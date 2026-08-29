Marco Odermatt souffre d'une «petite blessure». image: Keystone

Coup dur pour Marco Odermatt

Blessé, le Nidwaldien ne participera pas au prochain camp d’entraînement de Swiss-Ski en Amérique du Sud. Si sa blessure n’est pas grave, elle constitue néanmoins un véritable coup d’arrêt en pleine phase cruciale de préparation.

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Marco Odermatt accuse un coup d’arrêt dans sa préparation pour la prochaine saison. Swiss-Ski révèle en effet que son leader souffre d’une «légère blessure musculaire».

Des examens réalisés à Zurich ont révélé cette blessure. Ces derniers jours, Marco Odermatt s’était plaint de douleurs lors de son entraînement physique.

Swiss-Ski ne précise pas la nature exacte du problème ni si sa présence lors de l’ouverture de la saison, le 25 octobre à Sölden, est remise en question.

Une chose est néanmoins sûre: Odermatt ne participera pas au prochain camp d’entraînement au Chili, ce qui représente un véritable coup dur. Son départ pour les Andes était programmé pour ce lundi.

Marco Odermatt attendra de reprendre l’entraînement sur la neige pour arrêter son nouveau programme de préparation, conclut Swiss-Ski.

(ats/roc)