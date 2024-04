Durant ses vacances, Marco Odermatt passera par Barcelone. image: keystone/shutterstock

Marco Odermatt a choisi son lieu de vacances pour une raison précise

La star du ski s'en ira en Espagne fin avril pour y rencontrer une personne très spéciale.

Rainer Sommerhalder

Marco Odermatt n'a pas vraiment eu le temps de se reposer après la fin de la Coupe du monde de ski alpin. Le Nidwaldien est notamment parti à Kvitfjell, en Norvège, pour tester ses nouveaux skis de descente en vue de la saison prochaine.

Cet hiver, Marco Odermatt a remporté quatre globes, dont celui du classement général de la Coupe du monde. Image: KEYSTONE

«Odi» sera de nouveau loin de chez lui fin avril. Cette fois, direction l'Espagne. Mais cette virée en terre ibère n'aura pas grand-chose à voir avec la Dulce Vida. Et pour cause, c'est le travail qui sera au centre.

En plus d'une visite au centre d'entraînement d'Alinghi à Barcelone et d'un détour par le GP de moto à Jerez, Marco Odermatt et ses coéquipiers, Justin Murisier et Gino Caviezel, se rendront chez un homme en particulier. Son nom? Alejo Hervas. Sa fonction? Préparateur physique. Et autant dire que le coach espagnol a fait couler beaucoup d'encre lors des finales de Saalbach le mois dernier.

Alejo Hervas, nouveau préparateur physique de Marco Odermatt. Image: KEYSTONE

Alejo Hervas y a vécu une mésaventure avec Lara Gut-Behrami, dont il était jusque-là le préparateur physique. Mais il a été licencié sur-le-champ par la Tessinoise avant, donc, de rejoindre Marco Odermatt.

Le Nidwaldien confirme qu'il a rencontré Hervas à Saalbach, en compagnie de Caviezel et Murisier, pour un entretien. «Odi» n'a aucun remord, soulignant que ses compères et lui se sont «toujours comportés correctement» dans cette affaire. Depuis, Odermatt n'a jamais parlé personnellement avec Lara Gut-Behrami. «Mais je regrette qu'Alejo ait été renvoyé chez lui à Saalbach», rumine-t-il.

Les yeux loin du manuel

Après avoir travaillé sept ans avec Kurt Kothbauer, Marco Odermatt espère que son nouveau préparateur physique lui donnera d'autres impulsions. Pour lui, il était très important d'engager un entraîneur avec de l'expérience, «qui sait comment on gagne des courses et ce que l'on ressent face à la pression mentale». Le vainqueur de la Coupe du monde précise:

«Dans de telles situations, il n'est pas utile que quelqu'un agisse strictement selon un manuel» Marco Odermatt

En Espagne, Odermatt, Murisier, Caviezel et Hervas définiront ensemble les bases de leur collaboration et le contenu du programme.

Adaptation en français: Yoann Graber.