Rast gagne son premier géant ++ La Suisse s'impose

Nadine Fähndrich termine deuxième du sprint à Val di Fiemme Nadine Fähndrich s'est hissée à la deuxième place du sprint classique à Val di Fiemme lors de la 5e étape du Tour de Ski. (Archives) Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER La 5e étape du Tour de ski a souri à Nadine Fähndrich. La Lucernoise n'a été devancée que par la Finlandaise Jasmi Joensuupar en finale du sprint classique à Val di Fiemme.

Souveraine en quart de finale puis en demi-finale, Nadine Fähndrich a longtemps cru pouvoir rééditer sa victoire de l'an dernier, où elle s'était déjà imposée lors du sprint à Val di Fiemme. La Suissesse a dû s'avouer vaincue face à Jasmi Joensuu, qu'elle avait battue en demi-finale, pour 44 centièmes.

La Suédoise Johanna Hagstroem a complété le podium, tandis que la deuxième Suissesse en finale Anja Weber a terminé à la 6e et dernière place. Cette course fait également office de test en vue des Jeux olympiques, vu que l'épreuve du sprint se disputera sur le même parcours, également en style classique. Au classement du Tour de Ski, l'Américaine Jessie Diggins mène toujours le bal avant la dernière étape.

Klaebo impérial Chez les messieurs, les Suisses Noe Näff et Roman Alder se sont arrêtés en quart de finale du sprint classique à Val di Fiemme. La victoire est revenue au Norvégien Johannes Hösflot Klaebo, qui a par la même occasion conforté son statut de leader du Tour de ski avant la dernière étape dimanche.



Camille Rast gagne son premier géant La joie de Camille Rast, qui a remporté son premier géant de Coupe du monde samedi Image: KEYSTONE/AP/Marco Trovati Camille Rast tient sa première victoire de la saison.

La Valaisanne a remporté samedi le géant de Kranjska Gora, cueillant ainsi son premier succès dans cette discipline en Coupe du monde et le troisième au total sur le Cirque blanc.

Elle "tournait autour" depuis plusieurs semaines. Deuxième du slalom de Courchevel le 16 décembre, deux fois 2e à Semmering le week-end précédent avec 0''14 de retard en géant et 0''09 en slalom, Camille Rast a transformé l'essai dimanche en Slovénie.

En tête après une première manche qu'elle avait été la première à négocier, la skieuse de Vétroz refermait pour la première fois le portillon en géant. Et elle n'a pas failli: elle a conservé 0''20 d'avance sur Julia Scheib (2e), qui pointait au 5e rang après la première manche avec 0''41 de retard.

Camille Rast a ainsi décroché son troisième succès en Coupe du monde, après avoir triomphé deux fois en slalom l'hiver dernier (à Killington et à Flachau). Sa régularité est remarquable: si l'on excepte les deux premières courses de l'hiver, le géant de Sölden (15e) et le slalom de Levi (15e) lors desquelles sa hanche la faisait encore beaucoup souffrir, elle n'a pas quitté le top 10.

La championne du monde 2025 de slalom en est à huit top 5 sur ses neuf derniers départs, avec désormais quatre podiums d'affilée. Elle pointe par ailleurs au 2e rang de la Coupe du monde de géant, certes loin derrière Julia Scheib (à 119 longueurs), et conserve la 2e place du classement général.

Top 20 pour Sue Piller Quatre autres Suissesses ont marqué des points dans ce sixième géant de la saison, mais aucune d'elles n'a pu prendre place parmi les 15 premières. Wendy Holdener, probante 15e à Semmering, a déçu: la Schwytzoise a perdu quatre rangs en deuxième manche pour se classer 23e.

Jolie performance en revanche de Sue Piller. La Fribourgeoise de 20 ans a pris des risques sur le second parcours, commettant certes une grosse faute pour terminer 20e. Elle inscrit ainsi pour la troisième fois des points en Coupe du monde, après ses 20e et 28e places obtenues début décembre au Mont-Tremblant.

La "revenante" Simone Wild (32 ans) a par ailleurs fini 26e, juste devant la jeune Dania Allenbach (18 ans) qui effectuait ses débuts sur le Cirque blanc samedi.



