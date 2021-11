Kyrgios demande l'annulation de l'Open d'Australie

Ma Qinghua était le dernier de ses compatriotes à avoir participé à ces essais, en 2012 et 2013, avec les équipes HRT et Caterham. Mais aucun Chinois n'a pris le départ d'un Grand Prix.

Pour le site internet de la version francophone de Blick, pas de doute non plus: "Yakin est l'homme de la situation." Son affirmation est aujourd'hui "une évidence". Mais il a aussi fallu "un brin de réussite", rappelle la publication, en référence au penalty raté de Jorginho en toute fin de match lors d'Italie-Suisse vendredi (1-1).

Pour l'envoyé spécial d'Arcinfo et d'autres journaux régionaux, la Suisse disposait d'un "trio de folie" avec "les deux gamins Okafor et Vargas et le centenaire (allusion à sa 100e sélection) Shaqiri, auteurs d'un récital". Hommage est aussi rendu au "coaching gagnant de Murat Yakin".

Les médias romands ne sont pas en reste. "Une mi-temps sans trouver la faille, une autre de rêve", écrivent la Tribune de Genève et 24 Heures, enchantés par "le festival" helvétique. L'auteur estime que "2021 a été l'année la plus phénoménale de l'histoire du football suisse", si l'on songe encore à la qualification pour les quarts de finale de l'Euro, aux dépens de la France.

"Quel chef-d'oeuvre", titre pour sa part le Tages-Anzeiger, qui souligne que la Suisse a tenu "toutes les promesses qu'elle avait fait naître". Le Blick fait l'éloge de la tactique, des choix et de la communication du sélectionneur. "Avec Yakin, tout est au point", écrit le journal, qui titre en Une et en grosses lettres "Okatooor", allusion au premier but inscrit par la nouvelle étoile Okafor.

La Neue Zürcher Zeitung met en exergue cinq joueurs ayant eu selon elle un rôle décisif dans la campagne: le gardien Yann Sommer, la constance faite homme, ultime rempart "de la meilleure défense d'Europe", l'inattendu Fabian Frei, ressuscité "patron de la défense", à 32 ans, après un rappel de dernière minute en sélection, Xherdan Shaqiri, "malicieux, insouciant et qui respire la joie de jouer", Noah Okafor, "qui s'est intégré à la vitesse de l'éclair comme Ruben Vargas", et Breel Embolo, "décisif offensivement" lors de plusieurs matches précédents.

Nick Kyrgios entretenait une relation tendue avec le no 1 mondial, le qualifiant de "crétin" lors du dernier Open d'Australie après sa demande d'assouplissement de la quarantaine des joueurs. L'Australien défend désormais le droit du Serbe de participer aux compétitions, qu'il soit immunisé ou non.

Aucune exemption ne sera accordée aux joueurs non vaccinés, a prévenu le Premier ministre de l'Etat de Victoria, Daniel Andrews, jetant un doute sur la participation du Serbe Novak Djokovic, neuf fois titré à Melbourne et qui refuse de dire s'il est vacciné ou non.

Le fantasque Australien estime que le premier tournoi du Grand Chelem de l'année, prévu en janvier, ne devrait pas se tenir par respect pour les habitants de Melbourne. Ceux-ci ont connu 260 jours de confinement et peinent toujours à endiguer le virus. "Combien de temps (Melbourne) a été confinée? 275 jours ou quelque chose comme ça?", a-t-il interrogé sur son podcast, No Boundaries.

Le coach des Hawks Nate McMillan était d'autant plus satisfait que son équipe n'avait guère eu le temps de récupérer. "Nous avons eu 24 heures pour nous remettre d'un +road trip+ sur la côte ouest et avons joué deux matches en deux jours. C'était une épreuve de force" face à Orlando. "Nos joueurs ont tenu bon", a-t-il lâché.

Atlanta a d'ailleurs pu compter sur tous ses leaders lundi. Trae Young et John Collins ont tous deux inscrit 23 points, Bogdan Bogdanovic en marquant pour sa part 20. Seul le meneur Cole Anthony (29) a dépassé les 20 points dans le camp d'Orlando, qui a perdu cinq de ses six derniers matches.

