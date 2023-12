Premier succès en Coupe du monde pour Sixtine Cousin

Talina Gantenbein et Saskia Lack, classées aux 4e et 6e rangs, témoignent de l'excellent résultat des Suissesses en Italie, bien que Fanny Smith, deuxième la veille, ait échoué cette fois-ci en quarts de finale.

Sixtine Cousin a fêté sa première victoire en Coupe du monde à l'occasion de la deuxième course de San Candido. La Genevoise de 24 s'est imposée devant la Française Marielle Berger Sabbatel.

La Genevoise Sixtine Cousin a terminé première lors de la deuxième course de San Candido.

Les Canadiens de Montréal ont battu les Jets de Winnipeg (la franchise de Nino Niederreiter), 3-2 après prolongation dans la nuit de lundi à mardi. Il aura fallu de longues minutes aux directeurs de jeu pour confirmer le deuxième but des Montréalais.

Josh Anderson retrouve des couleurs. L'un des attaquants les moins prolifiques de NHL (aucun but en 24 matchs) a planté à quatre reprises lors des sept dernières rencontres des Canadiens de Montréal. Sa plus récente réalisation? L'ouverture du score face aux Jets de Winnipeg, dans la nuit de lundi à mardi. Tout roule donc pour l'ailier de Montréal, puisque même le but du 2-0, sur lequel il a offert un assist litigieux, a fini par être validé – après une révision interminable.