L’ex-numéro un mondiale Serena Williams, lauréate de 23 titres en Grand Chelem et absente du circuit depuis l’US Open en 2022, va reprendre sa carrière en double au Queen’s. Keystone

Comme Williams, ces stars du sport défient le temps

Serena Williams (44 ans) va reprendre la compétition mi-juin au Queen's. D'autres athlètes sont également sortis de leur retraite passé 40 ans et ça ne s'est pas toujours bien déroulé.

Pirate IRWIN / afp

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Allyson Felix , objectif LA

Athlète la plus décorée de l'histoire olympique avec onze médailles dont sept en or, Allyson Felix a annoncé fin avril qu'elle allait reprendre la compétition pour tenter de se qualifier pour les Jeux de Los Angeles, sa ville natale, en 2028. Elle aura alors 42 ans. «C'est un retour aux sources unique. Et c'est la seule chose qui pouvait me pousser à revenir», a-t-elle expliqué au magazine Time. La sprinteuse américaine, mère de deux enfants, ne se berce pas d'illusions:

«Je sais qu'à 40 ans je ne suis plus à mon pic de forme, je n'ai aucune illusion à ce sujet»

Lindsey Vonn , le rêve brisé

Le tonitruant comeback de la skieuse américaine s'est achevé le 8 février dernier sur l'Olimpia delle Tofane de Cortina d'Ampezzo. Arrivée aux Jeux de Milan Cortina avec l'ambition de décrocher l'or, la «speed queen» a été victime d'une terrible chute après 13 secondes de course seulement.

La chute de Vonn aux JO: Vidéo: twitter

Vonn, championne olympique de descente en 2010, avait fait son retour en compétition à 40 ans lors de l'hiver 2024-25 après presque six années d'absence et une prothèse à un genou. Avant les Jeux, elle avait remporté deux descentes de Coupe du monde mais s'était présentée dans le portillon de départ avec une attelle au genou gauche, conséquence d'une rupture du ligament croisé antérieur survenue une dizaine de jours plus tôt.

Le rêve s'est fracassé, l'Américaine est passée près d'une amputation de la jambe gauche. «Tout était en miettes», a-t-elle raconté sur Instagram. «Ça va prendre environ un an pour que tous les os se réparent.» Dans une interview accordée début avril à la chaîne ESPN, Vonn a dit n'avoir aucun regret. «J'étais forte, peu importe mon âge, et j'étais prête.»

George Foreman , poing final

Mort en mars 2025 à 76 ans, le boxeur américain était entré dans la légende des poids lourds après sa défaite contre Mohamed Ali lors d'un combat mythique en 1974 à Kinshasa, puis «panthéonisé» en redevenant champion du monde deux décennies plus tard.

Foreman en 1974. Image: AP

Champion olympique en 1968, avant de s'emparer des ceintures WBA et WBC en 1973, «Big George», considéré comme un des plus gros puncheurs de l'histoire, s'était incliné à l'issue du célèbre «Rumble in the Jungle» («combat dans la jungle») au terme d'un affrontement d'une rare violence sur un ring, avant de signer un retour spectaculaire, à 40 ans passés.

Il avait raccroché les gants une première fois à l'âge de 28 ans, entrant en religion, avant de remonter sur les rings dix ans plus tard, l'appât du gain se conjuguant à une soif de revanche. Après deux échecs pour un nouveau titre - face à Evander Holyfield et Tommy Morrison -, il était redevenu champion du monde (WBA et IBF) en 1994, le plus vieux de l'histoire à 45 ans et 299 jours, face à Michael Moorer. Foreman s'était arrêté définitivement en 1997, avec 76 victoires (dont 68 avant la limite) et 5 défaites au compteur.



Michael Schumacher , une histoire de passions

Quelques jours avant Noël 2009, Mercedes annonce le retour du septuple champion du monde de F1 pour la saison 2010 après trois années de pause dans sa carrière. Michael Schumacher, qui fête ses 41 ans le 3 janvier 2010, retrouve un baquet tandis que le constructeur allemand renoue lui avec la Formule 1 dont il était resté éloigné depuis 1955.

«Schumi» en 2010. Image: AP

Le 14 mars 2010, «Schumi» est au départ du Grand Prix de Bahrein, 1239 jours après avoir disputé la dernière course de sa première carrière, sur le circuit brésilien d'Interlagos, à Sao Paulo. Au cours des trois saisons de sa deuxième carrière, Schumacher ne renouera pas avec la victoire mais finit à la troisième place du Grand Prix d'Europe en 2012. A 43 ans, il est le pilote le plus âgé à monter sur le podium d'un Grand Prix depuis 1970.

C'est au Brésil qu'il dispute son 307e et dernier Grand Prix en novembre 2012. «La vie, c'est une histoire de passions, merci d'avoir partagé la mienne», a-t-il fait inscrire sur son casque orange. «Disons que c'était, même avec le recul, la chose la plus stupide qu'il pouvait faire», commentera en 2020 son ancien manager, Willi Weber.

Un peu plus d'un an plus tard, en décembre 2013, la vie de Michael Schumacher bascule dans le drame quand il est victime d'un gravissime accident de ski dans la station française de Méribel.