Clint Capela s'est mis particulièrement en évidence face au Magic. L'intérieur genevois a réussi 20 points et 16 rebonds, son meilleur total de la saison dans les deux domaines, ajoutant 3 passes décisives, 3 interceptions et 2 contre à une ligne de statistiques impressionnante.

Clint Capela et les Hawks ont dominé Orlando 129-111 lundi en Géorgie, après avoir mis fin à une série de six défaites dimanche en battant le champion en titre Milwaukee.

L'autre affiche des demi-finales, connue depuis dimanche, opposera Paula Badosa (no 7) à Garbiñe Muguruza (no 6). Celle qui l'emportera mardi sera la deuxième Espagnole à atteindre la finale de l'épreuve après Arantxa Sanchez en 1993.

Aryna Sabalenka avait déjà craqué dans la première manche. La demi-finaliste de Wimbledon et de l'US Open avait manqué une balle de set à 5-4 sur le service adverse - après avoir servi à 5-3 - et s'est effondrée au jeu décisif.

La bataille a été longue (2h47') et féroce entre deux des plus puissantes cogneuses du circuit. Maria Sakkari s'en est sortie au mental, point faible encore criant d'une Aryna Sabalenka qui a notamment commis 19 doubles fautes.

La Grecque a battu Aryna Sabalenka (no 1) 7-6 (7/1) 6-7 (6/8) 6-3 lundi à Guadalajara pour gagner le droit d'affronter Anett Kontaveit (no 8) mardi.

Et il y a eu, ensuite, ce feu d'artifice de la seconde période sous l'impulsion d'un grand Xherdan Shaqiri. "Lorsqu'il est fit et qu'il est dans le rythme, Xherdan montre à tout le monde qu'il possède un pied gauche en or, lâche-t-il. Oui, Xherdan est un footballeur génial et il a su, surtout, être un capitaine exemplaire."

"Concentré" et "calme", Murat Yakin s'est efforcé de rassurer ses joueurs à la pause. "Il y avait aussi 0-0 à Belfast entre l'Irlande du Nord et l'Italie. Il n'y avait pas de raison de paniquer, poursuit-il. Notre première mi-temps n'était pas à jeter. Nous avions seulement manqué de résolution dans le dernier geste.".

"Je veux tout d'abord remercier le président de l'ASF Dominique Blanc et le directeur des équipes nationales Pierluigi Tami. J'ai senti leur confiance dès notre premier rendez-vous qui a eu lieu le... 1er août. Grâce à eux, j'ai pu vivre un tel moment, explique-t-il. J'ai su ces dernières années être à la fois patient et humble. Et j'ai le sentiment que cette attitude a payé. C'est ce qui rend le football magnifique." Le lien qu'il a su tisser immédiatement avec ses joueurs explique également cette réussite. "J'ai senti une sorte d'harmonie dès le premier jour. Je dois beaucoup à mes joueurs, à mon staff aussi, poursuit-il. Cette qualification est méritée. Une part de chance nous accompagnés, mais nous avons su la forcer."

Andrey Rublev, qui affrontera justement le no 1 mondial mercredi, a nettement dominé les débats face à Stefanos Tsitsipas. Le Russe de 24 ans n'a pas concédé le moindre break face au vainqueur du Masters 2019, qui restait sur un abandon deux semaines plus tôt à Paris-Bercy où il avait souffert du coude droit. Il n'a d'ailleurs perdu que 17 points sur son service.

Vainqueur de six matches seulement dans les six tournois qu'il a disputés depuis sa finale perdue à Cincinnati en août, Andrey Rublev a montré lundi un visage bien plus conquérant qu'au cours des deux derniers mois. Il prend ainsi une petite option sur la deuxième place d'une poule promise à Novak Djokovic.

Andrey Rublev (no 5) a pris le meilleur sur Stefanos Tsitsipas (no 4) lundi soir dans le deuxième match du groupe vert au Masters de Turin. Le Russe s'est imposé 6-4 6-4 face au Grec.

