Kilde dévoile son corps mutilé et ça fait flipper

La première semaine suivant son crash, Aleksander Aamodt Kilde confie s'être évanoui en se rendant aux toilettes et avoir subi les pires sensations de sa vie. Tout en précisant qu'à cause des anti-douleurs, il a dû faire face à de nombreuses crises d'anxiété. La semaine suivante, il s'est préparé à vivre sept semaines en fauteuil roulant, mais a néanmoins constaté de nombreux progrès.

Le raté de Vitinha, samedi lors du match entre Marseille et Monaco, a fait bondir le public et les journalistes, qui se demandent toujours comment le Portugais a pu manquer une telle occasion.

On jouait la 94e minute, samedi, et le score était de 2-2 entre l'OM et Monaco lorsque les Phocéens ont bénéficié d'une chance en or de remporter la victoire.