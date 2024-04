«Puissant», «légendaire»: KO historique en MMA

La soirée a également été marquée par les images saisissantes de Jim Miller, en sang lors du combat préliminaire qu'il a perdu contre Bobby Green par décision. L'Américain a subi plusieurs entailles au deuxième round, autour de son oeil droit. Son clan a fait du bon travail pour endiguer le flux de sang avant le troisième et dernier round, mais de nouveaux coups portés par Green ont réouvert la plaie.

Max Holloway a touché son adversaire au visage, le faisant tomber la tête la première dans l'octogone. «Légendaire», «puissant»: les superlatifs n'ont pas manqué, aussi bien dans les médias que sur les réseaux sociaux. Tout le monde s'accorde à dire qu'il s'agit là d'un finish historique. Le plus fou de l'histoire de la MMA.

Ce Lausannois a créé un buzz mondial

La vidéo d'un homme mûr glissant avec une rare élégance sur le bitume d'Ouchy a été likée par un demi-million d'internautes sur Instagram. La gloire est à lui.

Ceux qui se baladent chaque dimanche à Ouchy, au sud de Lausanne, ont sans doute déjà croisé ce patineur hors-pair, glissant sur l'asphalte avec la grâce d'une ballerine russe et la technique de Stéphane Lambiel. Vêtu d'une chemise claire et d'un pantalon léger, muni de deux écouteurs qui semblent donner vie à chacun de ses mouvements, l'homme habite un espace qui n'appartient qu'à lui dans le quartier le plus peuplé de Lausanne chaque week-end.