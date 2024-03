Stefan Rogentin a remporté son premier super-G en carrière sur un parcours très particulier. Image: RTS

Il manquait un élément important sur la piste du super-G de Saalbach

Les traces bleues, qui permettent aux athlètes d'y voir plus clair lors des épreuves de vitesse, étaient totalement absentes des super-G des finales, ce vendredi à Saalbach. On vous explique pourquoi.

Les skieuses se sont élancées sur une piste très molle, avec une neige qui glissait sous le ski et rendait la manche parfois complexe d'un point de vue technique. Il fallait être félin, comme Ester Ledecka et Stefan Rogentin, les deux vainqueurs des super-G des finales de la Coupe du monde de Saalbach, en Autriche.

Mais le plus étonnant, c'est l'absence quasi totale de lignes bleues. Ces traces de visibilité qui permettent aux skieurs et skieuses de mieux cibler leur trajectoire, de trouver des points de repaire pour apprivoiser les aspérités du tracé alors qu'ils atteignent des vitesses dépassant aisément les 100 km/h.

Lara Gut-Behrami lors de sa manche de super-G à Crans-Montana. Image: capture d'écran RTS

Ce vendredi à Saalbach, Lara Gut-Behrami s'est battue avec un parcours vierge de la moindre peinture bleue. Image: capture d'écran RTS

C'est une sécurité en plus, indispensables parfois. Mais à Saalbach, les longs bandeaux bleus brillaient par leur absence, et ce même sur les sauts. Un choix étonnant car les traits bleus y sont d'ordinaire toujours présents, annonçant une aspérité et permettant aux athlètes de mesurer à distance la hauteur du relief.

C'est aussi une manière pour le spectateur de mieux apprécier les mouvements de terrain et de comparer des différentes trajectoires des coureurs.

Pourquoi cette absence de repère visuel?

En contactant des personnes de Swiss ski sur place, on a appris que la visibilité n'était de loin pas un problème, ce vendredi 22 mars. Elle était même excellente pour les skieuses et les skieurs. De ce point de vue, aucune raison de s'interroger: ces rails bleus n'étaient donc pas nécessaires.

Or si vous suivez avec assiduité les courses de ski alpin, vous savez que ces bandes bleues sont omniprésentes, même par temps clair et dégagé. Alors pourquoi étaient-elles absentes à Saalbach?

La raison est climatique. Il faisait chaud en Autriche (plus de 10 degrés). Or lorsque le produit est injecté sur la piste dans des conditions printanières, «la peinture bleue crée des rigoles et des creux», nous a renseigné Julien Vuignier, l'entraîneur de Loïc Meillard (excellent 2e ce vendredi). Le risque d'accident, et donc de blessure, serait trop grand pour les stars du ski, raison pour laquelle les organisateurs ont préféré renoncer aux fameuses bandes bleues.