La FIFA dénonce des tarifs «élevés» ++ Coventry remonte

La FIFA dénonce des tarifs de transports "élevés" depuis NYC Heimo Schirgi et la FIFA dénoncent les tarifs prévus pour les transports autour de New York Image: KEYSTONE/AP/LM OTERO La FIFA a dénoncé vendredi le prix "élevé" d'un billet aller-retour en train annoncé à 150 dollars pour le MetLife Stadium depuis New York pendant le Mondial 2026.

Ce tarif fixé "arbitrairement" aura "un effet dissuasif" sur les supporters, estime-t-elle.

"Fixer arbitrairement des prix élevés et exiger que la FIFA en assume le coût est sans précédent", a expliqué dans un communiqué le directeur des opérations de la Coupe du monde, Heimo Schirgi, soulignant qu'"aucun autre organisateur d'événement mondial, de concert ou de grande manifestation sportive n'a été confronté à une telle demande".

"Le modèle tarifaire" de la régie des transports publics New Jersey Transit, qui a multiplié par dix le prix d'un billet de train pour la compétition, "aura un effet dissuasif" et "cette hausse des tarifs pousse inévitablement les supporters vers d'autres moyens de transport", a-t-il ajouté.

Le trajet entre la gare de Penn Station et le stade, d'une trentaine de kilomètres, prend environ une demi-heure.

La nouvelle gouverneure démocrate de l'Etat du New Jersey, Mikie Sherrill, affirme que la FIFA, qui projette d'engranger 11 milliards de dollars liés au Mondial, "devrait prendre en charge les frais de transport de ses supporters".

Revenus, et non pas bénéfices "La FIFA devrait générer environ 11 milliards de dollars de revenus, et non de bénéfices comme l'affirme à tort la Gouverneure," a poursuivi M. Schirgi, soulignant que l'instance mondiale était une "organisation à but non lucratif" et que les revenus de la Coupe du monde "sont réinvestis dans le développement du football, en particulier pour les jeunes et les femmes, partout dans le monde."

Avec son communiqué, la FIFA a publié un "échantillon" des prix des billets de train ou de métro dans d'autres villes-hôtes, affichés de 1,25 à 15 dollars. Mais dans certaines villes, comme Atlanta ou Philadelphie, le stade est proche du centre-ville.



Coventry valide sa montée dans l'élite, 25 ans après Frank Lampard va retrouver la Premier League à la tête de Coventry Image: KEYSTONE/AP/JOSE BRETON Coventry, tenu en échec par Blackburn (1-1) vendredi, a validé sa remontée en Premier League. L'actuel leader du Championship (D2) met ainsi fin à 25 ans d'absence dans l'élite du football anglais.

L'équipe entraînée par l'ex-gloire de Chelsea et du foot anglais Frank Lampard avait besoin d'un petit point pour être certaine de terminer à l'une des deux premières places qui assurent l'accès direct au niveau au-dessus. Menés depuis la 54e minute par Blackburn, Coventry City a recollé grâce à une tête victorieuse de Bobby Thomas à six minutes de la fin, pour le plus grand bonheur des 7500 supporters massés dans les travées d'Ewood Park.

A trois journées de la fin du championnat, les Sky Blues, vainqueurs de la Coupe d'Angleterre en 1987, comptent 86 points, soit 11 longueurs d'avance sur leur dauphin Ipswich Town, club cher à la star de la pop anglaise Ed Sheeran. Il y a trois ans, ils avaient frôlé la montée mais avaient échoué en barrages, stoppés en finale par Luton Town.



Pas de play-off pour Curry et les Warriors Stephen Curry et les Warriors ne disputeront pas les play-off Image: KEYSTONE/AP/Stephen Lam Phoenix et Orlando sont les deux dernières équipes qualifiées pour les play-off de NBA. Les Suns ont battu les Golden State Warriors de Stephen Curry vendredi au 2e tour du play-in.

Les Suns se sont imposés 111-96 à domicile devant les Warriors, qui avaient battu les Clippers au 1er tour des barrages. La franchise de l'Arizona défiera donc Oklahoma City, tenant du titre et vainqueur de la saison régulière, au 1er tour des play-off.

