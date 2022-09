Yann Sommer a 33 ans et il est semble incompréhensible qu'avec son talent, il n'ait connu qu'un seul club étranger. Image: PHOTOPRESS

Yann Sommer est trop petit pour aller dans un grand club

Doué au pied et sur sa ligne, expérimenté, apprécié de ses coéquipiers et de ses entraîneurs, beau comme un but en or, Yann Sommer a tout pour lui. Il ne signera pourtant jamais dans un très grand club. A cause de sa taille.

La fenêtre des transferts vient de se refermer et beaucoup de joueurs talentueux se sont engagés dans un club plus prestigieux, mais pas Yann Sommer. Toujours pas. Le portier de la Nati, qui avait écoeuré le Bayern il y a dix jours avec 19 arrêts, est toujours au Borussia Mönchengladbach, dont le seul titre au 21e siècle reste celui de champion de 2. Bundesliga (2008).

Yann Sommer a 33 ans et il est semble incompréhensible qu'avec son talent, il n'ait connu qu'un seul club étranger et disputé seulement 34 matchs de Ligue des champions. C'est pourtant facile à comprendre. Le Suisse a un problème de taille: il ne fait que 183 cm.

Sa petite taille (pour un gardien) saute aux yeux quand il est entouré de ses coéquipiers, comme ici en 2019. Image: dpa

C'est beaucoup moins que tous les gardiens de Bundesliga. Nous avons recensé les portiers titulaires des 18 équipes de première division allemande le week-end dernier. Taille moyenne: 191 cm, soit 8 de plus que l'international suisse. La différence est énorme.

«Enorme», insiste Thierry Barnerat, instructeur FIFA et spécialiste reconnu de l’entraînement du gardien de but. «Quand il doit aller chercher un ballon près du poteau, si Yann n'est pas excellent dans son pas et dans sa poussée, il ne va jamais toucher le ballon. Parfois, quand il plonge mais ne parvient pas à dévier le cuir, je me dis que si Thibaut Courtois (réd: qui culmine à 2m) avait fait la même chose, il l'aurait eu.»

Thibaut Courtois en extension. Les gardiens ont environ 3m à défendre de chaque côté. Image: AP

«Yann Sommer est un très bon gardien. Il faut lui reconnaître la qualité de sa lecture de jeu, de son anticipation, sa qualité de pied. Mais ses atouts ne compensent pas tous les manques consécutifs à son gabarit. Il n'aura jamais l'envergure d'un gardien de 194 ou 195 cm, et ça peut poser problème, appuie Christophe Lollichon, ancien entraîneur de Petr Cech à Chelsea. Quand on fait 183 cm, on peut bien sûr faire carrière. Mais on ne peut pas jouer partout.»

Si la taille compte quand on est gardien, ce n'est pas pour les sorties aériennes (idée trop souvent répandue), mais pour les un contre un, les poussées dans les plongeons et la visibilité. Un grand portier bouchera en effet plus d'angles face au buteur adverse, sera plus vite sur le ballon en se détendant et aura une meilleure lecture du jeu.

«Yann Sommer a toujours devant lui en tout cas trois coéquipiers et trois adversaires plus grands que lui. Cela signifie que sur les balles arrêtées, il a 6 joueurs qui le masquent complètement. C'est pour cette raison qu'il est toujours en train de bouger le haut du corps: il essaie de voir le ballon. En termes de prise d'informations, quelques centimètres peuvent faire toute la différence. Les grands, eux, sont solides sur leurs appuis. Ils n'ont pas besoin de bouger pour voir.»

La charnière centrale du Borussia Mönchengladbach est composée de deux joueurs plus imposants que le dernier rempart helvétique: Ko Itakura (188 cm) et Nico Elvedi (189 cm). Et ce n'est pas différent en sélection, où Elvedi est associé à Manuel Akanji (188 cm).

