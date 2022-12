Le capitaine suisse Granit Xhaka (tout à gauche) avait violemment été pris à partie par les joueurs serbes lors de ce match de groupe à la Coupe du monde au Qatar. Image: keystone

Xhaka et la Nati iront en Serbie pour des retrouvailles dangereuses

L'équipe de Suisse est contrainte d'aller jouer son premier match des qualifs de l'Euro face à la Biélorussie en Serbie, un pays avec lequel les footballeurs suisses ont des antécédents belliqueux.

De violentes altercations avaient éclaté lors du match SuisseSerbie à la Coupe du monde au Qatar, autour du capitaine de la Nati Granit Xhaka.

Un match autant mémorable par son scénario fou (3-2 pour la Suisse après avoir renversé le score) que pour les provocations et débuts de bagarres entre les deux camps. A chaque fois, Xhaka était au centre de l'attention. Comme son coéquipier Xherdan Shaqiri, Xhaka est originaire du Kosovo, cette république des Balkans qui a proclamé son indépendance de la Serbie en 2008.

Granit Xhaka (à droite) avait, notamment, violemment été poussé par le défenseur serbe Nikola Milenkovic. Image: keystone

Les tensions autour du Kosovo, qui n'est pas reconnu par la Serbie en tant qu'État indépendant, ont été exportées jusque sur le terrain. Ainsi, Xhaka s'est touché les parties intimes de manière obscène et provocante juste devant le banc serbe. De son côté, le sélectionneur serbe Dragan Stojkovic aurait – d'après des experts de lecture labiale – utilisé le terme «Šiptar», un terme péjoratif pour désigner les personnes d'origine albanaise, dont font partie la majorité des Kosovars.

Un groupe sous haute tension

L'Uefa, l'instance dirigeante du football européen, vient de jeter de l'huile sur le feu en prenant une décision absurde: la Suisse devra jouer son prochain match international en... Serbie, en mars 2023. Mais pas contre les Serbes. Alors quel adversaire attend la Nati? La Biélorussie.

En raison des sanctions de l'Uefa contre la Biélorussie à cause du soutien de celle-ci à la guerre russe contre l'Ukraine, l'équipe nationale ne peut pas disputer de matchs internationaux officiels sur son territoire et devant son public. Elle est donc obligée de trouver un lieu de remplacement pour ses rencontres des qualifications pour l'Euro.

Ce sera donc le stade Karadjordje de Novi Sad, domicile du FK Vojvodina, qui accueillera le match contre la Suisse.

Sans doute aussi parce que la Serbie est l'un des rares pays d'Europe à entretenir encore des relations politiques régulières avec la Biélorussie.

Le stade Karadjordje de Novi Sad. image: twitter

Du coup, il sera intéressant de voir comment Xhaka, Shaqiri et leurs coéquipiers seront reçus lors de ce match international improbable en Serbie.

Et comme si cette programmation n'était pas déjà suffisamment délicate, le Kosovo se trouve justement dans le même groupe que la Biélorussie et la Nati. Cette fois, même l'Uefa estime que le duel entre Biélorusses et Kosovars prévu en juin 2023 en Serbie est trop dangereux et absurde.

Adaptation en français: Yoann Graber