Géant de Kranjska Gora: Rast en tête après la 1re manche Camille Rast a signé le meilleur temps de la 1re manche à Kranjska Gora Image: KEYSTONE/AP/Marco Trovati Camille Rast a signé le meilleur temps de la première manche du géant de Coupe du monde de Kranjska Gora samedi matin.

La Valaisanne vise un premier succès dans la discipline, une semaine après sa 2e place décrochée à Semmering.

Première à s'élancer sur la neige slovène, Camille Rast a fait parler sa confiance sur un tracé très tournant, même si elle ne fut pas la plus rapide sur le bas. La championne du monde 2025 de slalom devance de 0''33 sa plus proche poursuivante, Paula Moltzan, de 0''37 Lara Colturi (3e) et de 0''38 Mikaela Shiffrin (4e).

Leader de la Coupe du monde de la spécialité et victorieuse de trois des cinq premiers géants de l'hiver, l'Autrichienne Julia Scheib pointe quant à elle au 5e rang à 0''41. Sa rivale néo-zélandaise Alice Robinson a pour sa part connu l'élimination, comme à Semmering une semaine plus tôt.

Sara Hector (6e à 0''85) est la seule autre skieuse à avoir perdu moins d'une seconde sur Camille Rast, dont les deux seuls succès en Coupe du monde ont été obtenus en slalom la saison dernière (Killington et Flachau). Deuxième meilleure Suissesse, Wendy Holdener a manqué son affaire, lâchant 2''32 pour se retrouver 18e.

Vanessa Kasper a pour sa part perdu 3''24 pour occuper la 25e place après le passage de 30 concurrentes. La Grisonne devrait tout de même pouvoir être au départ de la deuxième manche dès 13h.



Bencic et Wawrinka battent la France Stan Wawrinka a battu le 29e mondial pour son premier match de l'année Image: KEYSTONE/AP/RICHARD WAINWRIGHT La saison 2026 a commencé de manière idéale pour Belinda Bencic et Stan Wawrinka.

La St-Galloise et le Vaudois ont tous deux gagné leur simple pour permettre à la Suisse de battre la France pour son entrée en lice dans la United Cup samedi à Perth.

Belinda Bencic (WTA 11) n'a pas tremblé dans le match d'ouverture. La championne olympique 2021 s'est imposée 6-2 6-4 devant Leolia Jeanjean (WTA 103). Elle a concédé un seul break, alors qu'elle servait une première fois pour le gain du match à 6-2 5-2.

Capitaine de cette équipe, Stan Wawrinka a quant à lui signé une performance de choix pour le premier match de son ultime saison sur le circuit. L'ex-no 3 mondial a vaincu le finaliste du dernier Masters 1000 de Shanghai Arthur Rinderknech (ATP 29) 5-7 7-6 (7/5) 7-6 (7/5) après 3h18 de lutte.

Passé à deux points de la défaite à 5/5 dans le jeu décisif de la deuxième manche, Stan Wawrinka a pourtant concédé le premier break enregistré dans le troisième set. Il s'est aussi retrouvé mené 4/2 dans le second tie-break. Mais il a remporté cinq des six derniers points du match pour offrir la victoire à la Suisse.



La Suisse échoue en quart de finale du Mondial M20 Leon Muggli et la Suisse ont échoué en quarts de finale du Mondial M20 Image: KEYSTONE/AP/Matt Krohn L'équipe de Suisse a échoué en quarts de finale du championnat du monde M20 dans le Minnesota. Les joueurs du coach Jan Cadieux se sont inclinés 6-2 devant la République tchèque vendredi.

L'exploit était pourtant encore à portée de main des Helvètes à la mi-match. La Suisse menait en effet 2-1 à la 27e dans la Grand Casino Arena de St-Paul grâce à des buts signés Leon Muggli (1-0, 4e) et Jamiro Reber (2-1, 27e). Mais elle a craqué juste après en encaissant trois buts consécutifs entre la 31e et la 36e.