Condamnés aux barrages pour la troisième saison de suite, les Warriors sont privés de séries finales comme en 2024, une nouvelle désillusion pour achever la 17e saison de Stephen Curry (38 ans). Héroïque mercredi chez les Clippers, le diabolique meneur, revenu début avril après deux mois d'absence en raison d'une blessure au genou droit, a été bien contenu par la défense des Suns vendredi.

Curry a compilé 17 points (à 3/10 de loin) et 4 passes décisives. Jalen Green a quant à lui fait très mal aux Warriors avec 36 points. Les Suns, rapidement devant, ont vu les visiteurs revenir à 5 points à la pause (50-45) mais ont ensuite réussi à garder un matelas confortable jusqu'à la sirène.

Golden State, encore champion en 2022, termine une saison de frustrations marquée par de nombreuses blessures, en plus de celle de Curry, dans un effectif vieillissant qui sait que son temps est compté. Jimmy Butler s'est rompu les ligaments croisés du genou droit en janvier, Al Horford et Kristaps Porzingis notamment ont raté de nombreux matches.

Orlando défiera Detroit A la veille du début des play-off, le Magic d'Orlando a pour sa part écrasé les Charlotte Hornets 121-90 afin de décrocher le dernier ticket à l'Est. Paolo Banchero (25 points, 5 rebonds et 6 passes décisives vendredi) et ses coéquipiers défieront donc les Detroit Pistons au 1er tour des play-off, dès dimanche.



Davos en favori de la finale des play-off Davos aborde la finale des play-off face à Fribourg-Gottéron avec le costume du favori (acte I samedi à 20h00. Mais l'heure est venue pour les Dragons d'enflammer tout un canton.

Difficile de ne pas donner une longueur d'avance au HCD. Ses 31 titres nationaux - un record - parlent d'eux-mêmes, bien que le plus récent remonte à plus de dix ans (2015), sous l'ère Arno del Curto. En face, Gottéron affiche un palmarès vierge de tout sacre national.

Le déroulement de la saison 2025/26 n'incite pas non plus à l'optimisme du côté des supporters fribourgeois. Davos l'a jusqu'ici survolée, conquérant 117 points - sur les 156 possibles - en phase préliminaire avant de vaincre en play-off Zoug puis les Zurich Lions en cinq matches, sans coup férir.

Fribourg a pour sa part décroché la 2e place de la qualification, avec une belle marge de 9 unités sur Genève-Servette (3e). Mais avec 17 longueurs de retard sur le HCD. Et le HCFG a souffert mille maux en quart face à Rapperswil-Jona, ne s'imposant qu'en prolongation lors du match 7, avant de dominer le GSHC en cinq matches.

Adversité vs facilité L'adversité rencontrée par les Fribourgeois dans ces séries finales, avec notamment l'absence de plusieurs joueurs majeurs blessés, peut néanmoins constituer un avantage certain. Les hommes du coach Roger Rönnberg ont dû enfiler leur bleu de travail face à Rappi avant de pouvoir jouer l'esprit plus libéré face à Genève-Servette, portés notamment par Reto Berra et Christoph Bertschy.

Davos a pour sa part joué sur du velours, franchissant les obstacles avec une facilité déconcertante en se montrant impitoyable à domicile (29 succès pour 3 défaites sur sa glace). L'entraîneur Josh Holden n'a pourtant pas non plus été épargné: le vif Enzo Corvi, le solide défenseur Michael Fora et le précieux Valentin Nussbaumer (34 points cette saison) sont ainsi tous au repos forcé.

Mais Davos et Gottéron ont pour point commun de pouvoir s'appuyer sur un effectif particulièrement homogène. Du côté fribourgeois, les seconds couteaux (Jeremi Gerber, Jamiro Reber, Maximilian Streule ou Simon Seiler) ont su élever le curseur en l'absence de cadors comme Andrea Glauser, Sandro Schmid (dont la saison est terminée), Attilio Biasca ou Marcus Sörensen (désormais de retour).

