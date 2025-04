Oscar Piastri fait coup double ++ Bologne se paie l'Inter

Oscar Piastri fait coup double Oscar Piastri le plus fort à Jeddah Image: KEYSTONE/AP/Darko Bandic L'Australien Oscar Piastri (McLaren) a remporté dimanche le GP d'Arabie saoudite, 5e manche de la saison de F1, sur le circuit urbain de Jeddah. Il a également pris la tête du championnat du monde. Il a devancé le quadruple champion du monde en titre Max Verstappen (Red Bull) et le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari), qui décroche le premier podium de la saison en Grand Prix pour la Scuderia. La victoire s'est jouée juste après le départ. Piastri, parti de la deuxième position, s'est retrouvé à la même hauteur que Verstappen avant le premier virage grâce à son départ canon. Le Néerlandais a ensuite coupé par la chicane et est revenu sur la piste avant son concurrent. Coupable de ne pas avoir cédé la tête à son adversaire, Verstappen a été pénalisé de cinq secondes dans les stands lors du changement de pneus. Le champion du monde est ressorti derrière l'Australien et la situation n'a plus évolué jusqu'à la fin de la course. Piastri a remporté son cinquième Grand Prix en carrière. McLaren a marqué de bons points au classement des constructeurs avec Lando Norris, 4e. Le Britannique, arrivé en Arabie saoudite en tant que leader du championnat du monde, n'est parti qu'en 10e position après avoir été victime d'un crash en qualifications. Au classement du championnat du monde, Norris a dû céder la tête à Piastri. Après un peu plus d'un cinquième de la saison, ce dernier mène avec dix points d'avance sur son coéquipier. Verstappen, le tenant du titre, suit à douze longueurs. Les pilotes Sauber n'ont guère brillé. L'Allemand Nico Hülkenberg s'est classé 15e, alors que le Brésilien Gabriel Bortoleto a fini 18e et dernier. Le prochain Grand Prix aura lieu le 4 mai à Miami.

Bologne se paie l'Inter dans les arrêts de jeu Riccardo Orsolini auteur d'un superbe but Image: KEYSTONE/AP LaPresse L'Inter a fait une mauvaise opération à Bologne. Les Nerazzurri ont été battus 1-0 dans les arrêts de jeu sur un fantastique but d'Orsolini. Avec Freuler, Aebischer et Ndoye titulaires, Bologne peut toujours rêver d'une deuxième participation de suite à la Ligue des Champions. Et ce grâce à un ciseau de Riccardo Orsolini à la 94e que Yann Sommer n'a pu qu'apprécier. Entré à la 70e, le Transalpin a réalisé un geste de grande classe pour offrir les trois points à son équipe. Ce succès permet à Bologne de passer à la 4e place avec un point d'avance sur la Juventus mais avec un match en plus.

Fin de série pour le no 2 mondial Une finale à oublier pour Carlos Alcaraz. Image: KEYSTONE/EPA/Enric Fontcuberta Carlos Alcaraz n’a pas gagné un dixième match de rang. Le récent vainqueur du Masters 1000 de Monte-Carlo a buté sur la dernière marche à l'ATP 500 de Barcelone. Le no 2 mondial s’est incliné 7-6 (8/6) 6-2 devant Holger Rune (ATP 13). Diminué par une douleur à la cuisse droite, il a très vite lâché prise après la perte du premier set. Il a désormais cinq jours devant lui pour retrouver l’intégralité de ses moyens avant d’engager le fer au Masters 1000 de Madrid. Malade la semaine dernière à Monaco, Holger Rune a, pour sa part, cueilli à Barcelone le cinquième titre de sa carrière. Le Danois n’avait plus remporté de tournoi depuis sa victoire en 2023 à Munich.

