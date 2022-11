Suisse-Brésil à la Coupe du monde 2018, traitement de choc sur Neymar et un bon nul 1-1. Image: KEYSTONE

8 bonnes raisons de croire à un exploit de la Suisse contre le Brésil

Contrairement aux apparences (palmarès, effectif, joueurs de classe mondiale), la Suisse peut battre les géants brésiliens. Voici pourquoi.

etienne wuillemin et christian brägger, doha

Grands adversaires , grands résultats

Il fut un temps où une victoire de la Suisse contre une grande nation n'était qu'une vague hypothèse, au mieux un lointain souvenir. C'est différent aujourd'hui. 1-0 contre le Portugal, 2-1 contre l'Espagne, ce sont les exemples les plus récents en 2022. Oui, battre la Nati est devenu compliqué. L'Italie peut en témoigner, qui échoué à deux reprises (c'est pourquoi elle suit la Coupe du monde depuis le canapé). Et encore l'Euro: les matchs contre la France et l'Espagne sont allés en prolongation.

Murat Yakin , l'homme des matchs à enjeux

Plus la scène est grande, meilleur est Murat Yakin. Il dissèque et cerne les adversaires avec plus de perspicacité que presque n'importe quel autre entraîneur. Les grands matchs lui procurent de plus grands plaisirs. C'était le cas avec le FC Bâle en Ligue des champions. Ce n'est pas différent aujourd'hui avec l'équipe nationale. Sous son ère, la Suisse a acquis une stabilité défensive; peu importe l'adversaire. Et Yakin réussissait généralement à surprendre tout le monde avec une astuce tactique. Pourquoi pas le Brésil également?

Yann Sommer , l'un des meilleurs du monde

Les souvenirs de son grand Euro sont loin d'être dissipés. Ce souvenir donne beaucoup de confiance et de certitudes aux joueurs sur le terrain: ils savent qu'en cas d'urgence, quelqu'un sera là pour les sauver. Si nécessaire, que Sommer peut aussi arrêter un penalty. Les cinq derniers tireurs ont tous échoué face à son aura et sa classe. On peut même se demander si Sommer n'est pas l'un des tout meilleurs gardiens du monde.

Neymar , l'absence pesante

Ce n'est rien de moins que du drame. Neymar est à nouveau blessé. La superstar et la Coupe du monde, ça ne veut tout simplement pas matcher. Il se peut que la Seleçao possède beaucoup d'autres grands joueurs mais l'équipe est perturbée. Le pays tout entier prie pour Neymar. La question de savoir si et quand il reviendra domine tout le reste. Avec autant d'attention sur Neymar, les Brésiliens oublient qu'ils ont une tâche sportive à accomplir.

Le Brésil a tout à perdre

Le Brésil a remporté la Coupe du monde pour la dernière fois en 2002. Depuis, il n'a connu que des déceptions, notamment en demi-finale de la Coupe du monde à domicile en 2014 lors de la défaite désastreuse 7-1 contre l'Allemagne. Quand la Seleção affronte le reste du monde (surtout les équipes européennes), on n'attend rien d'autre de ses artistes la confirmation qu'ils forment la meilleure équipe du monde. En tout cas, 200 millions d'habitants pensent de cette façon.

L'entraîneur national Tite a également déclaré: «Nous sommes ici pour devenir champions du monde.» Quelles perspectives quand on est condamné au titre et qu'aucune victoire ne compte sauf la finale? Et la petite Suisse, qui est bien entendu sous-estimée par l'adversaire? Elle n'a rien à perdre. Elle devrait en tirer profit.

Souvenir de 2018 , force spéciale

Nous avons déjà agacé les Brésiliens, nous nous souvenons avec délectation de l'ouverture de la Coupe du monde en Russie: Steven Zuber pousse Miranda dans le dos sur un corner de Shaqiri et égalise de la tête. Le but est accordé, c'est 1-1 à Rostov-sur-le-Don, et ce n'est même pas immérité. Xherdan Shaqiri, Manuel Akanji, Yann Sommer, Granit Xhaka, Ricardo Rodriguez, Breel Embolo: ils ont tous joué en 2018. Ils savent ce qu'il faut faire en 2022.

Les failles de la défense

Cela a toujours été, et c'est toujours le cas, les Brésiliens préfèrent attaquer que défendre. C'est leur samba, leur rythme de football. En attendant, les Brésiliens ont également remarqué qu'une défense était utile pour devenir champion du monde. Mais les latéraux évoluent très haut et s'ils perdent le ballon, ils contre-pressent immédiatement; parce qu'ils veulent rester aux avants-poste.

La Suisse doit anticiper ce mouvement pour envoyer des ballons derrière la ligne de défense brésilienne. Autre piste à explorer: l'arrière latéral Danilo est blessé et pourrait être remplacé par Dani Alves, qui ne joue qu'au Mexique et qui, à 39 ans, est tout simplement trop vieux.

L'expérience

Six Suisses ont participé à la Coupe du monde 2014 au Brésil. L'équipe de Murat Yakin ne manque pas d'expérience à ce niveau, ce qui contribue à la résilience. Chez les Brésiliens, plus particulièrement dans son milieu de terrain et en attaque, le contexte de la Coupe du monde n'est connu que de quelques-uns.