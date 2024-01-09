Lausanne fait plier Ajoie, Genève manque sa reprise Les Lausannois ont dû cravacher pour s'imposer en Ajoie. Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Le Lausanne HC a eu besoin de la prolongation pour venir à bout d'Ajoie vendredi (4-3). La reprise de la National League été plus compliquée pour Genève, battu par Langnau 4-1.

Le retour d'Antti Suomela a souri au LHC, qui s'est imposé 4-3 après prolongation à Porrentruy. Après un premier tiers riche en occasions des deux côtés, Jeremy Wick a poussé le puck au fond en supériorité numérique (15e), mais Drake Caggiula lui a rapidement répondu (18e).

La 17e réalisation de la saison de Théo Rochette a donné l'avantage aux Lions (22e). Mais après plusieurs occasions jurassiennes, Kyen Sopa a fait plier une deuxième fois Kevin Pasche (32e).

Alors que le LHC pensait repartir avec les trois points grâce à un joli festival de Jason Fuchs (51e), Killian Mottet a trouvé la lucarne de Pasche pour égaliser à 1'10 du terme. Caggiula s'est finalement offert un doublé en prolongation pour offrir un sixième succès consécutif aux Vaudois.

Genève battu pour sa reprise Derick Brassard a vécu des débuts cauchemardesques avec Genève-Servette. En plus d'avoir vu sa nouvelle équipe être vaincue par Langnau (4-1), le Canadien est sorti sur blessure après 35 minutes de jeu.

Des buts d'Harri Pesonen (14e) et Juuso Riikola (19e) ont mis Langnau devant. La réduction du score de Marco Miranda (41e) n'a rien changé, puisque Flavio Schmutz et Pesonen ont scellé le score dans la cage vide lors de la dernière minute.

Pluie de buts pour Fribourg Fribourg-Gottéron a quant à lui vécu un match fou au Tessin. Les Fribourgeois ont vaincu Ambri en prolongation (6-5).

Alors qu'ils menaient 2-0 après un peu plus de trois minutes et des buts de Sprunger et Biasca, les Dragons ont vu les Léventins revenir à 2-2 dans la minute qui a suivi.

Les Fribourgeois ont ensuite couru après le score lorsque Diego Kostner a donné l'avantage aux Biancoblù (13e), avant que les deux équipes ne jouent au chat et à la souris, prenant tour à tour l'avantage jusqu'à atteindre la barre des dix buts dans le match (5-5). C'est finalement Michael Kapla qui a offert la victoire aux siens en supériorité numérique.

Zoug trop fort pour Bienne Bienne n'a rien pu faire à Zoug, où il s'est incliné 4-0. Il a fallu attendre la 26e minute pour voir l'ouverture du score, tombée de la canne de Gregory Hofmann, l'homme en forme côté zougois. Sven Senteler a fait le break (46e), puis Kovar (49e) et Tatar (56e) ont scellé le score, infligeant à Bienne une cinquième défaite sur ses six derniers matches.

Dans les autres rencontres de la soirée, le leader Davos s'est imposé à Berne (3-2 ap) et Kloten a battu Rapperswil 5-2.



Stan Wawrinka prendra sa retraite en 2026 Stan Wawrinka fera ses adieux au monde du tennis en 2026. Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Stan Wawrinka prendra sa retraite sportive à la fin de l'année 2026. Le Vaudois de 40 ans, ex-no 3 mondial et vainqueur de trois tournois du Grand Chelem, l'a annoncé vendredi sur ses réseaux sociaux.

"Chaque livre a besoin d'une fin. Il est temps d'écrire le dernier chapitre de ma carrière de joueur de tennis professionnel", a annoncé le Suisse dans un message publié sur ses réseaux sociaux.

Toujours capable de coups d'éclat sur le circuit, comme lors des derniers Swiss Indoors de Bâle, Wawrinka a malgré tout reculé ces dernières années dans la hiérarchie mondiale. En 2025, il a alterné entre les tournois Challengers et ceux auxquels il était invité.

L'actuel 157e mondial disputera donc une ultime saison en 2026, la 25e de sa carrière professionnelle. Nul doute qu'il aura l'occasion de faire ses adieux au monde du tennis lors de nombreux tournois à travers la planète.