Les espoirs helvétiques, qui ont concédé deux buts supplémentaires au troisième tiers, ont ainsi atteint leur objectif minimal avec cette accession aux quarts de finale. Mais la Suisse, qui ne s'est plus hissée dans le dernier carré de cette épreuve depuis 2019, espérait mieux.

Les Tchèques défieront les favoris canadiens en demi-finale dimanche. L'autre affiche mettra aux prises la Suède et la Finlande, les jeunes Finlandais ayant créé la surprise en battant les Etats-Unis, doubles tenants du titre, en prolongation en quart de finale.



8000 km de questions autour de Loeb, Peterhansel et Toyota La quête d'une première pour Loeb, le retour de Peterhansel, la lutte attendue entre l'hégémonique Toyota et Dacia.

La 48e édition du Dakar promet dès samedi de nouvelles émotions sur les pistes ensablées et piégeuses du désert d'Arabie saoudite.

La 10e participation sera-t-elle la bonne pour Sébastien Loeb ? 28 victoires d'étapes et 5 podiums, le dernier remontant à 2023, n'ont pas encore fait le bonheur du nonuple champion du monde WRC, en quête du Graal des rallyes-raid.

"Je pense que c'est la fois où on est le mieux préparé (...) tous les voyants sont au vert", a estimé auprès de l'AFP le Français, optimiste après avoir remporté le rallye du Maroc en octobre.

Mais le Dakar demeure une épreuve durant laquelle "c'est difficile de tout mettre bout à bout. Il faut que tout soit réuni, la chance, la réussite, la mécanique, la fiabilité, la navigation, le pilotage", a-t-il prudemment ajouté.

Pour succéder au Saoudien Yazeed Al Rajhi, il lui faudra en effet d'abord aller au bout de 13 étapes qui seront autant de pièges sur les 8000 kilomètres du tracé dont 4000 de secteurs chronométrés, dans un pays accueillant l'épreuve depuis 2020 après le Sahel puis l'Amérique du sud.

Aux dires de son directeur de course, ce Dakar s'annonce "corsé, équilibré, avec un standard de difficulté intact".

Jeunes loups et vieux briscards Le rallye-raid s'élancera et se terminera à Yanbu, au bord de la mer Rouge dans l'ouest du pays. Parmi les difficultés au programme de ce parcours qui allie pistes roulantes, passages rocailleux et cordons de dunes, on compte deux étapes marathon (4-5 et 9-10) avec une nuit dans un bivouac-refuge.

Comme en 2025, pour des raisons de sécurité, le tracé de ces étapes sera séparé pour les véhicules FIM (motos) et FIA (autos et camions), qui seront également dans des bivouacs séparés.

Avec trois victoires sur les quatre dernières éditions, dont celle l'an passé de Yazeed Al Rajhi, les Toyota Hilux ont largement fait la preuve de leur niveau de performance et de leur fiabilité.

Répartis dans plusieurs écuries, de nombreux pilotes représentant la relève se lancent dans ce T1+ à la conquête du plus prestigieux trophée, comme les Sud-Africains Henk Lategan et Saood Variawa, l'Américain Seth Quintero, l'Australien Toby Price, le Portugais Joao Ferreira ou le Polonais Eryk Goczal.

Pour contrarier ces jeunes loups, les deux autres constructeurs officiels ont davantage misé sur l'expérience. Ainsi, l'Espagnol Carlos Sainz tentera d'effacer la déconvenue de l'an passé (abandon dès la 3e étape) au volant de la Ford Raptor tandis que le Qatari Nasser Al Attiyah et Sébastien Loeb ont été rejoints par le champion du monde Lucas Moraes chez Dacia.

812 concurrents Cette lutte entre constructeurs officiels devrait être arbitrée par les équipes privées X-Raid et M-Sport qui aligneront des Mini et des Ford.

Après un an de "pause", Stéphane Peterhansel, surnommé "Mr Dakar" pour son record de victoires (14 dont 6 à moto) concourra à 60 ans dans la catégorie Stock (voiture de série améliorée) avec un Land Rover Defender, nouveau venu dans la compétition.

