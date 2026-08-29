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Coup dur pour Marco Odermatt, blessé en pleine préparation

Switzerlands Marco Odermatt reacts after skiing off course during an alpine ski, men&#039;s giant slalom race, at the Lillehammer World Cup Finals, in Hafjell, Norway, Tuesday, March 24, 2026.(Jean-C ...
Marco Odermatt souffre d'une «petite blessure».image: Keystone

Coup dur pour Marco Odermatt

Blessé, le Nidwaldien ne participera pas au prochain camp d’entraînement de Swiss-Ski en Amérique du Sud. Si sa blessure n’est pas grave, elle constitue néanmoins un véritable coup d’arrêt en pleine phase cruciale de préparation.
29.08.2026, 20:5629.08.2026, 21:11

Marco Odermatt accuse un coup d’arrêt dans sa préparation pour la prochaine saison. Swiss-Ski révèle en effet que son leader souffre d’une «légère blessure musculaire».

Des examens réalisés à Zurich ont révélé cette blessure. Ces derniers jours, Marco Odermatt s’était plaint de douleurs lors de son entraînement physique.

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Swiss-Ski ne précise pas la nature exacte du problème ni si sa présence lors de l’ouverture de la saison, le 25 octobre à Sölden, est remise en question.

Une chose est néanmoins sûre: Odermatt ne participera pas au prochain camp d’entraînement au Chili, ce qui représente un véritable coup dur. Son départ pour les Andes était programmé pour ce lundi.

Marco Odermatt attendra de reprendre l’entraînement sur la neige pour arrêter son nouveau programme de préparation, conclut Swiss-Ski.

(ats/roc)

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Né au bord de l'Atlantique, Xavier Fernandes (41 ans) est tombé fou amoureux des Alpes romandes. Au point d'en faire son métier et d'écrire des livres. Portrait d'un acharné.
Xavier Fernandes a tout du guide de montagne romand typique. Ce quadragénaire est filiforme, incollable sur tous les sommets ou lieux-dits du coin, et clame son amour pour cette nature «qu'il faut traiter avec le plus grand respect». Et puis, évidemment, il habite en altitude. A Troistorrents, dans le val d'Illiez, en Valais.
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