La fierté de Rönnberg Cette force collective est l'une des clés du succès fribourgeois, comme en convient Roger Rönngerg. "Je suis tellement fier des gars. Il y a un état esprit extraordinaire au sein de cette équipe. Ils jouent vraiment les uns pour les autres et nous n'avons pas besoin de jouer parfaitement au hockey pour gagner", relevait-il à l'issue du dernier match gagné face à Genève-Servette.

"Je suis fier de la façon dont ce groupe s'est développé", a ajouté le technicien suédois, qui savoure aussi l'immense engouement populaire engendré par les performances de ses joueurs. "C'est incroyable de voir à quel point les gens se soucient de leur équipe ici. Cela me donne la responsabilité, en tant qu'entraîneur, de faire tout ce que je peux pour leur faire plaisir", a-t-il souligné.

Et pour faire plaisir au peuple fribourgeois, un seul moyen: lui offrir enfin un premier titre de champion. Après avoir vaincu Genève-Servette pour la première fois après quatre éliminations dans les quatre précédentes séries ayant opposé les deux équipes, les Dragons se voient certainement bien mettre fin à une série de quatre échecs plus noire encore...



Les Suissesses en Turquie pour enchaîner La Suisse est en Turquie samedi pour son quatrième match des qualifications pour la Coupe du monde. Les joueuses de Rafel Navarro veulent enchaîner après avoir battu les Turques mardi à Zurich (3-1).

A Sinop (18h00), sur les rives de la mer Noire, les Suissesses visent une quatrième victoire qui leur assurerait pratiquement la première place du groupe B2. Cet objectif annoncé leur permettrait non seulement de retrouver l'élite de la Ligue des nations en plus de leur garantir un tirage au sort un peu plus favorable lors du deuxième tour des éliminatoires pour le Mondial brésilien.

Mardi à l'aller, la Suisse a fait la différence lors de la deuxième période, grâce à un doublé d'Aurélie Csillag. Avec une excellente Sydney Schertenleib à la baguette, les Helvètes ont montré leur supériorité aux Turques. Il s'agit de faire de même samedi pour s'éviter un automne encore plus périlleux.



Thoune reçoit finalement Bâle en match en retard Leader de Super League, Thoune reçoit Bâle samedi (20h30) pour faire un grand pas vers le titre de champion. La rencontre avait été reportée le week-end dernier après un incendie au Parc St-Jacques.

Ce match devait déjà avoir lieu à Thoune, mais l'incendie avait détruit une bonne partie de l'équipement des joueurs bâlois. La SFL a donc accepté de reporter le match d'une semaine, ce week-end étant réservé aux demi-finales de la Coupe de Suisse auxquelles ni Thoune ni Bâle ne participent.

Avec 11 points d'avance sur son dauphin St-Gall, le promu bernois est sur une autoroute en direction de son premier titre de champion de Suisse. En cas de victoire samedi, la troupe de Mauro Lustrinelli pourrait assurer son sacre le week-end suivant contre Lugano.

Le FC Bâle (4e, 53 pts) de Stephan Lichtsteiner doit de son côté s'imposer pour rester au contact du podium et de Lugano (3e, 57 pts). La qualification pour une compétition européenne est le dernier objectif restant des Rhénans cette saison.



Le SLO face au "Rekordmeister" en Coupe de Suisse Stade Lausanne-Ouchy défie Grasshopper samedi en demi-finale de la Coupe de Suisse (19h15). Face au "Rekordmeister", le club de Challenge League fait face à un immense défi.

Les Stadistes accueillent la troupe de Gernot Messner à la Pontaise. Si le club zurichois pointe actuellement au 11e rang de la Super League, à la place peu enviable de barragiste, il peut se reposer sur un palmarès riche de 19 Coupes de Suisse, un record.

Et même si le dernier trophée date de 2013, la culture de ces matches à enjeux est encore présente chez le pensionnaire du Letzigrund. Preuve en est le scénario fou du tour précédent face à Sion, où GC était mené 2-0 à un quart d'heure de la fin du temps réglementaire, avant d'égaliser 3-3 et de coiffer les Sédunois sur le poteau en prolongation (4-3).