En motos, l'Australien Daniel Sanders (KTM), tenant du titre, aura fort à faire face aux Honda du Français Adrien van Beveren (3e l'année dernière) et de l'Américain Ricky Brabec, vainqueur en 2024.

Pour bon nombre des 812 concurrents (325 véhicules dont 118 motos), l'essentiel sera une nouvelle fois de terminer une compétition qui reste aussi une aventure humaine.



Kranjska Gora: un géant et un slalom au menu Seules les dames seront en lice ce week-end en Coupe du monde, à Kranjska Gora. Le programme est le même qu'une semaine plus tôt à Semmering: un géant le samedi et un slalom le dimanche.

Camille Rast est mûre pour son premier succès de la saison. La Valaisanne reste sur trois 2es places: deux en slalom, à Courchevel et à Semmering où seule Mikaela Shiffrin a fait à chaque fois mieux qu'elle, et une en géant à Semmering où elle a décroché son meilleur résultat dans la discipline.

A Courchevel, Camille Rast est même passée très près d'un troisième succès en Coupe du monde. La skieuse de Vétroz a terminé à 0''14 de Julia Scheib en géant puis à 0''09 de Shiffrin en slalom, commettant à chaque fois une petite faute en deuxième manche qui lui a peut-être coûté la victoire.

A Kranjska Gora, où elle reste sur deux 4es places en slalom, Camille Rast jouera encore une fois sur les deux tableaux. Et la pression n'est pas sur ses épaules. En géant, ce sont bien Julia Scheib (trois succès en géant cette saison) et Alice Robinson (deux victoires en géant cet hiver) qui sont les femmes à battre.

Et en slalom, Mikaela Shiffrin sera évidemment la grande favorite dimanche. Mais, après avoir gagné les quatre premiers slaloms de la saison avec au moins 1''23 d'avance, l'Américaine a commis quelques erreurs à Semmering. Et elle n'a gagné qu'une seule fois en slalom à Kranjska Gora, en 2018.

Wendy Holdener est quant à elle à l'aise sur la neige slovène, où elle a terminé trois fois au 2e rang en slalom dont une l'an dernier. Le moment est venu pour la Schwytzoise de décrocher enfin son premier podium de la saison. Mélanie Meillard est quant à elle en quête de son premier top 15 de l'hiver.



"Petite" fracture pour Wout van Aert après une chute en cyclo-cross Wout van Aert ne gardera pas un souvenir impérissable de sa saison de cyclo-cross (archives). Image: KEYSTONE/EPA Wout van Aert souffre d'une "petite fracture" à une cheville après sa chute lors d'une course de cyclo-cross vendredi, a indiqué son équipe Visma-Lease a bike. Le Belge devra se faire opérer.

Sous la neige, le Flamand de 30 ans est tombé dans un virage lors de l'Exact cross de Mol (Belgique), alors qu'il était au coude-à-coude avec un autre cador de la discipline, le Néerlandais Mathieu van der Poel, qui a fini par s'imposer. Van Aert a été contraint à l'abandon.

Il souffre d'une "petite fracture" à une cheville, a indiqué son équipe sur X. "Il sera opéré samedi, après quoi il se concentrera sur sa convalescence. Malheureusement, cela signifie que sa saison de cyclo-cross est terminée", a précisé Visma-Lease a bike.

L'intéressé s'est dit "très déçu" de terminer la saison de cyclocross "comme ça", selon des propos rapportés par le communiqué. "Je me concentre désormais sur ma convalescence et, ensuite, sur la préparation de ma saison sur route."

Van Aert, triple champion du monde de cyclo-cross, était notamment attendu à Zonhoven (Belgique) pour une étape de la Coupe du monde de cyclo-cross, dimanche. Le natif de Herentals compte aussi dix victoires d'étape sur le Tour de France.



Lausanne étrille Zoug Damien Riat a ouvert le score pour le LHC face à Zoug Image: KEYSTONE/JEAN-GUY PYTHON Début d'année en fanfare pour Lausanne en National League. Les Vaudois ont écrasé Zoug 7-0 à Malley pour repasser à la deuxième place au classement.

