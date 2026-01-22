brouillard-1°
Les handballeurs suisses méritent plus de considération

Switzerland&#039;s Samuel Röthlisberger and Lucas Meister after the European Championship men&#039;s handball match between Montenegro and Switzerland in Unity Arena in Fornebu, Norway, Tuesday, Jan. ...
L'équipe de Suisse de handball est qualifiée pour le tour principal de l'Euro.image: Keystone
Les handballeurs suisses méritent plus de considération

L’équipe de Suisse de handball a obtenu mardi une qualification historique, dans un scénario digne d’un film hollywoodien. Pourtant, la performance a été largement ignorée en Suisse romande, regrette notre journaliste.
22.01.2026, 16:5122.01.2026, 16:51
Romuald Cachod

Ce n'est pas nouveau: en Suisse romande, le handball est presque invisible.

Bien sûr, la RTS diffuse les rencontres de l’équipe nationale lors des grands tournois internationaux. Mais une anecdote liée à la chaîne illustre à elle seule la faible importance de cette discipline dans nos contrées.

Lors de l’Euro 2024, le jingle précédant chaque match de la Suisse annonçait une partie de «handbole», fruit d’une prononciation à l’anglaise. Or ce sport tire ses origines en Allemagne, «der Ball» conduisant naturellement à la prononciation «handbale».

Une salle pas comme les autres voit le jour en Suisse

La RTS a depuis corrigé le tir et poursuit sa couverture à l’occasion de l’Euro 2026, actuellement disputé au Danemark, en Suède et en Norvège. Bien lui en prend.

Car mardi, en dehors de la diffusion du match face au Monténégro et d’une brève annonçant le résultat sur le site de la chaîne publique, les médias romands, dans l’ensemble, se sont tus. Pourtant, la Suisse a bel et bien signé un véritable exploit.

La sélection s’est qualifiée pour la toute première fois de son histoire pour le tour principal d’un Euro, le stade qui précède les demi-finales. Elle avait déjà atteint ce niveau à plusieurs reprises lors du Mondial. Or au hand, le Championnat d'Europe est souvent considéré comme la compétition la plus difficile à remporter, en raison de la densité du plateau sur le Vieux Continent.

epa12665431 Switzerland head coach Andre Schmid gestures during the EHF Euro 2026 European Championship men&#039;s handball match between Montenegro and Switzerland in Baerum, Norway, 20 January 2026. ...
Andy Schmid a qualifié son équipe pour le tour principal de l'Euro.image: Keystone

En outre, cette qualification a été obtenue dans des circonstances relativement incroyables. Non seulement la Suisse devait battre le Monténégro, mais elle devait aussi espérer une défaite des Iles Féroé face à la Slovénie, tout en remontant une différence de buts de -16 sur les Féringiens.

Mission accomplie avec un succès 43-26 contre les Monténégrins, avant que la Slovénie ne s’impose plus tard dans la soirée 30-27 face aux Iles Féroé. Un scénario salué par la presse alémanique comme le «miracle d’Oslo», mais totalement boudé en Romandie.

Bien sûr, les protégés d’Andy Schmid ne verront sans doute pas les demi-finales. Ils ont toutefois gagné le droit d’affronter des mastodontes du handball comme la Suède, l’Islande et la Croatie dans le groupe II du tour principal, et il faut le souligner.

