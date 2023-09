Vidéo: watson

Saurez-vous expédier le ballon entre les poteaux?! On vous a mis au défi

On s'est toujours demandé s'il était difficile de cadrer un ballon ovale entre deux immenses poteaux. Alors on a essayé, et on vous a embarqué avec nous!

La Coupe du monde a débuté depuis deux semaines en France et il y a de quoi être impressionné: les contacts sont sauvages, les vitesses de course parfois folles et les schémas de jeu savamment rodés. Mais ce qui nous émerveille le plus, c'est la facilité avec laquelle certains joueurs parviennent à transformer un essai ou réussir une pénalité en bottant le ballon entre les poteaux, parfois à une distance de plus de 40m.

Pour avoir une petite idée de la difficulté d'un exercice que les stars de l'Ovalie parviennent à rendre facile, on a décidé d'essayer et de vous mettre au défi. Bien sûr, on était très loin des conditions du direct: il n'y avait pas de vent ni de pluie, pas de spectateur donc pas de pression du public, aucun enjeu non plus, on avait tout le temps de frapper dans le cuir (les pros ont 60 secondes maximum) et on n'était absolument pas essoufflé lorsqu'on s'est présenté face au ballon.

On a malgré tout bien galéré. Le résultat est à découvrir ci-dessous avec en guest-star un rugbyman du LUC Lausanne venu nous filer un coup de main.