Mattias Skjelmose mate Tadei Pogacar et Remo Evenepoel Mattias Skjelmose, le vainqueur surprise de l'Amstel Gold Race. Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Mattias Skjelmose a remporté l'Amstel Gold Race à Valkenburg. Le Danois a devancé au sprint les deux grandissimes favoris Tadej Pogacar et Remco Evenepoel. Le puncheur de la formation Lidl-Trek a signé dans le Limbourg néerlandais son premier succès de la saison pour succéder au Britannique Tom Pidcock. Il s’est imposé d’un souffle devant Pogacar. C’est la photofinish qui a départagé le Danois et le Slovène. Victorieux deux jours plus tôt de la Flèche Brabançonne, Remco Evenepoel s’avançait pourtant comme l’homme à battre dans ce sprint à trois. Tadej Pogacar avait été le premier à l’offensive. Il avait suivi une attaque de Julian Alaphilippe à 43 km de l’arrivée pour se retrouver très vite seul en tête. Il n’a pu, toutefois, creuser un écart, décisif et a été rejoint par Skjelmose et Evenepoel à 9 km de la ligne. Le Danois était auparavant parti en contre avait d’être accompagné par le Belge. Malheureux à Paris – Nice et au Tour du Pays basque où il avait été à terre alors qu’il était en passe de signer un résultat de premier plan, Mattias Skjelmose signe à 24 ans son premier grand exploit.

Un superbe cadeau d'anniversaire pour Alexander Zverev Alexander Zverev: un 24e titre le jour de ses 28 ans Image: KEYSTONE/AP/Matthias Schrader Alexander Zverev a fêté dimanche de la plus belle des manières son 28e anniversaire. Le no 3 mondial s'est offert comme cadeau le titre à l'ATP 500 de Munich. Il s'est imposé 6-2 6-4 devant Ben Shelton (ATP 15) sans avoir concédé la moindre balle de break. Il a ravi le service de l'Américain d'entrée de jeu dans les deux manches pour cueillir le 24e titre de sa carrière, son troisième à Munich après ses succès en 2017 et en 2018. Méconnaissable depuis sa défaite en finale de l'Open d'Australie face à Jannik Sinner en début d'année, Alexander Zverev a retrouvé toutes ses sensations à Munich. Il a rappelé en Bavière qu'il demeure l'un des grands favoris du prochain Roland-Garros, dont il fut le finaliste l'an dernier.

Théo Rochette garde la tête froide Théo Rochette: un triplé qui relance la finale. Image: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO Auteur d'un triplé, Théo Rochette a permis à Lausanne de se relancer dans la finale des play-off de National League en battant Zurich 4-2 lors de l'acte III à Malley samedi soir. L'attaquant de 23 ans est le meilleur buteur des play-off. Un but à égalité numérique, une réussite à 4 contre 5 et un goal en power-play, Théo Rochette a fait dans la diversité pour s'offrir son deuxième triplé des séries. L'ancien capitaine des Remparts de Québec avait déjà inscrit trois buts lors du troisième match contre Langnau en quart de finale. Mais cette performance XXL en finale face à un excellent Zurich revêt davantage de valeur que celle face aux Tigres emmentalois. Pour trouver trace du dernier triplé en finale de National League, il faut remonter à la finale d'il y a trois ans entre Zoug et Zurich. C'est Dario Simion qui avait alors fait la différence pour Zoug dans un match V remporté 4-1 et où Denis Malgin avait déjà marqué pour les Lions zurichois. Garder la tête froide Certains fans lausannois n'ont pas hésité à sortir les superlatifs au moment où le héros de la soirée, formé au club, se présentait devant la presse. "T'es un dieu, Théo", a lancé l'un d'eux. Le numéro 90 du LHC a lui fait preuve d'un calme et d'une humilité face aux louanges. "La victoire était tellement importante, on a travaillé en équipe et on a été plus constant, a immédiatement relevé l'attaquant. C'est sûr que pour un joueur offensif comme moi, c'est plaisant de marquer et de contribuer à aider l'équipe. Mais au-delà de ça, c'est un combat en équipe. Mes coéquipiers m'aident beaucoup et on a une bonne communication." Aligné avec Domink Kahun et un Brendan Perlini qui monte en puissance au fil des rencontres, Théo Rochette a pleinement justifié la confiance de son entraîneur qui l'a une fois encore fait jouer dans toutes les situations. L'attaquant a surtout inscrit ses buts à des moments extrêmement importants, notamment le 2-1 en infériorité numérique à 17 secondes de la fin de la période médiane. Malin au moment de couper la passe de Lehtonen vers Andrighetto, Rochette a ensuite résisté au retour du Finlandais en protégeant son puck avec son corps, avant de le glisser au-dessus de l'épaule de Hrubec. "Au prochain match, ce sera quelqu'un d'autre, vous savez, prophétise le meilleur buteur des play-off avec 11 réalisations. Je ne suis pas quelqu'un qui pense trop loin, qui se met de la pression." Malgré son jeune âge, celui qui rêve de NHL sait bien que Lausanne doit toujours aller s'imposer une fois à Zurich pour espérer reprendre l'avantage de la glace et ainsi avoir une chance de soulever le trophée tant convoité.

