantin.

CC est dans une situation difficile avec le FC Sion: à la traîne du football moderne, le club, avec sa soirée choucroute, son stade anachronique et son tissu économique structurellement faible, peut de moins en moins rivaliser avec les clubs millionnaires de Bâle et de Berne. Surtout pas à long terme, dans une optique de suprématie nationale: le dernier podium du FC Sion remonte à quinze ans, le seul titre de champion à 25 ans. Les deux fois, l'entraîneur s'appelait Alberto Bigon. Les gros transferts, ceux d'Essam El-Hadary en 2008, Gennaro Gattuso en 2012 et maintenant Mario Balotelli, sont l'artifice de Constantin pour échapper à la lassitude.

Aujourd'hui, cette danseuse paraît plus nécessaire que jamais compte tenu du football souvent extraordinairement triste produit par Tramezzani. La ligue devrait remercier Constantin car au moins, maintenant, un joueur vaut vraiment la peine de payer le prix exorbitant d'une place en tribune principale. Laquelle coûte 86,60 francs à la Swisspor Arena de Lucerne, au hasard.

Les maillots de Mario Balotelli sont la tête de gondole des magasins de sport valaisans. Image: KEYSTONE

Balotelli est une véritable attraction car avec lui tout semble possible, sur et en dehors du terrain. Incartades, buts, spectacle. Dans les rubriques sportives du pays, on aiguise les plumes avec une impatience non dissimulée car il n'y a probablement jamais eu en Super League un joueur qui assure les gros titres et les clics de façon aussi fiable.

Un peu de rock'n'roll

pour la Super League

La presse s'est régalée lorsque Balotelli a exploré la vie nocturne lausannoise en septembre. Et une fois que les effluves d'alcool se sont dissipés, les spécialistes de football ont mis leur nez dans les statistiques. Court-il assez? A quel poste est-il le mieux utilisé? Aimerait-il déjà changer de club cet hiver? Toute cette agitation fait partie des calculs de Constantin: l'homme a compris très tôt que le football était avant tout une entreprise de divertissement.

Le président semble heureux lorsqu'on lui demande au téléphone s'il est satisfait de Mario Balotelli. Il déclare: «En termes de football, les choses vont de mieux en mieux. Son but contre GC était exceptionnel. Cette accélération, ce contrôle du ballon, ce tir: il n'y a aucun autre joueur de Super League qui puisse faire ça». Et l'agitation autour du personnage? Constantin semble s'en délecter:

«Tout le monde s'intéresse à lui et le connaît. Quand les gens le voient quelque part, ils sortent leur téléphone et filment. Mais c'est normal de nos jours. On ne parle pas ici du trompettiste d'Andermatt. Balotelli, c'est Mick Jagger»

Lorsque Sion a joué à Saint-Gall il y a quelques semaines, un spectateur a couru sur le terrain pour prendre un selfie avec Balotelli. Ce ne devait pas être différent avec Mick Jagger, avant que les Rolling Stones ne commencent à jouer sur de si grandes scènes qu'on ne pouvait rien distinguer sans jumelles. Un peu de rock'n'roll ne peut que faire du bien à la Super League.