«C'est un sentiment étrange que j'ai parce que nous nous entraînons toutes les semaines, nous avons entre quatre et dix coachs qui travaillent, injectent, lissent la piste. Et nous avons toujours des conditions d'entraînement parfaites. J'étais à Arolla près de Zinal la semaine passée où il a neigé plus d'un mètre, j'étais en compagnie des Suisses et des entraineurs de AJ Ginnis, et j'ai eu des conditions d'entrainements parfaites tous les jours. Les coachs travaillent, lissaient de 22h à minuit, puis de 2h à 4h, et enfin de 6h à 10h. (...) Pour moi, c'est un peu étrange, je me pose quelques questions, je me demande comment nous n'avons pas pu faire mieux, enfin pas moi, mais les personnes en charge de la piste»

Henrik Kristoffersen