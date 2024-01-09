Servette victorieux ++ Thoune reste leader

Premier League: course au titre peut-être relancée La course au titre a peut-être été relancée en Premier League lors de la 23e journée. Le leader Arsenal a en effet été battu 3-2 à domicile par un Manchester United revigoré.

Les Gunners avaient pris l'avantage sur un autogoal de Martinez (29e), mais les Red Devils ont répliqué d'abord par Mbeumo (37e) puis sur une magnifique frappe de Dorgu (50e). Merino a cru permettre aux Londoniens d'arracher un point (84e), mais l'ancien Sédunois Cunha, d'un tir sompteux, a donné la victoire aux visiteurs (87e).

Huit jours après avoir gagné le derby contre Manchester City, l'équipe dirigée ad interim par Michael Carrick a ainsi confirmé son net regain de forme. Man U se hisse au 4e rang, un point devant Chelsea et deux devant Liverpool.

Cette défaite, la première de la saison à domicile, laisse Arsenal en tête, mais l'écart a faibli. Manchester City, qui avait battu Wolverhampton 2-0 samedi, et Aston Villa, vainqueur 2-0 dimanche à Newcastle, n'ont plus que quatre longueurs de retard.



Super League: Mené 2-0 à Saint-Gall, Servette s'impose 4-2 Servette a conquis un précieux succès 4-2 à Saint-Gall lors de la 21e journée de Super League. Menés 2-0 après un quart d'heure, les Genevois ont renversé la table après le repos.

Saint-Gall a pris un départ idéal en marquant par Görtler (2e) et Stanic (15e). Mais les Brodeurs n'ont pas su enchaîner, laissant progressivement leurs adversaires prendre la direction du jeu. Guillemenot a signé un doublé (46e/80e pen) avant de servir Stevanovic pour le numéro trois (83e). Douline (92e) a ponctué la superbe seconde période des visiteurs, qui ont ainsi empoché trois points bienvenus dans l'optique de la lutte pour figurer dans le top 6.

Ce résultat fait aussi les affaires de Thoune, qui compte désormais sept points d'avance sur Lugano et neuf sur Saint-Gall, qui a toutefois un match en retard.

Shaqiri auteur d'un triplé Au Letzigrund, le Klassiker a été très animé entre Zurich et Bâle, qui s'est imposé 4-3 après avoir été mené deux fois. Xherdan Shaqiri, auteur d'un triplé dont la réussite décisive à la 94e, a peut-être sauvé la place de l'entraîneur Ludovic Magnin sur le banc rhénan.

Le FCZ a mené après des réussites de Phaëton (1re) et Keny (43e/pen), mais les Bâlois ont égalisé grâce à Shaqiri (11e/45e). Otele a ensuite donné l'avantage aux visiteurs (51e) avant que Reverson ne remette le FCZ à égalité (64e). Mais Bâle a eu le dernier mot.



Super League: Thoune en solide leader Thoune reste un solide leader de Super League. Lors de la 21e journée, le club de l'Oberland a remporté le derby bernois contre Young Boys 4-1 et fêté un quatrième succès consécutif.

Cette victoire porte notamment la patte de Kastriot Imeri. L'ancien Servettien, prêté avec option d'achat à Thoune par YB, a fait mal à son employeur. Il a en effet ouvert le score à la 46e avant de se muer en passeur pour Kaït (56e). Rastoder a aussi joué un rôle en vue en se faisant l'auteur d'un doublé (62e/84e). Virginius a réduit momentanément l'écart (64e), mais en vain.

Ce derby a été spectaculaire, les deux formations évoluant de manière offensive. Mais les protégés de Mauro Lustrinelli ont fait preuve d'une meilleure efficacité.

Si Thoune est gagné par une compréhensible euphorie, YB traverse une véritable crise. Le club de la capitale a concédé un quatrième revers de suite en championnat, et un cinquième toutes compétitions confondues. Au classement, les hommes de Gerardo Seoane restent au 6e rang, avec un petit point d'avance sur le Lausanne-Sport. La lutte pour figurer du bon côté de la barre s'annonce très serrée.



Slalom de Kitzbühel: Meillard 2e, victoire de Feller Loïc Meillard a pris la 2e place du slalom de Kitzbühel. Le Valaisan d'origine neuchâteloise a dû laisser la victoire à l'Autrichien Manuel Feller, alors que Tanguy Nef a fini 7e.

Il n'a pas manqué grand-chose à Loïc Meillard pour aller chercher son troisième slalom de Coupe du monde. Sans un Manuel Feller retrouvé, le skieur d'Hérémence aurait pu inscrire son nom au palmarès. Le champion du monde de la spécialité n'a rien à se reprocher. Il a magnifiquement skié en première manche et a su attaquer lors de la deuxième. Pour gagner, il aurait fallu prendre peut-être un tout petit peu plus de risques et attaquer encore davantage sur certaines parties.

Quatrième en matinée, Manuel Feller a fait plaisir au très nombreux public présent tout le long de la piste Ganslern avec ses multiples mouvements de terrain. Cela faisait depuis 2017 et Marcel Hirscher que l'Autriche n'avait plus triomphé en slalom à Kitzbühel. Feller enlève son septième slalom. Troisième, le vétéran allemand Linus Strasser, vainqueur en 2024, complète le podium.

Daniel Yule qualifié pour les JO Septième, Tanguy Nef devra encore attendre avant de fêter un premier podium en Coupe du monde. Très bon sur les deux manches, il a juste manqué ce petit truc en plus pour aller décrocher son graal. Mais après son abandon à Wengen, ce bon résultat lui permet d'aborder le prochain slalom de Schladming mercredi avec de la confiance.

