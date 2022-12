Vidéo: extern / rest

Le Super-G de Bormio interrompu pour une raison beaucoup trop mignonne

Malgré la victoire de Marco Odermatt, ce n'est pas le Suisse qui a été la grande star de ce Super-G.

Il semblerait que le ski alpin ait trouvé son nouveau champion. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il détonne dans le petit monde du Cirque blanc. Il ne porte ni combinaison ni casque et ne possède même pas de lattes.

Et pour cause: il s'agit d'un chien! Le toutou s'est tapé l'incruste lors du Super-G de Bormio jeudi, remporté par Marco Odermatt. Malgré une vitesse de pointe impressionnante, il n'a donc pas réussi à battre le Nidwaldien. Sans doute à cause de sa faute de carre (ou de patte, plutôt), qui l'a déséquilibré alors qu'il franchissait une porte. Les experts remarqueront aussi que l'invité surprise a pris des virages trop larges pour inquiéter les ténors.

La vidéo 📺

En tout cas, ce chien téméraire a bien fait rire les skieurs et leurs coachs, même s'il a causé l'interruption de la course pendant quelques instants. Vous aussi, vous aurez la banane en visionnant sa performance. Et pour ceux qui hésitent à commencer le ski par crainte de se ratatiner, ce sympathique skieur à quatre pattes a de quoi vous donner du courage!

(sia)