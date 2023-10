Le protège-dents connecté, une solution envisagée pour limiter les commotions cérébrales dans le rugby et les sports de contact. image: capture d'écran x

Cet objet veut éradiquer l'un des plus grands fléaux du sport

La fédération internationale de rugby impose désormais le port de protège-dents connectés pour limiter les commotions cérébrales. La méthode a fait ses preuves dans une autre discipline.

World Rugby, la fédération internationale, a pris une décision forte ce lundi: désormais, tous les joueurs et toutes les joueuses professionnel(le)s devront porter des protège-dents connectés. La mesure s'impose avec effet immédiat pour les femmes et dès janvier et le Tournoi des Six nations pour les hommes.

L'objet en question IMAGE: CAPTURE D'éCRAN X

Objectif de cette technologie? Détecter pendant le match les commotions cérébrales qui seraient passées inaperçues (environ 15% du total des commotions), histoire que le staff médical puisse prendre les mesures adéquates le plus rapidement possible. Ces protège-dents, déjà utilisés par certains athlètes, fonctionnent grâce au Bluetooth. Ils envoient aux médecins des alertes en cas de forts impacts à la tête, explique L'Equipe.

A partir d'un certain seuil, calculé en fonction des accélérations linéaires et rotations de la tête, le joueur devra sortir du terrain et passer le test du «protocole commotion», déjà en place dans le rugby et qui ne changera pas, histoire d'évaluer la gravité des blessures. Les professionnels seront également contraints de porter ces protège-dents lors des entraînements afin d'obtenir des données sur le long terme. World Rugby recommande également aux amateurs de s'en procurer.

Un rugbyman sur cinq touché

L'objet a un coût: 250 francs suisses. La fédération internationale va sortir 1 million de sa poche pour aider les clubs et les fédérations nationales à s'équiper. Et ce ne sera pas de l'argent jeté par les fenêtres: L'Equipe mentionne une étude qui «a montré une réduction de 20% du risque de commotion» dans le hockey sur glace, une discipline elle aussi fortement touchée par ce problème. D'après RMC Sport, un rugbyman sur cinq évoluant en première division anglaise a subi une commotion cérébrale lors de la saison 2018-2019.

La démarche de World Rugby pour endiguer le fléau a de quoi inspirer d'autres fédérations.