Enorme coup dur pour l'équipe de Suisse

Le Championnat du monde 2025 est terminé pour Nico Hischier, a annoncé Swiss Ice Hockey.

Coup dur pour l'équipe de Suisse de hockey sur glace au Mondial à Herning. Le capitaine Nico Hischier a contracté une blessure musculaire contre l'Allemagne jeudi et il ne pourra pas être remis avant la fin du tournoi.

Centre numéro un de la sélection de Patrick Fischer, Hischier a ressenti une gêne musculaire au cours de la première période. Grimaçant à l'heure de regagner les vestiaires, il boitait en quittant la patinoire.

Swiss Ice Hockey informe via un communiqué que la blessure n'est pas grave, mais qu'elle nécessite un temps de rééducation suffisamment long pour que le Haut-Valaisan ne puisse pas jouer la prochaine semaine.

Nico Hischier va rester avec l’équipe et commencer sa rééducation ainsi que le traitement physiothérapeutique au Danemark, précise le communiqué. En quatre matchs, il a inscrit trois points, dont deux buts. Et au-delà des statistiques, Hischier fait partie de ces joueurs qui attirent les regards adverses. Il abat en outre un important travail défensif, lui qui est un des meilleurs centres two-way au monde.

Ce forfait est donc une mauvaise nouvelle pour le sélectionneur Patrick Fischer, même si la Suisse a maîtrisé son sujet face à l'Allemagne après la blessure de Hischier, leader incontesté du vestiaire helvétique. Andres Ambühl avait davantage joué que son rôle de 13e attaquant. Le vétéran davosien va donc intégrer l'un des quatre blocs. Surnuméraire lors des dernières rencontres, Grégory Hofmann devrait réintégrer l'alignement.

Cette année, les centres helvétiques ont la poisse qui leur colle aux lames. Patrick Fischer n'a pas pu compter sur Gaëtan Haas, Calvin Thürkauf, Enzo Corvi ni Philipp Kurashev, tous blessés. Il n'a pas non plus pu s'appuyer sur le renfort potentiel de Pius Suter, pourtant absent des play-offs de NHL avec Vancouver et auteur de 25 buts, le Zurichois devant négocier un beau contrat et ne souhaitant pas prendre de risques.