Côté vaudois, le SLO dispute lui sa première demi-finale de Coupe de Suisse. Les Lions devront une nouvelle fois se sublimer s’ils entendent rallier la finale, après avoir fait mordre la poussière à deux autres clubs de l'élite lors des tours précédents à la faveur de prestations abouties face à Winterthour et Lucerne.



L'Inter domine Cagliari 3-0 Marcus Thuram est félicité après avoir ouvert la marque pour l'Inter Image: KEYSTONE/AP/Luca Bruno L'Inter a fait le job vendredi lors de la 33e journée de Serie A. Les leaders milanais ont dominé Cagliari 3-0 pour prendre provisoirement 12 longueurs d'avance sur leur dauphin Naples.

Sans Yann Sommer, laissé au repos, mais avec Manuel Akanji aligné pendant toute la rencontre, les Nerazzurri ont forcé la décision après la pause. Des réussites de Marcus Thuram (52e) et de Nicola Barella (56e) leur ont permis d'éviter la peau de banane face à une équipe de Cagliari qui n'a que six points d'avance sur le premier relégable. Piotr Zielinski a scellé le score à la 92e minute.

L'Inter se rapproche donc un peu plus d'un 21e "scudetto", qui serait le deuxième en trois ans. L'équipe de Cristian Chivu a encore deux matches à domicile à disputer, et trois rencontres face à des mal classés ou relégables. De quoi voir venir à cinq journées de la fin, alors que le tenant du titre Naples accueillera la Lazio samedi lors de cette 33e journée.



Vondrousova sous le coup d'une enquête Marketa Vondrousova risque une lourde suspension Image: KEYSTONE/EPA/SARAH YENESEL Marketa Vondrousova, titrée à Wimbledon en 2023, fait l'objet d'une enquête pour dopage pour ne pas avoir fourni un échantillon lors d'un contrôle en décembre chez elle à Prague.

La Tchèque l'a révélé elle-même vendredi sur ses réseaux sociaux.

L'actuelle 46e joueuse mondiale, qui risque jusqu'à quatre ans de suspension, s'est justifiée en assurant que le contrôle n'était pas aux normes puisque la contrôleuse, envoyée par une agence allemande, ne s'était pas identifiée clairement et qu'elle avait eu peur de lui ouvrir sa porte.

"Depuis longtemps, je dois gérer des blessures, une pression constante et des problèmes de sommeil récurrents qui m'ont épuisée et fragilisée", indique-t-elle dans un long post sur Instagram où elle évoque également "des années de messages de haine et de menaces" qui ont sapé le sentiment de sécurité qu'elle éprouve chez elle.

"Quand quelqu'un a sonné à ma porte tard la nuit sans s'identifier clairement ni suivre le protocole, j'ai réagi comme une personne qui avait peur", poursuit-elle. L'ex-no 6 mondial fait également un parallèle avec sa compatriote Petra Kvitova, grièvement blessée à la main en 2016 après avoir ouvert sa porte à un homme armé d'un couteau. "Depuis ce qui est arrivé à Petra, nous n'accueillons pas des inconnus chez nous à la légère", écrit-elle.

"Pas dans les normes" Contacté par l'AFP, son avocat, Jan Exner, a déclaré que "le contrôle anti-dopage n'était simplement pas dans les normes". "Marketa avait donc une raison de ne pas fournir d'échantillon." Il a également précisé que les menaces évoquées par sa cliente émanaient de parieurs lui reprochant d'avoir perdu leurs mises à cause d'elle.

"Donc ce contrôle anti-dopage non réglementaire a créé une réaction aiguë au stress chez Marketa, ce que les experts tchèques et internationaux ont confirmé", a ajouté Exner, précisant qu'il allait tenter de convaincre l'Agence internationale pour l'intégrité du tennis (ITIA) que le refus de Vondrousova d'ouvrir sa porte était légitime.

Marketa Vondrousova avait été alignée en double à Bienne les 10/11 avril en qualifications de la Billie Jean King Cup face à la Suisse. Elle avait connu la défaite au côté de Tereza Valentova face à la paire Belinda Bencic/Viktorija Golubic, mais la Tchéquie s'est tout de même qualifiée pour le tournoi final.