Après avoir fini 2025 sur les rotules du côté de Genève, on imaginait volontiers que la pause ferait du bien aux Lausannois. Après une mise en route plutôt calme et une domination zougoise au niveau des tirs lors du tiers initial, le LHC a offert un deuxième vingt de gala aux 9600 spectateurs présents.

Tout a commencé à la 24e sur un but en infériorité numérique de Damien Riat. Le capitaine des Lions a ainsi pu inscrire son 12e but de l'exercice et alors que son ouverture du score après trente secondes de jeu avait été justement refusée pour une obstruction sur le gardien. 73 secondes plus tard, c'est Fiedler qui a pu doubler l'avantage vaudois. Les choses se sont ensuite enchaînées avec deux buts de Rochette (18e et 19e réussites), le 16e de Brännström et un goal de Holdener. Si l'on ajoute à cela un penalty manqué par Caggiula à la 40e, on obtient une période folle des hommes de Geoff Ward, dans la lignée de l'humiliation contre Genève lors du fameux 11-0.

La fête pour les Lions fut encore plus mémorable en raison du septième but, inscrit par le jeune Kelyan Barry face à Leonardo Genoni. Le junior du club a marqué son premier but en National League. A noter également le blanchissage pour Kevin Pasche qui permet aux Lions de remonter à la deuxième place avec un point d'avance sur Fribourg.



Genève commence bien l'année, pas Ajoie Josh Jooris inscrit le 2-0 pour Genève Image: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI Genève a bien lancé la nouvelle année en National League. Les Aigles ont dominé Zurich 5-3 aux Vernets, alors qu'Ajoie a subi la loi de Berne 4-3.

Les Lions réussissent plutôt bien à Genève. Les Grenat avaient bouclé l'année sur une victoire 7-3 contre Lausanne dans le derby lémanique, ils enchaînent quelques jours plus tard en matant les Lions alémaniques.

Et cette partie face au champion avait tout du test grandeur nature, car l'impression laissée face au LHC n'était pas forcément la meilleure contre un adversaire qui venait de jouer quatre matches en cinq jours.

Les Aigles ont profité de leur premier power-play pour virer en tête dès la 4e. Jimmy Vesey a pu tromper le portier Zumbühl. Mieux, les Grenat ont pu doubler la mise juste avant la première pause par l'entremise de Josh Jooris.

Sauf que les Lions ont utilisé ce break à bon escient. A la 22e, c'est Balcers qui a réduit l'écart et à la 30e, Baechler a pu niveler la marque. Les joueurs de Ville Peltonen ont su se reprendre, et à la 35e Le Coultre a inscrit son 10e but de la saison, bien aidé par Zumbühl qui n'est pas parvenu à bloquer le puck. Les locaux ont repris deux longueurs d'avance à la 51e grâce à Manninen, de retour dans l'alignement après une blessure. Le Finlandais a bien senti le coup en interceptant un mauvais puck de Gruber.

Riedi a réduit la marque, mais Puljujärvi a ajouté un dernier but dans la cage vide. Genève maintient sa position dans le top 6 et prend quatre longueurs d'avance sur les ZSC.

Ajoie s'incline Ajoie a commencé l'année à l'image de sa saison. Les Jurassiens menaient 2-0 face à Berne à la 36e, mais ont fini par s'incliner 4-3.

L'année 2026 sera-t-elle aussi frustrante que 2025 pour la lanterne rouge? Certainement si l'on s'attache à cette rencontre face à Berne. Cavalleri (25e) et Hazen (36e) ont placé le HCA en situation favorable, mais les étrangers du club de la capitale ont trouvé le moyen de renverser la vapeur. Après que Graf a pu réduire le score (37e), ce sont Merelä (51e) et Ejdsell (58e) qui ont redonné le sourire aux Ours. Untersander a ajouté un but dans la cage vide et le 3-4 de Turkulainen est malheureusement intervenu trop tard, à 43 secondes de la sirène.