Les Knicks renversent les Pistons grâce à un partiel de 21-0 Jalen Brunson a brill Image: KEYSTONE/AP Les Knicks ont réussi une superbe "remontada" samedi en ouverture de leur quart de finale de la Conférence Est de NBA. La franchise new-yorkaise a renversé les Detroit Pistons en inscrivant 21 points d'affilée dans le dernier quart-temps. Menés 98-90 à 9'16 de la fin du match, les Knicks ont signé un partiel de 21-0 en l'espace de 4'28 pour prendre les commandes (111-98) et renverser la table. Ils se sont imposés 123-112, grâce notamment aux 34 points et 8 passes décisives de Jalen Brunson. A l'Ouest, Denver a également dû batailler pour conserver l'avantage du terrain. Les Nuggets se sont imposés 112-110 après prolongation face aux Los Angeles Clippers. Nikola Jokic a manqué de peu le triple double, cumulant 29 points, 12 assists et 9 rebonds face aux Clippers de James Harden (32 points, 11 passes décisives). Les deux derniers matches programmés samedi ont été plus déséquilibrés. A l'Est, les Pacers ont maté les Milwaukee Bucks 117-98 à Indianapolis. A l'Ouest, les Minnesota Timberwolves ont récupéré l'avantage du parquet face aux Lakers en s'imposant 117-95 à Los Angeles.

F1: McLaren pour confimer, Red Bull pour rebondir McLaren, qui a remporté trois des quatre premières courses de la saison, vise un nouveau succès ce dimanche sur le circuit urbain ultra-rapide de Jeddah. Red Bull tentera pour sa part de rebondir après une prestation calamiteuse à Bahreïn le week-end dernier. Les monoplaces de couleur papaye semblent bien parties pour monopoliser le podium cette année. Au classement des constructeurs, l'écurie britannique a déjà creusé un écart conséquent puisqu'elle compte 58 points d'avance sur Mercedes et 80 sur Red Bull, alors que Ferrari pointe déjà à 94 longueurs. Mais si le vice-champion du monde britannique Lando Norris est toujours en tête du classement des pilotes, il est désormais talonné par son coéquipier Oscar Piastri (77 points contre 74). Vainqueur sans trembler à Bahreïn dimanche, l'Australien, qui compte déjà deux victoires et deux pole positions en 2025, se pose désormais en principal adversaire de Norris pour la couronne mondiale. Sur le spectaculaire tracé saoudien posé au bord de la Mer Rouge, Norris et Piastri feront donc encore figures de favoris. Mais comme les autres pilotes, ils seront en permanence sur le fil car le circuit de Jeddah ne tolère aucune erreur. Avec pas moins de trois zones DRS et de nombreuses possibilités de dépassement, le circuit urbain le plus rapide de la saison promet un beau spectacle entre les McLaren et la meute de poursuivants, Mercedes en tête. Red Bull attendue au tournant L'écurie allemande réalise un superbe début de saison, à l'image de son rookie italien Andrea Kimi Antonelli, qui impressionne pour ses débuts en F1 au côté de George Russell. Red Bull sera en revanche attendue au tournant après le fiasco de Bahreïn. Une semaine après son succès au Japon, Max Verstappen avait en effet été en difficulté durant tout le week-end dans la petite île du Golfe. S'il a réussi à terminer 6e du Grand Prix après avoir roulé en toute dernière position, c'est en grande partie grâce à l'intervention de la voiture de sécurité qui lui a permis de revenir sur ses adversaires devant lui lors d'un redémarrage en peloton.