Bellinzone reste en Challenge League Les fans de Bellinzone pourront continuer de soutenir leur équipe en Challenge League (archives). Image: KEYSTONE/TI-PRESS Bellinzone ne sera pas exclu de la Challenge League. La SFL a annoncé vendredi que la licence du club tessinois pour la saison actuelle avait été confirmée par l'instance de recours.

La ligue informe dans son communiqué que l'AC Bellinzone a finalement fourni les documents financiers nécessaires à la validation de la vente du club au nouveau propriétaire, Juan Trujillo Velasquez.

Pour rappel, le 9 décembre dernier, la commission des licences avait refusé de valider la licence du club tessinois, lui retirant ainsi le droit de jouer en Challenge League, avant donc ce recours fructueux.



Super League: le match Sion - Winterthour renvoyé Didier Tholot et ses joueurs ne joueront pas samedi. Image: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO La trêve hivernale arrive plus tôt que prévu pour le FC Sion. La SFL a annoncé que son match de samedi face à Winterthour était renvoyé en raison d'un virus qui a décimé les rangs zurichois.

"La direction de la Swiss Football League a validé la demande du FC Winterthour, après que le club ait fourni les certificats médicaux de 8 joueurs malades, atteints du même virus", écrit la SFL vendredi dans un communiqué.

La ligue précise qu'une équipe peut demander un tel report dès que six joueurs sont atteints d'un même virus. Prévu samedi à 18h00 à Tourbillon, ce match sera donc joué en 2026, à une date qui devra être définie.



Super-G de Val Gardena: Zabystran souffle la victoire à Odermatt Jan Zabystran en voyant qu'il est en tête du Super-G de Val Gardena Image: KEYSTONE/AP/Alessandro Trovati Immense surprise lors du Super-G de Val Gardena. Le Tchèque Jan Zabystran a profité des conditions pour devancer de 0''22 Marco Odermatt.

Même lui n'arrivait pas à y croire, voir du vert avec son dossard 29 et devant Marco Odermatt. Et pourtant c'est bien ce qui s'est produit à Val Gardena, sur l'une des seules pistes qui permettent ce genre de coup d'éclat.

Avec une 8e place en mars à Kvitfjell comme meilleur résultat, Zabystran a logiquement décroché son premier podium à 27 ans, et de quelle manière!

Marco Odermatt ne pensait certainement pas à un tel scénario en coupant la ligne et en voyant qu'il venait d'améliorer le chrono de Justin Murisier d'1''05. Vainqueur de la descente sprint la veille, "Super Marco" était forcément favori dans une discipline où improvisation et feeling sont essentiels. Depuis qu'il est sur le circuit, le Nidwaldien n'a jamais dompté la Saslong en configuration Super-G. Il faudra attendre l'année prochaine. Giovanni Franzoni complète le podium provisoire après 38 concurrents.

Largué en descente, Stefan Rogentin se sent mieux en Super-G. Il est pour l'heure 7e. L'un des deux "chiens fous" Alexis Monney occupe le 11e rang, tandis que Franjo von Allmen a connu l'élimination et a bien failli se faire mal.

Justin Murisier est 19e, Arnaud Boisset 26e.



Dennis Hediger confirmé comme coach par Zurich Dennis Hediger continuera de piloter Zurich l'an prochain Image: KEYSTONE/MANUEL GEISSER Zurich imagine l'avenir avec Dennis Hediger. Comme le club l'a communiqué vendredi, le conseil d'administration a décidé de nommer l'actuel coach par intérim entraîneur principal dès le 1er janvier.

Dennis Hediger avait pris les rênes de la première équipe en octobre, après le limogeage de Mitchell van der Gaag. A l'origine, Hediger était responsable des équipes de jeunes au FCZ.

Depuis que cet homme de 39 ans est à la tête du club, les choses vont mieux pour le FCZ. Après des débuts difficiles et trois défaites consécutives, les Zurichois ont réussi à récolter dix points en quatre matches. Le club se trouve actuellement à la 7e place, à trois points de Sion et de la barre.

Hediger ne possède pas encore la licence UEFA Pro pour être entraîneur, mais selon le communiqué du club, il l'obtiendra au printemps prochain.

