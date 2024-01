«Ils m'ont demandé de trancher le pied de leur rivale»

Cette dernière a rejeté toutes les accusations portées contre elle. La patineuse jurait ne se douter de rien et être aussi choquée que tout le monde. Ce n'est que 24 ans plus tard que la «sorcière de la glace», comme elle a parfois été surnommée, a admis ne pas être si innocente que cela: elle aurait entendu une conversation entre son mari et le futur agresseur avant les événements et aurait deviné de quoi il s'agissait. Mais en 1994, rien n'a pu être prouvé.

Le tournant pour Stant? La diffusion d'images télévisées dans lesquelles on voit également son oncle. Traqué, dos au mur, l'agresseur ne peut que se rendre à la police. Il est condamné à 15 mois de prison ferme et 36 avec sursis, avec obligation d'être à la maison chaque soir à 20h00. Il n'a jamais rencontré Tonya Harding en personne.

«Je savais que tous ceux qui étaient impliqués se tairaient. Tonya ne dirait rien, son mari Jeff, mon oncle Derrick non plus. Bien sûr, je pensais que l'autre commanditaire, Shawn Eckardt, ne dirait rien non plus, mais cela s'est avéré être une grosse erreur.»

Mais les choses ne se passent donc pas comme prévu pour le clan Harding. Le genou martyrisé de Kerrigan guérit en un temps record et, bien qu'elle ne se qualifie pas sur la glace, la jeune patineuse reçoit une invitation de la fédération américaine pour participer aux JO. Tonya Harding y prend également part, mais sans succès: la native de Portland casse le lacet de sa chaussure à l'échauffement et ne termine que 8e du programme libre. Le karma, diront certains. Nancy Kerrigan, elle, réussit l'exploit de décrocher la médaille d'argent. En 2018, cette incroyable histoire a été adaptée au cinéma avec le biopic Moi, Tonya.

«J'ai reçu 6 800 dollars plus les frais. Mais nous devions encore recevoir un supplément en cas de réussite de l'opération, peut-être quatre ou cinq fois plus. Ils s'attendaient à ce que Tonya Harding signent beaucoup plus de contrats de sponsoring si Kerrigan ne participait pas aux Jeux olympiques.»

Mais huit jours plus tard, le jeune homme se rend au FBI. Il raconte avoir été engagé par le mari de sa grande rivale Tonya Harding, Jeff Gillooly, et son ami Shawn Eckardt.

La faute à l'acte odieux de Shane Stant. Juste après son entraînement, Nancy Kerrigan quitte la glace et disparaît dans les catacombes de la patinoire, direction les vestiaires. Stant l'a suit et la frappe. Un coup suffit. «Elle est tombée au sol. Je n'ai pas regardé derrière moi, mais je pouvais l'entendre crier», se rappelle le bourreau. Il s'enfuit sans être reconnu.

Tonya Harding (à gauche) et Nancy Kerrigan (droite) ont toujours été en concurrence. Image: DUOMO/PCN via www.imago-images.de

La jeune athlète, alors âgée de 24 ans, s'entraînait ce jour-là à Détroit pour les championnats américains de patinage artistique. L'enjeu de ceux-ci: déterminer les deux patineuses qui représenteraient les Etats-Unis aux Jeux olympiques d'hiver six semaines plus tard à Lillehammer. Kerrigan était en concurrence avec Tonya Harding . Mais le duel sur la glace n'aura jamais lieu.

Il l'a prise en embuscade, a frappé sa jambe droite avec une barre de fer et l'a abandonnée, hurlant de douleur. Le 6 janvier 1994, Shane Stant déclenche l'un des plus grands scandales de l'histoire du sport en blessant grièvement la patineuse artistique américaine Nancy Kerrigan.

On a tous eu cette douleur et on sait enfin d'où elle vient

Comment Bâle a-t-il obtenu le droit d'affronter le Bayern en match amical?

Les Rhénans ont reçu l'ogre du championnat allemand dans un Parc Saint-Jacques comble ce samedi (1-1). Tout est parti de l'idée du président David Degen.

Ce n'est pas souvent que le FC Bâle, avant un match amical de sa première équipe, lance un appel aux supporters visiteurs en leur demandant d'utiliser les transports publics pour se rendre au stade. C'est pourtant ce qui est arrivé ce samedi, et c'est facilement compréhensible: les Rhénans ont accueilli le plus grand club allemand, et l'un des plus prestigieux au monde, dans un stade comble et à un horaire (15h30) qui coïncidait avec les heures d'ouverture du centre commercial près du stade. Il y avait donc beaucoup de monde dans le quartier du Parc Saint-Jacques samedi.