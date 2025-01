Colturi a obtenu un premier podium en géant malgré sa mésaventure

La skieuse de 18 ans est enfin montée sur la boîte en géant, ce samedi à Kranjska Gora, malgré une frayeur en première manche.

Lara Colturi a vécu un samedi particulier au nord-ouest de la Slovénie. D'abord, et c'est le plus important, l'Italienne qui skie pour l'Albanie a terminé 2e d'une course remportée par l'intouchable Sara Hector. Ce second rang est historique pour la jeune skieuse (18 ans) puisqu'elle n'était encore jamais montée sur le podium en géant. Mais au-delà du résultat, c'est la manière qui a séduit, d'autant que Colturi a vécu une petite frayeur en première manche.

La fille de Daniela Ceccarelli, championne olympique italienne à Salt Lake City, a mal négocié une porte, qu'elle a violemment heurté avec le bras droit. Résultat: sa protection s'est détachée.



Comme le montre l'image ci-dessus, une des deux protections jaunes, situées sur chaque avant-bras de Lara Colturi, a heurté la porte sur le côté et n'a pas résisté au choc. Image: rts

La native de Turin aurait pu être perturbée, à tout le moins gênée par cette mésaventure, mais ce n'est pas l'impression qu'elle a donné. Elle ne s'est peut-être même pas rendu compte qu'elle avait perdu une pièce de son équipement dans l'aventure: lorsqu'elle a franchi la ligne, Sara Hector, déjà confortablement installée dans le fauteuil de leader, a plusieurs fois tapoté son bras droit en direction de Lara Colturi, pour lui faire remarquer qu'elle avait égaré sa protection en course.

Rast perd la tête

Les choses se sont encore moins bien passées pour les Suissesses puisque la meilleure Helvète (Lara Gut-Behrami) ne s'est classée que 6e, alors que Camille Rast a terminé à la 8e place. Un résultat qui ne lui permet pas de conserver la tête du classement général, désormais occupée par Sara Hector.

Le top 15 Image: TXT

Wendy Holdener, elle, a reculé au 18e rang final sur le second tracé tandis que Michelle Gisin, quatrième et dernière Suissesse qualifiée pour cette deuxième manche, n'a pu faire mieux que 26e.