Fin de saison pour Liensberger Katharina Liensberger gravement bless閑 Image: KEYSTONE/AP/JOHN LOCHER Katharina Liensberger doit faire un trait sur son rêve de participer aux JO de Milan/Cortina. L'Autrichienne de 28 ans s'est gravement blessée au genou droit lors d'une chute vendredi.

Alors qu'elle s'entraînait en géant en vue des courses du week-end à Kranjska Gora, Liensberger a chuté et subi une fracture du plateau tibial, une déchirure du ménisque et du ligament interne.

L'opération a lieu ce vendredi pour la championne du monde de slalom 2021 qui a obtenu son meilleur résultat cette saison en slalom dimanche à Semmering en prenant la 4e place.



Les Sports Awards reportés en raison de l'incendie à Crans-Montana Prévue dimanche, la cérémonie des Sports Awards est reportée par respect pour les victimes de l'incendie de Crans-Montana Image: KEYSTONE/ALEXANDRA WEY Les "Sports Awards 2025" n'auront pas lieu dimanche soir à Zurich, a annoncé SRF.

Par respect et solidarité après le tragique incendie de Crans-Montana, la traditionnelle soirée récompensant les meilleurs sportifs et sportives suisses de l'année est reportée à une date qui reste à déterminer.



Sixième succès d'affilée pour les Clippers Yanic Konan Niederhäuser (à gauche) et les Clippers ont battu Utah jeudi Image: KEYSTONE/AP/William Liang Les Clippers ont entamé 2026 comme ils avaient conclu 2025: sur une victoire. La franchise de Los Angeles a cueilli jeudi son sixième succès d'affilée en NBA en dominant Utah 118-101.

Auteur de 16 points mardi face à Sacramento, Yanic Konan Niederhäuser a également livré la marchandise en ce premier jour de l'An. Le pivot fribourgeois a eu droit à 27 minutes de jeu, soit 2 de plus que face aux Kings, cumulant 6 points et 10 rebonds. C'est la première fois que le "rookie" atteint les 10 rebonds en NBA.

Les Clippers, qui avaient inscrit les 16 premiers points du match, ont finalement dû patienter jusqu'au dernier quart pour faire la différence. Niederhäuser n'a pas quitté le parquet durant cet ultime quart, remporté 36-20 par des Clippers qui ont pu compter sur un excellent Kawhi Leonard (45 points, dont 20 au dernier quart).

Privé de Clint Capela, malade, Houston a pour sa part cueilli jeudi sa quatrième victoire de suite, la 21e de la saison en 31 matches disputés. Les Rockets se sont imposés 120-96 à Brooklyn, grâce notamment aux 22 points, 11 passes décisives et 5 rebonds de leur superstar Kevin Durant.



Une invitation pour Venus Williams à Melbourne Venus Williams va disputer le prochain Open d'Australie Image: KEYSTONE/AP/Heather Khalifa Venus Williams va devenir la joueuse la plus âgée à disputer l'Open d'Australie. L'Américaine de 45 ans a reçu vendredi une invitation pour la première levée du Grand Chelem de la saison.

La femme aux sept titres majeurs en simple figure dans le tableau principal à Melbourne pour la première fois depuis 2021. "Je suis ravie d'être de retour en Australie et j'ai hâte de disputer le tournoi pendant l'été australien", a déclaré Venus Williams, ex-no 1 mondial.

"J'ai tellement de souvenirs incroyables là-bas et je suis reconnaissante d'avoir l'opportunité de revenir dans un lieu qui a tant compté dans ma carrière", a poursuivi l'aînée des soeurs Williams, finaliste en simple à l'Open d'Australie en 2003 et 2017.

Venus Williams deviendra la femme la plus âgée à participer à l'Open d'Australie depuis la Japonaise Kimiko Date, qui avait 44 ans lors de sa dernière participation en 2015. Le tournoi débutera le 18 janvier et durera jusqu'au 1er février.

En guise de préparation, la quadruple championne de l'Open d'Australie en double va disputer le tournoi d'Auckland en Nouvelle-Zélande, organisé du 5 au 11 janvier. Absente du circuit pendant près d'un an et demi, elle avait fait son retour sur les courts en juillet dernier au tournoi de Washington.

