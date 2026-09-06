Marco Odermatt va pouvoir rejoindre ses coéquipiers au Chili. Image: KEYSTONE

Excellente nouvelle pour Marco Odermatt

Contre toute attente, le skieur nidwaldien va finalement pouvoir s'envoler pour le Chili, ce lundi, et y effectuer le stage d'entraînement. Son physio «a fait un travail formidable».

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Le week-end dernier encore, les chances de voir Marco Odermatt partir en camp d'entraînement au Chili étaient quasi nulles. Et pourtant: le Nidwaldien va bel et bien s'envoler ce lundi pour l'Amérique du Sud, comme l'a fait savoir Blick ce samedi.

Odermatt a récupéré plus vite que prévu de sa petite lésion musculaire à la hanche. Il pourra donc skier sur la neige chilienne, avec l'équipe de suisse de slalom géant. Le quintuple vainqueur de la Coupe du monde s'est réjoui dans Blick:

«Patrick (Amrhein, son physiothérapeute) a vraiment fait un travail formidable. J’aborde ce stage en Amérique du Sud avec optimisme. Mais je sais aussi que je devrai y aller progressivement durant les premiers jours au Chili. Je ne dois surtout pas en faire trop, trop vite.»

«Odi» va finalement pouvoir poursuivre sa préparation, sur les skis, au Chili. Image: keystone

C'est évidemment une excellente nouvelle pour Odermatt, qui peut donc poursuivre sa préparation en vue de la nouvelle saison. Celle-ci commencera le 25 octobre à Sölden en Autriche, avec un slalom géant. Le Nidwaldien n'aura finalement raté qu'une semaine du camp au Chili, ses coéquipiers étant partis lundi dernier.

Il y a quelques semaines, Marco Odermatt avait «ressenti une légère douleur au niveau de l’os de la hanche» lors d'un entraînement sur les skis, à Zermatt. Mais il a continué à s'entraîner intensivement, en force et en endurance. Jusqu'à une alerte en pleine séance de musculation, quelques jours plus tard. Alors qu’il effectuait un squat, l'actuel meilleur skieur alpin du monde a ressenti une douleur aigüe, et même entendu un petit «claquement».



On parlait de cette blessure ici👇 Coup dur pour Marco Odermatt

Diagnostique? Une petite lésion musculaire. Conséquence: à la place de partir au Chili lundi dernier, Odermatt «a passé beaucoup de temps chez le physiothérapeute Patrick Amrhein, à Engelberg», souligne Blick. Avec, donc, des résultats très réjouissants pour la star du ski et ses nombreux fans.

(yog)