Ercüment Sahin, 51 ans, reste l'assistant de Hediger et, comme lui, sera définitivement engagé à partir du 1er janvier 2026. Le club n'a pas communiqué la durée des contrats de Hediger et Sahin.

Nouveau directeur sportif Le club annonce également avoir démis Milos Malenovic de ses fonctions de directeur sportif avec effet immédiat. Le conseil d'administration propose au quadragénaire un nouveau type de collaboration.

Milos Malenovic avait rejoint le FC Zurich en octobre 2023 en tant que directeur sportif, mais son contrat prend fin avant la trêve hivernale.

Après une évaluation "approfondie", le conseil d'administration est donc arrivé à la conclusion que le maintien de Malenovic à son poste de directeur sportif "n'était pas opportun". Le club a donc proposé à Malenovic de poursuivre leur collaboration dans le cadre d'un "mandat non exécutif".

L'ancien conseiller des joueurs serait directement subordonné au président Canepa et soutiendrait le club dans le domaine des transferts et du développement des talents. On ne sait pas encore si Malenovic acceptera cette offre.



Défaite pour George et Capela Kyshawn George a livré un match complet face aux Spurs Image: KEYSTONE/AP/Billy Calzada Kyshawn George avec les Wizards et Clint Capela avec les Rockets ont perdu. Mais le Chabalaisen continue de se montrer complet.

Face aux Spurs de Wembanyama, les Wizards n'ont jamais eu voix au chapitre. Ils se sont inclinés 119-94. Mais dans cette grisaille, Kyshawn George brille tel Rudolph, le renne au nez rouge du Père Noël. En 36 minutes, plus haut total de son équipe, le Montheysan a noirci la feuille de stats.

Si ses 11 points (5/13) ne vont pas faire halluciner les suiveurs, George démontre une capacité à jouer partout sur le terrain. Il a ainsi ajouté 6 rebonds, 7 assists, 2 interceptions et 2 contres.

Clint Capela ne peut plus revendiquer d'aussi grosses minutes de jeu avec Houston. En 7 minutes, il a inscrit 3 points et pris 3 rebonds. Les Rockets ont été défaits en prolongation 133-128 par les New Orleans Pelicans.

Sans Yanic Konan Niederhäuser, les Los Angeles Clippers ont subi leur 21e revers de l'année, cette fois face au champion en titre Oklahoma City Thunder (122-101).



Conference League: un succès de prestige pour le Lausanne-Sport Sigua exulte après son but Image: KEYSTONE/EPA Incroyable Lausanne-Sport ! Vainqueurs 1-0 de la Fiorentina jeudi dans une Tuilière pleine à craquer, les Lausannois disputeront les barrages de la Conference League en février.

"Qu'importe leurs noms, qu'importe leurs blasons, à Lausanne, on sait faire trembler les plus grands." Les supporters du LS avaient pourtant prévenu la Viola avec leur impressionnant tifo déployé avant le coup d'envoi. Peter Zeidler et ses joueurs ont confirmé l'adage, grâce à un but de Gabriel Sigua tombé en deuxième période. Cette victoire leur permet de terminer à la 9e place et de disputer les barrages d'accession aux 8es de finale.

Un épais brouillard Ce match de gala face à un club historique du championnat italien n'a pourtant pas atteint des sommets. La faute sans doute à cette Fiorentina malade, étonnante lanterne rouge de Serie A, mais aussi au froid de décembre auquel s'est ajouté un épais brouillard. La brume a d'ailleurs contraint l'arbitre à interrompre le jeu quelques minutes avant le thé.

En première mi-temps, Lausanne a d'ailleurs profité du mal-être florentin pour largement dominer les débats, même s'il n'a pas su trouver la faille. En l'absence du "surdoué" Gaoussou Diakité, parti disputer la Coupe d'Afrique des nations avec le Mali, le danger est surtout venu de son compère d'attaque Beyatt Lekoueiry.

Après avoir réchauffé les supporters lausannois avec une remarquable série de dribbles (6e), le Mauritanien a été à l'origine de la meilleure occasion des 45 premières minutes en déviant subtilement un ballon jusqu'à Sékou Fofana. Mais le latéral gauche du LS, en position idéale, a un peu trop dévissé sa frappe (25e).