Septième titre d'affilée pour le NUC Le NUC a décroché son 7e titre national cosécutif Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Neuchâtel UC a décroché vendredi le septième titre national de son histoire, le septième d'affilée.

Les joueuses de la coach Laura Girolami n'ont eu besoin que de trois matches pour vaincre Kanti Schaffhouses en finale des play-off de LNA.

Le NUC, qui s'était imposé en trois sets dans les deux premiers actes d'une série prévue au meilleur des cinq matches, n'a pas non plus tremblé vendredi soir devant son bouillant public de la Riveraine. La formation neuchâteloise a dominé Kanti Schaffhouse 3-0 (25-21 25-17 25-17) pour classer l'affaire.

Neuchâtel UC signe ainsi son quatrième triplé Championnat/Coupe/Supercoupe consécutif pour asseoir un peu plus sa domination en Suisse. Ce dernier match de la saison était chargé d'émotions du côté du NUC, qui a appris cette semaine le départ de la légende du club Tia Scambray.

Les Neuchâteloises ont réalisé un exercice 2025/26 parfait, alors qu'elles s'étaient retrouvées menées deux sets à zéro par Kanti Schaffhouse en Supercoupe en octobre. Elles n'ont subi qu'une seule défaite sur la scène nationale, à la fin janvier à Schaffhouse en championnat. Et n'ont pas perdu le moindre set en play-off...



Bickerstaff (Pistons) élu entraîneur de l'année par ses pairs J.B. Bickerstaff a été élu coach de l'année par ses pairs en NBA Image: KEYSTONE/AP/Duane Burleson L'entraîneur des Detroit Pistons J.B. Bickerstaff a été élu entraîneur de l'année vendredi par l'association des coaches de NBA (NBCA).

L'Américain succède à son compatriote Kenny Atkinson, coach des Cleveland Cavaliers.

Arrivé dans le Michigan à l'été 2025, Bickerstaff (47 ans) a permis aux Pistons, après des années de galères, de retrouver les play-off l'an dernier. Detroit a ensuite dominé la Conférence Est lors de la saison régulière 2025/26 (60 victoires-22 défaites), une première depuis 2007.

Les Pistons entameront leurs play-off dimanche et affronteront soit les Charlotte Hornets soit le Magic d'Orlando, qui s'affrontent vendredi en barrage.



La Suisse se reprend et domine la Slovaquie Jan Cadieux (au centre) peut dire merci à Fabrice Herzog (68), qui a réussi 3 points vendredi Image: KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE L'équipe de Suisse a offert un premier succès à Jan Cadieux dès le deuxième match de son nouveau coach à la bande.

La sélection helvétique a battu la Slovaquie 5-3 vendredi à Topolcany pour conclure une première semaine de préparation au Mondial bien mouvementée.

Tout ne fut pas rose. Battue 3-1 par ce même adversaire 24 heures plus tôt au même endroit, la Suisse a montré deux visages bien distincts vendredi: conquérante jusqu'au 4-1 marqué à 35 secondes de la deuxième sirène, elle a témoigné au troisième tiers d'une certaine suffisance qui aurait pu lui coûter cher.

Parmi les points les plus positifs, cette équipe de Suisse a fait preuve d'une belle efficacité, grâce notamment à l'expérimentée triplette Scherwey-Haas-Herzog. Fabrice Herzog fut d'ailleurs l'homme du match avec ses 3 points.

Waeber a souffert Auteur de la passe décisive sur le 1-0 de Tristan Scherwey (15e), le rugueux attaquant - qui rejoindra Rapperswil-Jona cet été - a signé un doublé en profitant à chaque fois d'une passe armée derrière la cage. Il a inscrit le 2-0 (22e) grâce à un assist de Théo Rochette et le 3-1 (34e) sur une offrande de Tristan.

