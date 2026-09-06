beau temps26°
DE | FR
burger
Sport
Ski Alpin

Ski alpin: Odermatt peut aller en camp d'entraînement au Chili

Der Schweizer Skirennfahrer Marco Odermatt anlaesslich einer Medienkonferenz des Skiherstellers Stoeckli zur Ski Alpin Saison 2025/26 beim Hauptsitz der Stoeckli AG in Malters am Freitag, 10. April 20 ...
Marco Odermatt va pouvoir rejoindre ses coéquipiers au Chili. Image: KEYSTONE

Excellente nouvelle pour Marco Odermatt

Contre toute attente, le skieur nidwaldien va finalement pouvoir s'envoler pour le Chili, ce lundi, et y effectuer le stage d'entraînement. Son physio «a fait un travail formidable».
06.09.2026, 15:3406.09.2026, 16:00

Le week-end dernier encore, les chances de voir Marco Odermatt partir en camp d'entraînement au Chili étaient quasi nulles. Et pourtant: le Nidwaldien va bel et bien s'envoler ce lundi pour l'Amérique du Sud, comme l'a fait savoir Blick ce samedi.

Odermatt a récupéré plus vite que prévu de sa petite lésion musculaire à la hanche. Il pourra donc skier sur la neige chilienne, avec l'équipe de suisse de slalom géant. Le quintuple vainqueur de la Coupe du monde s'est réjoui dans Blick:

«Patrick (Amrhein, son physiothérapeute) a vraiment fait un travail formidable. J’aborde ce stage en Amérique du Sud avec optimisme. Mais je sais aussi que je devrai y aller progressivement durant les premiers jours au Chili. Je ne dois surtout pas en faire trop, trop vite.»
epa12845524 Marco Odermatt of Switzerland in action during the first run of Men&#039;s Giant Slalom race at the FIS Alpine Skiing World Cup Finals in Haffjell near Lillehammer, Norway, 24 March 2026. ...
«Odi» va finalement pouvoir poursuivre sa préparation, sur les skis, au Chili. Image: keystone

C'est évidemment une excellente nouvelle pour Odermatt, qui peut donc poursuivre sa préparation en vue de la nouvelle saison. Celle-ci commencera le 25 octobre à Sölden en Autriche, avec un slalom géant. Le Nidwaldien n'aura finalement raté qu'une semaine du camp au Chili, ses coéquipiers étant partis lundi dernier.

Il y a quelques semaines, Marco Odermatt avait «ressenti une légère douleur au niveau de l’os de la hanche» lors d'un entraînement sur les skis, à Zermatt. Mais il a continué à s'entraîner intensivement, en force et en endurance. Jusqu'à une alerte en pleine séance de musculation, quelques jours plus tard. Alors qu’il effectuait un squat, l'actuel meilleur skieur alpin du monde a ressenti une douleur aigüe, et même entendu un petit «claquement».

On parlait de cette blessure ici👇

Coup dur pour Marco Odermatt
Coup dur pour Marco Odermatt

Diagnostique? Une petite lésion musculaire. Conséquence: à la place de partir au Chili lundi dernier, Odermatt «a passé beaucoup de temps chez le physiothérapeute Patrick Amrhein, à Engelberg», souligne Blick. Avec, donc, des résultats très réjouissants pour la star du ski et ses nombreux fans.

(yog)

Plus d'articles sur le sport
Drones, caméras embarquées: l’aviron fait sa révolution
Drones, caméras embarquées: l’aviron fait sa révolution
de Julien Caloz
Ce triathlon suisse prépare «une première mondiale»
Ce triathlon suisse prépare «une première mondiale»
de Tobias Gfeller
Ce célèbre consultant romand a une méthode étonnante pour bosser sa diction
Ce célèbre consultant romand a une méthode étonnante pour bosser sa diction
de Yoann Graber
Le sport suisse pourrait perdre beaucoup d&#039;argent
Le sport suisse pourrait perdre beaucoup d'argent
de Rainer Sommerhalder
Alcaraz change un détail de sa tenue pour une raison insolite
Alcaraz change un détail de sa tenue pour une raison insolite
En hausse, les paris questionnent «l&#039;intégrité» de la lutte suisse
En hausse, les paris questionnent «l'intégrité» de la lutte suisse
de Martin Probst
Le crack du FC Sion pourrait voler un record à Servette
Le crack du FC Sion pourrait voler un record à Servette
de Romuald Cachod
Le FC Lugano a trouvé une astuce pour contourner une mesure des CFF
Le FC Lugano a trouvé une astuce pour contourner une mesure des CFF
de Gregory Remez
Ce golf romand a une astuce pour garder ses greens verts
Ce golf romand a une astuce pour garder ses greens verts
de Julien Caloz
Ce Romand a trouvé un moyen radical pour supporter la chaleur
Ce Romand a trouvé un moyen radical pour supporter la chaleur
de Julien Caloz
Ce transfert inattendu laisse Xherdan Shaqiri bien seul à Bâle
Ce transfert inattendu laisse Xherdan Shaqiri bien seul à Bâle
de Céline Feller
Ce trail romand a trouvé un concept qui fait un carton
Ce trail romand a trouvé un concept qui fait un carton
de Julien Caloz
«Pour diriger Gottéron, j&#039;ai dû me calmer dans les tribunes»
«Pour diriger Gottéron, j'ai dû me calmer dans les tribunes»
de Yoann Graber
La Swiss League pourrait vivre une grande révolution
1
La Swiss League pourrait vivre une grande révolution
de Klaus Zaugg
«On a refusé d&#039;inviter Swiatek»: le plus grand tournoi de Suisse a 10 ans
«On a refusé d'inviter Swiatek»: le plus grand tournoi de Suisse a 10 ans
de Yoann Graber
Romano veut jouer pour l’Italie, mais il reste un obstacle
Romano veut jouer pour l’Italie, mais il reste un obstacle
de Julien Caloz
La lutte suisse se bat pour ne pas tomber dans les travers du foot
La lutte suisse se bat pour ne pas tomber dans les travers du foot
de Martin probst et Marcel Kuchta
Servette sur le point de réaliser le casse du siècle
1
Servette sur le point de réaliser le casse du siècle
de Romuald Cachod
Thèmes
26 voitures absolument kitsch qu'on a repérées à Miami
1 / 28
26 voitures absolument kitsch qu'on a repérées à Miami
partager sur Facebookpartager sur X
Le vœu de Jonas Schneiter pour la rentrée
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires.
Ce transfert inattendu laisse Xherdan Shaqiri bien seul à Bâle
Albian Ajeti a quitté le FC Bâle pour Lugano de manière assez surprenante. Son transfert marque la perte d’un nouveau joueur formé au club et prive encore Xherdan Shaqiri de l’un de ses plus proches coéquipiers.
Tout est allé très vite. Mardi matin, Albian Ajeti s’entraînait encore avec le FC Bâle. Le soir, à 18h30, l’officialisation de son prêt au FC Lugano tombait. Le lendemain, l’entraîneur rhénan Stephan Lichtsteiner soulignait que les choses s’étaient soudainement accélérées. «Il y avait une certaine surprise», a-t-il déclaré. Le coach partageait ainsi le même ressenti que la plupart des observateurs.
L’article