Kana-Biyik décisif Revenus des vestiaires avec les mêmes intentions, les Vaudois ont concrétisé leur domination en ouvrant le score sur une tête de Gabriel Sigua (58e). Le métronome géorgien a bien suivi les grigris du jeune Enzo Kana-Biyik (18 ans), qui a mystifié l'arrière-garde italienne avant d'adresser un centre précis.

Euphoriques, les joueurs de Peter Zeidler ont manqué doubler la mise par Lekoueiry, mais le virevoltant no 22 a buté sur le portier florentin Tommaso Martinelli (61e). De l'autre côté, Karim Sow était aussi impérial devant Roberto Piccoli (57e) que Kevin Mouanga ne l'avait été face au vétéran bosnien Edin Dzeko (27e).

Et lorsque l'arrière-garde lausannoise a été proche de plier, Karlo Letica a livré la marchandise. L'intervention du portier croate devant Moise Kean, la star de la Viola, à la 73e a permis au LS de conserver son avantage, et les trois points.

Trois points qui permettent donc à ce remarquable Lausanne-Sport de poursuivre sa belle campagne européenne. Avec 11 points, les Vaudois auraient même pu terminer dans le top 8. Ils devront se contenter des barrages et affronteront les Bosniens de Zrinjski ou les Tchèques du Sigma Olomouc les 19 et 26 février.



Super League: le leader Thoune prolonge Meichtry jusqu'en 2030 Ethan Meichtry (en rouge) réussit une excellente saison avec Thoune Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Leader de Super League, le FC Thoune a annoncé la prolongation jusqu'en 2030 du contrat de son milieu offensif Ethan Meichtry (20 ans). Le joueur était jusqu'ici lié jusqu'en 2028.

Formé dans le club de l'Oberland, Meichtry, qui est international suisse M21, a déjà inscrit six buts cette saison en Super League. "Il se caractérise par son intensité, son insouciance et son instinct. Ensemble, nous voulons continuer d'exploiter son potentiel", a déclaré le directeur sportif Dominik Albrecht sur le site du club.



Descente de Val Gardena: Odermatt tient sa 50e victoire Marco Odermatt a remporté sa 50e victoire en Coupe du monde à Val Gardena Image: KEYSTONE/AP/Gabriele Facciotti Marco Odermatt tient sa 50e victoire en Coupe du monde. Le Nidwaldien a remporté la première descente de Val Gardena en devançant de 0''15 Franjo von Allmen pour un doublé helvétique.

Et la voilà la 50e! En dominant une nouvelle fois la Saslong, certes raccourcie, Marco Odermatt fait son entrée dans le "Top 50". Il égale Alberto Tomba et n'est plus qu'à quatre victoires du podium et de Hermann Maier avec ses 54 succès.

Cette 50e victoire, "Super Marco" l'a forgée dans le Ciaslat, ce passage mythique qui ressemble un peu à du ski-cross avec ses "rollers". Odermatt est entré avec une vitesse folle et a pu la conserver jusqu'à l'arrivée. Il a toutefois dû attendre un bon moment avant de savourer. La faute au brouillard qui a repoussé le départ de 11h45 à 13h et qui est revenu interrompre la course pendant une bonne demi-heure après le dossard 22.

Après le triplé en géant à Val d'Isère, la Suisse fête un doublé. Derrière le maître, on retrouve Franjo von Allmen. Le champion du monde a été excellent des Bosses de Chameau au Ciaslat, mais il a concédé un tout petit peu trop de temps à son chef de file. Il signe son 9e podium, le 6e dans la discipline-reine.

Le podium est complété par l'éternel Dominik Paris à 0''19. Le Transalpin de 36 ans, vainqueur en 2023, décroche son 51 podium, le 33e en descente.

Alexis Monney a réussi une course correcte. Il termine 7e à 0''81. Solide sur le haut, il a perdu trop de temps dans les deux derniers secteurs. Marco Kohler apprécie lui les descentes en Italie. En 2023, il avait pris la 8e place sur la Saslong. Cette fois, il a obtenu son quatrième top 10 avec une belle 9e place.