Cette troisième réussite helvétique a coupé les ailes des Slovaques, qui étaient revenus à 2-1 à la 27e en trouvant la faille à 5 contre 3. Mais le 4-1 leur a paradoxalement permis de trouver un second souffle, avec l'aide d'une équipe de suisse trop attentiste à l'entame de l'ultime période.

Ludovic Waeber, qui avait remplacé Kevin Pasche après le 3-1, a d'ailleurs souffert devant le filet helvétique. Il a concédé un premier but après 59 secondes de jeu seulement au troisième tiers, capitulant une deuxième fois dès la 45e alors que la Slovaquie évoluait à nouveau en supériorité numérique (4-3).

Le futur gardien de Gottéron a ensuite fait face à plusieurs situations chaudes, notamment lorsque la Slovaquie a bénéficié d'un nouveau "power-play" à 2'08 de la fin. Les Slovaques, qui ont donc pu évoluer à 6 contre 4, ont assiégé le but suisse, en vain. Et Ken Jäger a pu sceller le score dans une cage vide à 3'' du terme.



Alcaraz forfait pour le Masters 1000 de Madrid Carlos Alcaraz renonce au Masters 1000 de Madrid Image: KEYSTONE/EPA/Alejandro Garcia Carlos Alcaraz a annoncé vendredi déclarer forfait pour le Masters 1000 de Madrid, qui débute la semaine prochaine.

Le no 2 mondial avait été contraint de se retirer mercredi du tournoi de Barcelone en raison d'un poignet douloureux

"Il y a des nouvelles qu'il est très difficile d'annoncer. Madrid, c'est chez moi, c'est l'un des endroits les plus spéciaux du calendrier pour moi, et c'est pour ça que ça me fait tellement mal de ne pas pouvoir jouer ici pour la deuxième année consécutive", a écrit l'Espagnol sur les réseaux sociaux.

Battu en finale du Masters 1000 de Monte-Carlo et dépossédé de la place de no 1 mondial par Jannik Sinner, Alcaraz était engagé cette semaine au tournoi ATP 500 de Barcelone. Mais lors de sa victoire mardi au 1er tour face au Finlandais Otto Virtanen, il avait fait appel à un kinésithérapeute, avant d'annoncer le lendemain renoncer au reste du tournoi catalan en raison d'un poignet droit douloureux.

"C'est une blessure plus sérieuse que ce à quoi on s'attendait, et je dois écouter mon corps. C'est avec une grande tristesse que je dois rentrer à la maison, pour être dans la meilleure condition physique le plus rapidement possible", avait alors expliqué le Murcien, âgé de 22 ans.

La durée de son indisponibilité n'est pas connue mais cette blessure intervient un peu plus d'un mois avant le principal rendez-vous de la saison sur terre battue, à Roland-Garros, où l'Espagnol doit défendre son titre un an après sa victoire mémorable en finale face à Sinner. Avant cela se tient durant la première quinzaine de mai le Masters 1000 de Rome.



Binta Ndiaye décroche une belle médaille de bronze aux Européens Binta Ndiaye, ici lors des Jeux olympiques de Paris, a réussi une belle performance en Géorgie (archives). Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX La judokate suisse Binta Ndiaye a décroché vendredi sa première médaille internationale. Elle a remporté le bronze aux championnats d'Europe de Tbilissi chez les moins de 57 kg.

Dans la capitale géorgienne, la Vaudoise de 21 ans s'est inclinée en quart de finale face à la Serbe Maica Perisic avant de remporter deux combats pour aller décrocher sa médaille. Elle a d'abord battu la Russe Xenia Galitskaia en repêchage avant de dominer la Britannique Acely Toprak dans le duel pour le bronze.

Deux fois médaillée de bronze aux Mondiaux juniors (2021 et 2022), Binta Ndiaye n'avait encore jamais réussi une telle performance au plus haut niveau.

Cette médaille n’est toutefois pas une surprise, car la jeune Vaudoise s'est déjà fait remarquer à plusieurs reprises par le passé. Elle avait terminé deuxième du Grand Slam de Douchanbé (Tadjikistan) en 2024. Plus récemment, en novembre, elle était montée sur le podium au Grand Prix (l'échelon inférieur) de Zagreb.