Pas de répit pour Pogacar, attendu par Evenepoel Pas de répit pour Tadej Pogacar. L'ogre slovène s'aligne dimanche sur l'Amstel Gold Race autour de Maastricht aux Pays-Bas, une semaine après sa deuxième place sur Paris-Roubaix et quinze jours après son triomphe au Tour des Flandres. Si les ambitions du triple vainqueur du Tour de France sont les mêmes, l'adversaire, lui, change. Le Néerlandais Mathieu van der Poel, vainqueur en 2019, est absent. Place au revenant, le Belge Remco Evenepoel. Après avoir bataillé avec van der Poel à Sanremo (3e) et sur les classiques flamandes, le champion du monde en titre va désormais devoir composer avec l'encombrant Remco Evenepoel pour tenter de rééditer son succès de 2023 sur la seule classique néerlandaise du calendrier. Six mois après sa dernière apparition en compétition (le Tour de Lombardie 2024), quatre mois et demi après un grave accident à l'entraînement, le double champion olympique de Paris vient de réaliser un retour triomphal en s'imposant dès sa course de reprise vendredi sur la Flèche brabançonne dans la banlieue de Bruxelles. Après le mano a mano Pogi/MVDP, place donc au bras de fer entre les leaders des formations UAE et Soudal Quick-Step. Les suiveurs salivent. "Pogacar est une source d'inspiration, c'est le meilleur depuis Merckx. Mais je dois pouvoir le battre, mon équipe me paie pour ça", a souligné jeudi Evenepoel qui a "bien sûr regardé les classiques flandriennes". "Voir Tadej et Mathieu à la lutte m'a donné un surplus de motivation". Le Slovène (26 ans) et le Belge (25 ans) partagent le même goût du panache. Et il y a fort à parier qu'ils ne se lâcheront pas ces dix prochains jours lors du triptyque ardennais Amstel-Flèche wallonne-Liège. Avant des retrouvailles très attendues au départ du Tour de France à Lille en juillet prochain. Pidcock en arbitre? Premier acte donc dimanche sur le tracé tortueux et accidenté du Limbourg néerlandais où l'ascension finale du Cauberg fait souvent office de juge de paix à deux kilomètres de l'arrivée après 255 bornes de baston. Pogacar aura l'avantage d'être dans "la forme de (sa) vie", seulement battu dans l'Enfer du Nord à la suite d'une erreur de trajectoire imputable à sa méconnaissance du parcours. Evenepoel a lui l'argument de la fraîcheur. De retour d'un stage en altitude en Espagne, le champion du monde 2022 a des jambes de feu au point d'avoir dégoûté au sprint Wout Van Aert vendredi pour sa course de reprise. "Je me surprends moi-même. Je suis surtout satisfait de mon sprint. J'ai vraiment travaillé mon explosivité. Je gagne aussi en expérience et cela paie", s'est-il réjoui vendredi. Ces deux ténors laisseront-ils un peu de place à la concurrence ? Le Britannique Tom Pidcock, vainqueur sortant de l'Amstel, mais qui a couru a contre-temps vendredi dans le Brabant belge, ne se contentera certainement pas de tenir la chandelle. Et puis, il reste Wout Van Aert, perdant magnifique de ce printemps de tous les superlatifs. Quatrième au Ronde, quatrième de l'Enfer du Nord, deuxième vendredi, le Belge court après sa première victoire en 2025. Et un succès dimanche à Valkenburg serait le 50e de sa carrière.

Le temps est venu pour les Devils Une seule série remportée depuis 2012 ! Le temps est venu pour New Jersey de renouer avec un passé glorieux marqué par les trois victoires en Coupe Stanley en 1995, 2000 et 2003. Portés par la réussite de Nico Hischier lors de la saison régulière, auteur de 35 buts pour un total de 69 points en 71 matches, les Devils abordent ces séries finales avec le vent dans le dos. "Nico m’a vraiment impressionné cette saison, souligne son coach Sheldon Keefe. Sa production offensive est vraiment remarquable dans la mesure où je lui demande énormément sur le plan défensif. Il est le pilier de l’équipe." Le grand frère aussi Sheldon Keefe veut croire que son capitaine remportera le Frank J. Selkle Trophy qui récompense l’attaquant le plus impliqué dans les tâches défensives. Il y a deux ans, Nico Hischier n’avait été devancé que par Patrice Bergeron. A cet esprit de sacrifice qu’il témoigne sur la glace s’ajoute le rôle de grand frère qu’il exerce dans le vestiaire. "Nico aime passer du temps avec les jeunes de l’équipe. Il s’efforce de les placer dans les meilleures conditions", raconte le top-scorer des Devils Jesper Bratt (88 points). La saison des Devils n’a pas épousé le cours d’un fleuve tranquille. Entre le 29 décembre et le 19 janvier, New Jersey a, ainsi, concédé neuf défaites en onze rencontres. "Dans un tel moment, il convient de revenir aux fondamentaux, explique Nico Hischier dans une interview accordée à Keystone-ATS. C’est comme cela que les matches peuvent alors tourner à nouveau de votre côté." "Laisser sa fierté de côté" Troisième buteur des Devils avec ses 26 réussites derrière Nico Hischer et Jack Hughes (27) lequel a dû mettre un terme à sa saison en raison d’une blessure à l’épaule, Timo Meier témoigne d’un réel optimisme avant d’engager le fer dimanche à Raleigh face à Carolina. "L’équipe est plus mature. Nous avons progressé sur le plan défensif, explique l’Appenzellois. Nous avons évacué ce sentiment de frustration qui pouvait nous habiter lorsque nous ne marquions pas. Aujourd’hui, on accepte vraiment de tenir le score. L’attaquant que je suis doit laisser sa fierté de côté pour se mettre pleinement au service de l’équipe." Quitte à accepter comme Nico Hischier une interprétation plus défensive de son rôle. Dernier membre du trio suisse de New Jersey, Jonas Siegenthaler devra faire l’impasse sur ces play-off. Le défenseur zurichois s’est blessé le 4 février pour être contraint de subir une intervention chirurgicale dont la nature n’a toutefois pas été révélée. "Jonas va nous manquer énormément, avoue Sheldon Keefe. Il est très fort en boxplay. Par ailleurs, je n’hésite jamais à le mettre face au meilleur attaquant adverse." Heureusement pour le coach, le retour aux affaires de Dougie Hamilton, sur le flanc depuis le début mars, soulagera sa défense. Cette série contre Carolina s’annonce ouverte. On en est resté à deux partout lors des quatre confrontations directes de la saison régulière avec à chaque fois un succès de l’équipe qui évoluait à domicile. "Les seize équipes engagées dans ces play-off sont toutes très fortes, lâche Nico Hischier. Je pars du principe que tout est possible !»