Niels Hintermann et Justin Murisier se suivent aux 13e et 14e places. Lars Rösti est pour l'heure 18e. Quant à Stefan Rogentin, il n'a jamais trouvé les clefs et se classe au 21e rang provisoire.



Joshua contre Jake Paul, un combat qui inquiète Anthony Joshua prêt pour son combat contre le YouTubeur Jake Paul Image: KEYSTONE/AP/Lynne Sladky Jake Paul affronte vendredi à Miami l'ex-champion du monde britannique des poids lourds Anthony Joshua dans un combat décrié. Ceci notamment pour le danger encouru par le YouTuber devenu boxeur.

Un an après sa piteuse victoire face à Mike Tyson, légende du noble art alors âgée de 58 ans, Jake Paul s'attaque à un adversaire beaucoup plus jeune et plus dangereux avec Joshua, âgé de 36 ans. Paul devait initialement affronter l'Américain Gervonta Davis, autre grand nom mais d'une catégorie de poids bien inférieure, mais a changé ses plans le mois dernier après les nouvelles accusations de violences domestiques lancées contre Davis.

Face à Joshua, il perd l'avantage de carrure - le Britannique mesure 1,98 m et pèse environ 113 kg, contre 1,85 m et 90 kg pour l'Américain - mais gagne de l'attention pour cet affrontement diffusé par le géant du streaming Netflix (carte principale à partir de 23h), à l'issue duquel les deux boxeurs devraient se partager environ 184 millions de dollars.

Ce nouveau combat ovni construit uniquement pour le buzz interroge sur la direction prise par la boxe quelques jours après la retraite de Terence Crawford, immense champion mésestimé resté loin des affiches les plus rémunératrices, à part sa dernière, un succès contre le Mexicain Canelo Alvarez en septembre.

"Catastrophique" Surtout, le milieu de la boxe s'inquiète pour la santé de Jake Paul face à un adversaire surpuissant à la technique immensément supérieure, ancien champion olympique en 2012 et ex-champion IBF et WBO de la catégorie reine des poids lourds. Eddie Hearn, le promoteur de longue date du Britannique, trouvait avant la signature du combat que l'affiche présentait "un écart de niveau catastrophique".

L'ex-champion du monde des poids lourds David Haye a prévenu que vendredi pourrait être "le dernier jour sur Terre" de Jake Paul, malgré le sérieux avec lequel cet ex-trublion d'internet âgé de 28 ans s'est lancé dans la boxe (12 victoires en 13 combats).

Le régulateur britannique de la boxe professionnelle (British Boxing Board of Control) a d'ailleurs dit qu'il n'aurait pas autorisé pour des "raisons de sécurité" ce combat professionnel de huit rounds de trois minutes. Jake Paul a lui assumé son "optimisme délirant" et répété qu'il aimait "se mesurer aux meilleurs".

Joshua n'a pas combattu depuis sa défaite par K.O. face à son compatriote Daniel Dubois en septembre 2024 à Wembley. Il a assuré prendre cet affrontement au sérieux, et prévoit de "détruire la tête, le corps" de son adversaire. "Je vais lui marcher dessus", a-t-il prévenu.

Le Britannique avait mis K.O. début 2024 le Camerounais Francis Ngannou, ex-star du MMA reconverti à la boxe et armé d'un gabarit (1,93 m et environ 123 kg) autrement plus impressionnant que celui de Jake Paul. Michal Bisping, ex-vedette de l'UFC désormais commentateur, a lui rappelé que "Joshua s'était frotté aux tous meilleurs". "Des gens meurent sur des rings de boxe. On ne joue pas avec ça", a-t-il prévenu.



Fiala marque un but aussi bizarre qu'inutile Kevin Fiala a inscrit un but bizarre face aux Panthers Image: KEYSTONE/AP/Godofredo A. Vásque Los Angeles a subi une quatrième défaite consécutive. Les Kings se sont inclinés 3-2 face aux Panthers, malgré le 12e but (gag) de Kevin Fiala.

