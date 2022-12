Selon les lecteurs de watson, Yann Sommer sera le Suisse décisif face à la Serbie au cours du match de la Coupe du monde de ce vendredi 2 décembre. Image: keystone

La Suisse en 8e de finale face au Portugal grâce à Sommer? Voici vos pronos

Les résultats de notre sondage sont tombés: vous êtes confiants en voyant la Suisse gagner ce match décisif (vendredi soir à 20h00), avec le gardien helvétique dans le rôle du héros.

Vous avez tranché! On vous a soumis un petit sondage en cinq questions cette semaine pour savoir comment vous voyez ce match couperet face à la Serbie vendredi et la suite (ou non) de la Coupe du monde pour la Nati. Voici les résultats.

La Nati réussira à se qualifier pour les 8e

Vous êtes une très large majorité (73%) à penser que la Suisse se qualifiera pour la suite de la compétition, à savoir les 8e de finale.

Reste maintenant à savoir de quelle manière. Pour rappel, voici les différents scénarios possibles ce vendredi soir:

✅ La Suisse sera qualifiée si:

- Elle bat la Serbie

- Elle fait match nul contre la Serbie et le Cameroun ne bat pas le Brésil par plus d'un but d'écart



❌ La Suisse sera éliminée si:

- Elle perd contre la Serbie

- Elle fait match nul contre la Serbie et le Cameroun bat le Brésil par plus d'un but d'écart

Elle va battre la Serbie

Selon les watsonniens et watsonniennes, c'est de la plus belle des façons que la Suisse se qualifiera: avec une victoire face aux Serbes. Vous êtes 48% à imaginer ce scénario, contre 31% qui se prononcent pour un match nul qui qualifierait aussi, normalement, les Helvètes (si la logique est respectée dans le match Brésil - Cameroun).

Yann Sommer sera décisif

A en croire le résultat suivant, vous n'imaginez toutefois pas une victoire large ni aisée de la Nati. Car, selon vous, le Suisse décisif face à la Serbie sera le gardien, Yann Sommer (20%). Vous avez aussi confiance en Xherdan Shaqiri (15%) et Breel Embolo (14%) pour offrir au pays cette qualification.

La suite contre le Portugal

On vous a aussi demandé quel adversaire vous aimeriez rencontrer en 8e de finale. La réponse? Le Portugal (53% des votes). Et c'est intéressant: vous semblez préférer affronter un adversaire plus fort sur le papier que le Ghana, l'Uruguay ou la Corée du Sud, mais dont l'opposition offrira une grosse ambiance (la diaspora portugaise est nombreuse en Suisse et sait se faire entendre quand il s'agit de foot). Peut-être aussi que votre choix est dû à votre goût du challenge.

Et ça va passer !

Même quand on imagine affronter un cador en 8e de finale, vous restez confiants! Vous êtes 25% à penser que la Nati finira son parcours au Mondial en quarts de finale, ce qui signifie qu'elle battrait potentiellement le Portugal au tour précédent. Par contre, vous êtes peu à croire que la Nati sera sacrée championne du monde (11%).

Ce vendredi soir, vers 22h00, soit à la fin du duel contre la Serbie, on saura si l'équipe de Suisse aura réussi à passer la première étape de cette Coupe du monde en se qualifiant pour les 8e de finale.