Un triplé de Rochette, et voilà Lausanne relancé Théo Rochette a signé un triplé samedi Image: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO Lausanne s'est relancé dans la finale des play-off de National League. Samedi à Malley lors de l'acte III, les Vaudois ont dominé Zurich 4-2, grâce notamment à un triplé de Théo Rochette, et ne sont plus menés que 2-1 dans la série. L'important ce n'est pas comment, mais combien. Eh bien là, le combien c'est trois. Trois comme le nombre de buts de Théo Rochette, héros de cet acte III. Le jeune attaquant de 23 ans n'a bien entendu pas gagné le match à lui tout seul, mais ses trois réussites ont fait un bien fou à des Lions mieux dans leur assiette, mais toujours à la merci de Zurichois tellement dangereux avec leur jeu de transition et leur vitesse. Si les Lausannois, menés 2-0 dans la série, n'étaient pas encore dos au mur, disons qu'ils l'avaient à vingt centimètres derrière eux. Après un poteau de Zehnder à la 7e, ce sont pourtant les Lions vaudois qui ont trouvé l'ouverture sur un puck mal apprécié par Hrubec derrière sa cage. La rondelle est alors revenue sur la palette de Rochette qui n'a pas eu besoin de faire grand-chose pour la pousser au fond (9e). C'est à nouveau Rochette par deux fois, puis Suomela, qui ont eu de bonnes opportunités à la 15e. Mais le LHC a concédé une bête pénalité qui a permis à Malgin de trouver le métal à deux reprises à la 20e. En gros, Lausanne n'a pas été malheureux en la circonstance. Lausanne a su gérer Les Lausannois n'ont pas donné trop de glace aux Zurichois, poussant entre la 33e et la 34e. Mais deux minutes plus tard, c'est un Malgin tonique qui a pu égaliser. Le centre du "Z", véritable poison pour la défense lausannoise, s'est fait oublier et a pu reprendre victorieusement une très belle passe de Fröden, placé sur la ligne du numéro 62 et de Sven Andrighetto. Les Vaudois auraient pu tout perdre à 1'50 de la fin du tiers médian lorsque le genou d'Andrea Glauser a rencontré celui de Dean Kukan. Heureusement pour le défenseur de Geoff Ward, les arbitres n'ont donné que deux minutes après avoir consulté la vidéo. Mieux encore, à 17 secondes de la pause, Rochette a profité d'une mauvaise passe de Lehtonen pour aller inscrire le 2-1 en infériorité numérique. Le numéro 90 du LHC a inscrit son 10e but des play-off... puis son 11e. L'ex-capitaine des Remparts de Québec s'est en effet mué en homme providentiel. Après que Geering avait nivelé la marque à la 42e, le meilleur buteur des play-off y est allé de son triplé en redonnant l'avantage à ses couleurs à la 47e sur un power-play. Lausanne a pu respirer en fin de match sur une double supériorité numérique avec le 4-2 signé Perlini, par ailleurs excellent. La série repart à Zurich avec l'acte IV mardi, mais le LHC a au moins gagné le droit à un autre match à Malley jeudi.

