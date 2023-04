Tour de France: au cœur de peloton (2023) est une série-documentaire de huit épisodes diffusés sur Netflix. netflix

Netflix révèle une bande-annonce folle du docu sur le Tour de France

C'est la série-documentaire à ne pas rater. Tour de France: au cœur de peloton (2023) plonge dans les coulisses de la plus grande course cycliste du monde. Sa diffusion est pour tout bientôt.

Les adeptes de l'un des sports les plus suivis au monde vont enfin en découvrir ses plus grands secrets. Netflix a officialisé la diffusion de Tour de France: au cœur de peloton (2023), une série-documentaire qui révèle les coulisses de la célèbre course cycliste.

«La série suit au plus près l'ensemble des acteurs du Tour, des coureurs aux directeurs d'équipe et expose les multiples enjeux d'une course devenue un véritable symbole international, diffusée sur 190 territoires» Netflix

L'annonce s'est faite à travers une bande-annonce publiée mercredi 26 avril sur le compte Twitter de la plateforme. Le projet constitué de huit épisodes sera diffusé dès le 8 juin.

Voici les premières images: Vidéo: watson

Parmi les plans dévoilés: des caméras posées directement sur le guidon des vélos, au coeur du peloton, dans des bus ou encore dans les voitures de certains directeurs d'équipe. En clair, un Tour de France comme les fans ne l'ont jamais vu.

Par les producteurs d'un autre doc' vivement applaudi

Produite par QuadBox et Box to Box, Tour de France: au cœur de peloton suit 8 des 22 équipes engagées dans le dernier Tour de France, soit: AG2R Citroën, Alpecin-Fenix, EF Education-EasyPost, Groupama-FDJ, Ineos Grenadiers, Bora-Hansgrohe, Jumbo-Visma et Quick-Step Alpha Vinyl.

Avant le Tour de France, ce sont les coulisses de la Formule 1 que QuadBox a explorées pour mettre en place Formula 1: Pilotes de leur destin. La séries-documentaire avait cartonné sur Netflix. Le pari pour réitérer le même succès dès juin est lancé et, au vu de l'accueil sur les réseaux sociaux, cela semble presque déjà gagné. (mndl)