Les fans se sont régalés

Soirée folle au PFL Paris. Cédric Doumbé a perdu à cause d'une écharde et Mickaël Groguhe est tombé de façon ridicule, sans jamais combattre.

Plus de «Sport»

Jeudi était une grande soirée de sport. Outre les play-in en hockey et les huitièmes de finale de foot européen, se tenait le PFL Europe 1, un événement de MMA organisé à l'Accor Arena (Paris) par la Professional Fighters League.

L'affiche entre Cédric Doumbé et Baki, le point d'orgue de la soirée, était sur toutes les lèvres depuis quelques jours. Elle a pris jeudi une tournure à laquelle personne ne s'attendait, puisque «Baki» Chamsoudinov - convainquant dans la cage - s'est imposé de manière surprenante, par arrêt de l'arbitre. Ce dernier a en effet mis fin aux hostilités car Doumbé était blessé au pied, non pas par son adversaire, mais bien ce qui s'apparente être une écharde.

«J'avais un morceau de verre ou un bout de bois dans mon orteil, je voulais juste l'enlever et continuer à me battre» Cédric Doumbé

Ce qu'il s'est passé ⬇️ Vidéo: twitter

Du jamais-vu à un tel niveau, ce qui a provoqué stupeur, incompréhension et colère dans le public. La raison de l'arrêt définitif du combat a ensuite largement fait rire la communauté du MMA, surtout que Doumbé s'était montré grande gueule les jours précédents l'affrontement. C'est finalement une écharde qui lui a coûté le combat! Certains ont aussi remis en question la légitimité de la PFL, qui cherche à concurrencer l'UFC.

Mais ce fight n'est pas le seul à avoir alimenté les discussions. Avant le main-event de la soirée, un autre combat a lui aussi fait réagir. Il s'agit de l'opposition entre Islem Masraf et Mickaël Groguhe. Le second nommé s'est fait éteindre en 12 secondes alors qu'il semblait ailleurs, comme s'il ne souhaitait pas se défendre.

Voici ce que cela a donné ⬇️ Vidéo: twitter

Dans ces conditions, le KO a forcément été violent. Un highkick jambe gauche suivi d'un poing, et tout était plié. Les non-initiés n'ont pas réellement compris la nonchalance de Groguhe. Le fighter français est néanmoins habitué à démarrer ses combats de la sorte, garde baissée, afin d'impressionner son adversaire et lui montrer qu'il n'a pas peur. Ce comportement rappelle celui d'un certain Anderson Silva, qui ne manquait pas de chambrer ses adversaires en esquivant les bras en bas.

Cette fois, Mickaël Groguhe est néanmoins allé trop loin. Piégé à son propre jeu, il n'a absolument rien montré dans la cage. Pire, il a perdu de façon ridicule et n'a donc pas été épargné sur les réseaux sociaux. Il sera intéressant de voir la manière dont le combattant abordera son prochain défi, s'il tire ou non des leçons de cette soirée désastreuse.

Mais avant qu'il ne revienne sur le devant la scène, il y aura d'autres événements, à commencer par l'UFC 299 ce week-end. Le public français s'est enflammé cette semaine pour le PFL Paris, mais ce n'est rien à côté de ce qui arrive. Benoît Saint Denis - entré au classement officiel de l'UFC après sa performance remarquée en fin d'année au Madison Square Garden - affrontera en co-main event l’Américain Dustin Poirier, troisième prétendant à la ceinture chez les poids légers. Autant dire que Dana White, le boss de l'UFC, a vu les choses en grand pour le Nîmois.

(roc)