Préparation: La Suisse s'impose 5-2 face à la France La Suisse de Patrick Fischer a battu une deuxième fois la France, samedi à Marseille Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER L'équipe de Suisse a conclu sa deuxième semaine de préparation au championnat du monde sur un quatrième succès en autant de matches. Les hommes de Patrick Fischer ont battu la France une deuxième fois en 24 heures, s'imposant 5-2 samedi à Marseille. Comme vendredi (4-3), la Suisse a souffert face à l'équipe du coach Yorick Treille. Stéphane Charlin s'est ainsi montré décisif devant son filet au début du troisième tiers lorsque la France a bénéficié d'une supériorité numérique à la suite d'un surnombre, alors que le score n'était que de 3-2. La Suisse - qui alignait samedi un seul vice-champion du monde 2024, Sven Senteler - a accéléré la cadence après avoir "tué" cette pénalité. Et des buts de Mischa Ramel (50e) et de Marc Marchon (52e) lui ont permis de gérer la fin de match et d'éviter toute mauvaise surprise. A nouveau menée 2-1 Contrairement à la veille, la Suisse a pu ouvrir la marque, dès la 7e, sur un but de Tim Berni. La France a renversé la vapeur pour mener 2-1 - comme vendredi - grâce à des réussites d'Anthony Rech (16e, en "powerplay") et de Kevin Spinozzi (22e). Mais le deuxième but tricolore a eu le mérite de réveiller la sélection helvétique. Axel Simic a ainsi répliqué 69 secondes plus tard. Et si la Suisse avait dû patienter jusqu'au troisième tiers pour faire la différence vendredi, elle a pris les commandes dès la 31e samedi grâce à un superbe tir du poignet de Fabian Ritzmann. Et malgré un certain manque de réalisme, elle a su se mettre à l'abri.

Verstappen décroche sa 42e pole position en F1 Max Verstappen a décroché la pole à Jeddah Image: KEYSTONE/AP/Darko Bandic Le quadruple champion du monde en titre Max Verstappen (Red Bull) a décroché la pole position du GP d'Arabie saoudite, cinquième manche de la saison de F1. Les qualifications ont été marquées par l'accident du Britannique Lando Norris (McLaren). Max Verstappen a devancé l'Australien Oscar Piastri (McLaren) de seulement 10 millièmes de seconde pour signer sa 42e pole en Formule 1. Le Britannique George Russell (Mercedes) a pris la troisième position, à 113 millièmes du Néerlandais. Le leader du championnat Lando Norris a connu un accident lors de la troisième partie des qualifications. Il a perdu le contrôle de sa monoplace en passant à grande vitesse sur un vibreur au virage 5 et est allé taper dans le mur de l'autre côté de la piste, endommageant tout le côté gauche de sa McLaren. Norris, dont la sortie de piste a provoqué une interruption de la Q3, devrait s'élancer en 10e position sur la grille de départ du Grand Prix dimanche. "Je vais bien. Put... d'idiot", a dit à la radio l'Anglais, qui est en tête du championnat du monde avec 3 points d'avance sur Piastri et 8 sur Verstappen.

Winterthour revient à trois points de Grasshopper La joie des joueurs de Winterthour Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER Winterthour n'est pas mort! La lanterne rouge de Super League a signé un succès vital contre Grasshopper samedi à Zurich (1-0) pour revenir à trois points de la place de barragiste. Stefanos Kapino a été le héros de cette victoire en détournant un penalty de Giotto Morandi à la 83e minute. La main de Silvan Sidler n'avait pas échappé à la VAR quelques instants plus tôt. L'unique but a été marqué par Nishan Burkart, qui a profité d'une interception manquée de Tim Meyer sur un long ballon. L'attaquant de 25 ans a trompé Justin Hammel d'un tir croisé dans le petit filet (48e) Ce résultat n'arrange ni GC ni Yverdon, qui voient donc Winterhour revenir à trois longueurs. Les Nord-Vaudois, qui se rendent à Bâle lundi et Sion (six points d'avance sur le dernier), qui se déplace à Saint-Gall, sont plus que jamais concernés par la lutte contre la relégation.