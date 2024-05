Il prépare l'entrée du siècle et perd en 14 secondes

Derrière le combat pour la ceinture des poids mi-moyens, conservée par Adrian Bartosiński, le fight Arkadiusz Wrzosek - Artur Szpilka, dans la catégorie des poids lourds, était l'un des plus attendus de la soirée.

La Konfrontacja Sztuk Walki, abrégée en KSV, est l'une des organisations de MMA les plus réputées en Europe. Créée en Pologne, elle organisait à Gdansk/Sopot, dans la nuit de samedi à dimanche, son 94e événement phare.

Le KSW 94, disputé dans la nuit de samedi à dimanche, a permis à Artur Szpilka, ancien boxeur reconverti en combattant de MMA, de faire le show. Son entrée dans l'octogone est l'une des plus spectaculaires de l'histoire des arts martiaux mixtes. Cela n'a toutefois pas suffi à intimider son adversaire...

«En Suisse, nous avons presque un peu honte de réussir»

Patrick Fischer s'apprête à disputer son huitième championnat du monde sur le banc. Dans un entretien accordé à Keystone-ATS, le sélectionneur national évoque l'effectif helvétique, la mentalité suisse et Wayne Gretzky.

Patrick Fischer, pendant les quatre semaines de préparation, il s'agissait de trouver la meilleure équipe possible. A quoi faites-vous particulièrement attention dans sa composition?

Nous construisons une équipe basée sur le caractère, car nous ne pouvons réussir qu'ensemble. Il est impératif que nos habitudes et nos vertus soient appliquées, que l'on travaille dur sur et en dehors de la glace. Ensuite, il s'agit de remplir les différents rôles. Nous devons trouver le meilleur homme pour chaque rôle, nous ne pouvons par exemple pas aligner quatre centres de première ligne.