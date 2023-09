Les supporters irlandais après la victoire contre l'Afrique du Sud. Image: keystone

Comment la chanson «Zombie» est devenue l'hymne du rugby irlandais

Si l'équipe d'Irlande séduit à la Coupe du monde, c'est aussi le cas de ses supporters. Après les matchs, ils entonnent le légendaire hit des Cranberries avec une ferveur qui donne la chair de poule.

Ralf Meile

La victoire 13-8 de l'Irlande, numéro 1 mondial, dimanche sur l'Afrique du Sud, tenante du titre, a été le point culminant du tournoi jusqu'à présent d'un point de vue sportif. Mais ce qui s'est passé à l'issue du match dans le Stade de France, plein à craquer (80 000 spectateurs), restera aussi dans les mémoires. Des milliers de supporters irlandais ont chanté à pleins poumons le tube Zombie, des Cranberries .

Les fans irlandais chantent Zombie 🔊 Vidéo: twitter

«Je n'ai jamais vu quelque chose comme ça», s'est ému le capitaine irlandais Johnny Sexton. Pour lui, le chiffre officiel de 30 000 fans paraît bien bas. «Je ne serais pas surpris qu'il y en ait eu 60 000», a déclaré la star des Men in Green au Irish Times.

Zombie est une chanson qui a pris d'assaut les hit-parades il y a bientôt trois décennies, quand elle est sortie en 1994. Elle dénonce l'absurdité de la violence nationaliste lors du conflit sanglant en Irlande du Nord. La chanteuse Dolores O'Riordan a écrit les paroles en souvenir de deux garçons tués dans un attentat à la bombe de l'IRA.

La version originale 🔊 Vidéo: YouTube/TheCranberriesVEVO

Ce n'est pas vraiment une chanson qu'on imagine facilement reprise par une foule dans un stade. Mais alors comment le titre Zombie est-il devenu l'hymne du rugby irlandais?

Tout a commencé il y a cinq ans, lorsque Dolores O'Riordan est décédée à l'âge de 46 ans. Les fans de hurling, sport gaélique, ont alors commencé à chanter des chansons des Cranberries. De quoi inspirer la grande communauté des amateurs de rugby, qui a adopté Zombie en tant qu'hymne officieux.

Une spécificité , des plaies et un choc

Peut-être que la mélodie du refrain, marquante et facile à retenir, a aidé. Les paroles ont aussi certainement joué un rôle: en rugby, la République d'Irlande et l'Irlande du Nord forment une équipe commune (contrairement au football, par exemple). Logique, donc, que les supporters de cette sélection, plus encore que les autres Irlandais, souhaitent une réunification des deux parties de l'île.

Mais que des milliers d'Irlandais s'époumonent sur Zombie ne plaît pas à tout le monde au pays. Preuve que cette guerre civile (1968-1998) a laissé des plaies encore ouvertes.

On entendra encore cet hymne officieux le 7 octobre, toujours au Stade de France, quand l'Irlande affrontera l'Écosse pour son dernier match de poule. Une semaine plus tard, Zombie pourrait être interprété avec une ferveur sans précédent. Et pour cause: les Irlandais affronteront sans doute la Nouvelle-Zélande en quarts de finale, dans un choc entre favoris. Le XV du Trèfle n'a jamais réussi à dépasser ce stade de la compétition, alors autant dire qu'une victoire contre les All Blacks aurait de quoi mettre une sacrée ambiance.

Adaptation en français: Yoann Graber