La Suisse qualifiée pour le Mondial

Image: KEYSTONE/URS FLUEELER

La Suisse disputera pour une cinquième phase finale consécutive en Coupe du monde. A Lucerne, elle a battu 4-0 la Bulgarie pour arracher à l'Italie la première place du groupe C.

Tenue en échec (0-0) à Belfast par l'Irlande du Nord, la "Squadra Azzurra" devra passer par la case des barrages pour rejoindre la Suisse l'an prochain. Elle devra gagner deux rencontres pour ne pas vivre le même traumatisme qu'en 2017 lorsque la Suède lui avait barré la route de la Russie.

Murat Yakin et ses joueurs seront, en mars prochain, bien loin de vivre l'infernal stress des barrages. Ils pourront préparer tranquillement cette Coupe du monde au Qatar avec le secret espoir de faire aussi bien qu'à l'Euro l'été dernier.

A Lucerne, les joueurs du nouveau sélectionneur ont parfaitement livré la marchandise. Même s'ils ont pris leur temps après une première période sans grande réussite, ils ont su élever leur niveau pour forcer la décision presque aisément que prévu.

Okafor: le facteur X

Emmenée par un grand Xherdan Shaqiri, la Suisse a su faire face à l'absence de sept titulaires grâce à un réservoir dont on était loin de soupçonner la richesse. Noah Okafor et Ruben Vargas ont ainsi su saisir leur chance au point de placer Murat Yakin devant des choix difficiles pour l'avenir. Les deux nouveaux venus ne vont-ils pas pousser un Haris Seferovic sur la touche ?

Appelé à la dernière minute pour pallier le forfait de Breel Embolo, Okafor est peut-être le grand attaquant que l'on attend depuis des lustres. A 21 ans, le joueur de Salzbourg conjugue à la fois puissance et finesse. Il a vraiment métamorphosé l'attaque de l'équipe de Suisse tant à Rome vendredi qu'à Lucerne.

11 corners bottés entre la 21e et la 45e, un poteau de Noah Okafor (45e) et une frappe trop centrée pour Mario Gavranovic (24e): tel fut le bilan de la Suisse dans une première période à sens unique. Face à une Bulgarie qui n'aura entretenu l'illusion que lors des cinq premières minutes avec un pressing très haut sur le terrain comme pour rappeler la magnifique équipe qu'elle fut il y a plus d'un quart de siècle, il y avait largement la place pour marquer des buts avant le repos.

L'inspiration de Xherdan Shaqiri et la puissance de Noah Okafor, qui a très vite basculé sur le flanc gauche après avoir entamé les débats à droite, ont insufflé l'élan attendu. Seulement, la Suisse a souffert de quelques défaillances individuelles, celles de Remo Freuler et de Kevin Mbabu pour ne pas les nommer. A la pause, la seule bonne nouvelle est venue de Belfast avec l'impuissance des Italiens devant le verrou irlandais.

Un immense Shaqiri

Tous les doutes furent toutefois levés à la reprise. Les Suisses ont réalisé un véritable festival offensif face, il est vrai, à un adversaire d'une insigne faiblesse. Noah Okafor (48e), Ruben Vargas (57e), Cedric Itten (72e) et Remo Freuler dans le temps additionnel ont inscrit les quatre buts qui envoient les Suisses au Qatar.

Une fois de plus, le coaching de Murat Yakin fut gagnant. Les introductions d'Itten et de Renato Steffen à la 68e minute furent déterminantes. Les deux jokers ont "inventé" le troisième but, "le" but en or dans la course à la qualification directe, avec la complicité de Xherdan Shaqiri.

Pour sa 100e sélection, le Balois a sorti le grand jeu. Passeur sur le 1-0 et sur le 4-0, il a livré le performance XXL que l'on espérait. Déjà brillant trois jours plus tôt à Rome, il a su imposer sa griffe sur pratiquement chaque attaque. On espère qu'il trouvera très vite à Lyon un rôle à sa mesure. Le brider comme il l'est depuis le début de saison en Ligue 1 est un non-sens.