Fiala a remis son équipe dans le match lors du dernier tiers, mais le Saint-Gallois a eu besoin d'un moment pour réaliser ce qui venait de se passer. Après un engagement, il est parti fore-checker et le défenseur dans l'arrondi lui a dégagé le puck dessus. Le puck a rebondi sur Fiala et a trompé le gardien Tarasov.

Les New Jersey Devils ont obtenu une importante victoire 2-1 tab sur la glace des Vegas Golden Knights a donc été d'autant plus libératrice. Seul le Suédois Jesper Bratt a marqué son penalty. Nico Hischier et Jonas Siegenthaler ont chacun joué plus de 23 minutes. Le Valaisan a tiré cinq fois au but, le Zurichois trois.

Les St-Louis Blues ont battu les Winnipeg Jets sur les core étriqué de 1-0. Pius Suter a décroché la 3e étoile de ce match. Le Zurichois a tiré six fois au but et a joué dans toutes les situations. Du côté des Jets, Nino Niederreiter a joué 12 minutes.

Match à oublier pour Roman Josi. Le Bernois a quitté la glace avec un bilan de -3 lors de la défaite 4-1 contre les Carolina Hurricanes.



Cdm: A Val Gardena, 3 chances pour Odermatt d'atteindre 50 succès Le Nidwaldien Marco Odermatt sera au départ dès jeudi pour les épreuves de Coupe du monde de Val Gardena. En Italie, la star du ski suisse aura l'occasion de rejoindre Alberto Tomba et ses 50 succès.

Jeudi à 11h45, les spécialistes de la vitesse s'élanceront sur la Saslong pour une descente, avant le super-G de vendredi (11h45) et une 2e descente samedi (11h45). Toujours en quête d'un 50e succès pour égaler l'Italien Alberto Tomba, spécialiste du géant et du slalom dans les années 90, Odermatt se présentera dans les Dolomites dans la peau du favori.

Monney et Von Allmen en quête d'un podium Le skieur d'Hergiswil a en effet remporté la première descente de la saison à Beaver Creek, et s'était imposé lors de celle disputée à Val Gardena en 2024. Après dix courses, il possède déjà plus de 200 points d'avance sur son plus proche poursuivant au classement général de la Coupe du monde, le Norvégien Henrik Kristoffersen.

Si "Odi" arrive en terre transalpine confiant, le reste des talents de l'équipe de Suisse masculine de vitesse ne sont pas encore montés sur le podium en ce début de saison. Le champion du monde de descente bernois Franjo Von Allmen a échoué à la 4e place lors de la descente disputée dans le Colorado.

Le Fribourgeois Alexis Monney, médaillé de bronze aux Mondiaux en descente, a terminé à la 9e place dans cette même épreuve. Le Grison Stefan Rogentin, auteur de trois top 8 cette saison en vitesse, et le Valaisan Justin Murisier seront également au départ de la Saslong jeudi.



Conference League: Lausanne accueille la Fiorentina Lausanne reçoit la Fiorentina jeudi à la Tuilière (21h00) pour clore la phase de ligue de la Conference League. Presque qualifiés, les Vaudois défient un adversaire prestigieux, mais en pleine crise.

C'était la cerise sur le gâteau du tirage au sort: le LS face à la Viola, l'affiche la plus alléchante du premier automne européen lausannois depuis 2011. Après la venue de Besiktas lors des barrages, voilà qu'approchait de la Tuilière un autre nom bien connu du football européen.

Mais la Fiorentina n'a toujours pas gagné un seul match de Serie A et pointe à la 20e et dernière place du championnat italien cette saison. Avec leurs six points obtenus lors de matches nuls, elle compte huit longueurs de retard sur Parme, premier non-relégable.

En Conference League, la Fiorentina va un peu mieux, même si elle a concédé deux défaites contre Mayence (2-1) et l'AEK Athènes (1-0). Avec neuf points, elle est déjà assurée de figurer parmi les 24 premiers et peut encore espérer finir dans le top 8 et obtenir ainsi un billet direct pour les 8es de finale.

Lausanne, un point derrière, devra sans doute se contenter d'une place de barragiste. Le match nul face au KuPS Kuopio (0-0) lors de la précédente journée place les hommes de Peter Zeidler en position idéale. Même une défaite jeudi ne devrait pas les empêcher de vivre un printemps européen.

