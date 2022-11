Nati

Vous n'avez peur ni du Brésil, ni de sa star: vos pronostics

Vendredi, on vous a soumis plusieurs questions afin de tâter (un peu) vos espoirs avant le match de ce lundi soir entre la Nati et l'équipe du Brésil. Voici les résultats (très) optimistes du sondage.

La Nati obtiendra-t-elle une nouvelle victoire après son 1-0 contre le Cameroun? Réponse ce lundi 28 novembre 2022, dès 17 heures, au cours du match où elle se confrontera au Brésil, championne du monde à cinq reprises.

En attendant ce duel, on n'a pas pu s'empêcher de vous sonder sur la tournure que pourrait prendre cette deuxième rencontre de la Suisse, au Qatar. Voici les impressions de nos lecteurs, parmi plus de 800 réponses soumises.

La Seleção en sérieuses difficultés

Pour de nombreux experts sportifs, l'équipe suisse n'est pas favorite pour son second match de la Coupe du monde 2022 face au Brésil ce lundi 28 novembre, à 17 heures. Pourtant, les watsonniens et watsonniennes ont un tout autre point de vue sur la situation. Pour une majorité d'entre eux, la Seleção va se faire écraser par la Nati.

Richarlison ne fait pas peur

On ne se remet toujours pas de l'incroyable but de Richarlison de Andrade face à la Serbie réalisé ce vendredi 25 novembre. Une acrobatie déjà considérée comme l'un des meilleurs goals du Mondial 2022 et qui présage de grosses difficultés du côté helvète pour s'offrir la victoire... Enfin, pas d'après les résultats de notre sondage.

Trois joueurs en lice pour sauver la Suisse

Si les participants au sondage sont certains de l'emporter sur la Seleçao, trancher sur le joueur qui sauvera la Nati s'est révélé moins clair. Trois joueurs sont, selon eux, les plus à même d'offrir la victoire à la Suisse: Breel Embolo, Noah Okafor et Haris Seferović.

Deux finalités possibles

Finalement, la question la plus importante de cet article: qui remportera le match Suisse-Brésil? Prudents, les watsonniens et watsonniens penchent sur deux options: une victoire de la Nati à la sueur de son front ou un match nul qui, avouons-le, face aux quintuples champions du monde, demeurerait extrêmement satisfaisant.

