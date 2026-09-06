Excellente nouvelle pour Marco Odermatt
Le week-end dernier encore, les chances de voir Marco Odermatt partir en camp d'entraînement au Chili étaient quasi nulles. Et pourtant: le Nidwaldien va bel et bien s'envoler ce lundi pour l'Amérique du Sud, comme l'a fait savoir Blick ce samedi.
Odermatt a récupéré plus vite que prévu de sa petite lésion musculaire à la hanche. Il pourra donc skier sur la neige chilienne, avec l'équipe de suisse de slalom géant. Le quintuple vainqueur de la Coupe du monde s'est réjoui dans Blick:
C'est évidemment une excellente nouvelle pour Odermatt, qui peut donc poursuivre sa préparation en vue de la nouvelle saison. Celle-ci commencera le 25 octobre à Sölden en Autriche, avec un slalom géant. Le Nidwaldien n'aura finalement raté qu'une semaine du camp au Chili, ses coéquipiers étant partis lundi dernier.
Il y a quelques semaines, Marco Odermatt avait «ressenti une légère douleur au niveau de l’os de la hanche» lors d'un entraînement sur les skis, à Zermatt. Mais il a continué à s'entraîner intensivement, en force et en endurance. Jusqu'à une alerte en pleine séance de musculation, quelques jours plus tard. Alors qu’il effectuait un squat, l'actuel meilleur skieur alpin du monde a ressenti une douleur aigüe, et même entendu un petit «claquement».
Diagnostique? Une petite lésion musculaire. Conséquence: à la place de partir au Chili lundi dernier, Odermatt «a passé beaucoup de temps chez le physiothérapeute Patrick Amrhein, à Engelberg», souligne Blick. Avec, donc, des résultats très réjouissants pour la star du ski et ses nombreux fans.
(yog)