Sommer avec ses défenseurs Itakura et Elvedi. Image: EPA

Thierry Barnerat sait très bien que «par ses qualités, Sommer pourrait jouer sans aucun problème au Bayern. Il aurait aussi toutes les caractéristiques pour évoluer en Angleterre. Sauf la taille.» Encore et toujours. Christophe Lollichon n'aurait jamais pris Sommer à Chelsea. Même en tant que numéro 3. «J'ai travaillé trois ans avec Mickaël Landreau, un gardien fantastique. Je me suis même posé la question de le faire venir comme numéro 3 à Chelsea, mais je ne pouvais pas. Il était trop petit.» L'icône du FC Nantes mesurait 184 cm.

C'est 1 cm de plus que le gardien de l'équipe de Suisse (74 sélections) qui ne peut rien faire; grandir, ça ne se travaille pas à l'entraînement.

Là, il triche. Image: DPA

Le Suisse en a un peu marre que l'on revienne sur le sujet, surtout après que l'UEFA l'a rapetissé de 2 cm dans le programme officiel de l'Euro 2016. «Ce qui m'énerve, c'est qu'on fait toujours référence à ma taille pour expliquer que les gardiens de buts doivent faire 1,90m. Mais pourquoi?, interrogeait-il dans la presse alémanique en marge de l'Euro français. On peut faire 1,90m et ne pas avoir de technique, ni de courage, ni de force dans les sauts. Bien sûr, 1,60m ne suffit pas... Mais ce qui est le plus important, et que beaucoup ne voient pas, ce sont les étapes intermédiaires qu'un gardien de but franchit.»

Yann Sommer a raison et tort à la fois. Il a raison de rappeler que c'est un grand gardien par le talent, et que c'est justement parce que c'est un phénomène qu'il est devenu le portier étranger le plus capé en Bundesliga (266 apparitions). Sans ses qualités, il n'aurait jamais connu une telle carrière. Mais il a tort de dire que la taille n'est pas le plus important. Car ça l'est devenu.

Ces douze dernières années, les portiers des grands tournois (Euro ou Coupe du monde) ont pris 7 cm en moyenne. Si Sommer était né dix ans plus tard, il aurait eu peu de chance de faire une belle carrière entre les poteaux. Il serait peut-être devenu latéral droit, un poste qu'il occupait parfois à l'entraînement du FC Bâle.

La crise de croissance des portiers s'explique d'abord par «l'évolution morphologique des athlètes de haut niveau dans tous les sports, observe Christophe Lollichon. En hockey, les gardiens sont passé d'1m85 en moyenne à 1m90 en l'espace de 7-8 ans. Les handballeurs et les volleyeurs ont grandi eux aussi.» Sur les terrains de football, les grands gardiens ont souvent eu la réputation d'être long à la détente (pour ainsi dire). «Ils avaient un manque d'explosivité, de rapidité au niveau proprioceptif et de la coordination. Autant d'aspects sur lesquels les entraînements ont été orientés.»

Mais c'est surtout une rencontre, dans la vie de Christophe Lollichon, qui a tout changé, et lui a confirmé qu'une révolution se préparait. En 2002, alors entraîneur des gardiens du Stade Rennais, il observe sur cassette le jeune numéro un du Sparta Prague.

«En voyant jouer Petr Cech, je me suis rendu compte qu'on pouvait être grand et rapide. Et que l'avenir du poste appartiendrait à ce type de garçon»

La suite lui a donné raison. «Après Cech, il y a eu Isaksson, Courtois, Begovic, etc. Des joueurs qui prennent de la place et vont vite au sol. Quand on voit ce qu'ils sont capables de faire, comment voulez-vous me convaincre de préférer des gardiens à moins de 194, 195 cm?»

Il y a dix ans, la presse alémanique considérait Yann Sommer comme «un joyau», le promettant à une riche carrière. «Il est déjà champion de Suisse, vainqueur de la Coupe, 8e de finaliste de la Ligue des champions et sélectionné en équipe nationale», dressaient les médias. Depuis cette date, le portier aux gants d'argent a connu de grands moments avec la Nati, mais son palmarès est indigne de son talent: il n'a remporté que deux titres de champion de Suisse et revu qu'une fois les 8e de C1 (en 2021).

A quelques centimètres près pourtant, tout aurait été différent.