Sur sa piste préférée où il s'est imposé deux fois en plus de deux 3es places, Daniel Yule se savait sous pression. Après avoir fini au 12e rang sur le premier tracé et donc en lice pour un deuxième top 15 synonyme de qualification olympique, l'athlète du Val Ferret a réussi son pari. Il aurait certainement préféré un meilleur classement, mais le Valaisan semblait soulagé dans l'aire d'arrivée.

Cela s'est moins bien passé pour le reste de l'équipe de Suisse puisque Matthias Iten, Marc Rochat, Luca Aerni, Ramon Zenhäusern et Sandro Simonet ont été éliminés. Iten et Rochat avaient pourtant réussi un bon haut avant de connaître l'élimination.



Slalom de Spindleruv Mlyn: Rast 2e derrière l'intouchable Shiffrin Camille Rast a pris la 2e place du slalom de Spindleruv Mlyn. La Valaisanne n'a été battue que par Mikaela Shiffrin, qui remporte son 108e succès en Coupe du monde et son 9e globe de slalom.

1''67, c'est l'écart qui sépare Mikaela Shiffrin de Camille Rast. 1'66 d'avance au terme de la première manche et juste un petit centième de bonus à l'occasion du deuxième passage. Cela signifie que la skieuse de Vétroz a tenu le choc sur la deuxième manche après avoir été dominée par l'Américaine sur un premier parcours superbement maîtrisé.

Quatrième sur le premier parcours, Camille Rast a sorti une grosse manche sur un tracé plutôt atypique, oeuvre de l'entraîneur autrichien. C'est surtout la mise en action de la Valaisanne qui lui a permis de remonter pour aller décrocher son huitième podium dans la discipline.

Deuxième à l'issue de la première manche, Wendy Holdener n'a pas eu la même précision à l'occasion de son deuxième passage. La Schwytzoise a fini au 6e rang. C'est l'Allemande Emma Aicher qui a complété le podium.

Eliane Christen et Mélanie Meillard ont terminé ex-aequo à la 16e place. Il fallait deux top 15 pour satisfaire aux critères de sélection pour les JO, ce seront donc aux entraîneurs de trancher pour savoir laquelle accompagnera Rast, Holdener et Christen entre Meillard et Brändli.

Les quatre autres Suissesses ont déçu. Aline Höpli (34e), Aline Danioth (44e) et Nicole Good (48e), ainsi qu'Anuk Brändli, éliminée, n'ont pas réussi à se qualifier pour la deuxième manche.

A noter que Shiffrin a empoché son neuvième globe en slalom, un record.



Slalom de Kitzbühel: Meillard en tête, Nef placé Loïc Meillard est en tête après la première manche du slalom de Kitzbühel. 6e à 0''52 du Valaisan d'origine neuchâteloise, Tanguy Nef peut aussi viser le podium.

Parti avec le dossard 1, le champion du monde de la spécialité en a parfaitement profité. Il est le seul à être descendu sous les 51 secondes sur cette manche matinale. En cas de succès, il pourrait enlever son troisième slalom.

Plus lent à se mettre en action, Tanguy Nef a très bien fini. Le Genevois, toujours en quête de son premier podium en Coupe du monde, pointe à 0''52 de Meillard, mais à seulement 0''17 d'Eduard Hallberg, 2e à 0''35 du skieur d'Hérémence.

Sur sa piste préférée où il s'est imposé deux fois en plus de deux 3es places, Daniel Yule s'est bien battu. Hormis un deuxième secteur un peu plus compliqué, l'athlète du Val Ferret a fait le job pour échouer au 13e rang provisoire à 1''27. Le Valaisan sait aussi qu'il lui faut un deuxième top 15 pour valider son ticket pour les JO.



Slalom de Spindleruv Mlyn: Shiffrin écrase tout, Suissesses placées Wendy Holdener (2e) et Camille Rast (4e) jouent le podium après la première manche du slalom de Spindleruv Myln. Mais les deux Suissesses sont très loin de Mikaela Shiffrin.

C'est presque un match Etats-Unis - Suisse qui est proposé aux spectateurs. Enfin, match, il faut l'écrire vite tant Mikaela Shiffrin a dominé ce parcours matinal. La dame aux 107 succès en Coupe du monde a repoussé la concurrence à 1''26, un gouffre!

Une concurrence symbolisée par Wendy Holdener qui s'est bien battue sur cette piste. La skieuse d'Unteriberg a fait mieux que Camille Rast, elle aussi plutôt dans le coup visuellement, mais reléguée à 1''66 à égalité avec l'Américaine Paula Moltzan, 2e samedi en géant. Entre ce quatuor, on retrouve l'Allemande Emma Aicher à la 3e place.

Eliane Christen a connu une manche contrastée avec un très bon début et une fin un peu plus délicate pour se poser à la 12e place à 2''50.

Coupable d'une grosse faute sur le haut, Mélanie Meillard pointe au 19e rang à 3''01. Aline Höpli est pour l'heure qualifiée avec sa 26e place à 3''83. La deuxième manche aura lieu à 12h15.



Peu de points pour les Suisses Parmi les quatre Suisses engagés cette nuit en NHL, seul Roman Josi a marqué un point. Le capitaine des Predators a réussi un assist dans la défaite 5-2 face à Utah.

Ce fut une longue soirée de travail pour le Bernois, aligné durant 29'13! Le patron de la défense de Nashville est sorti avec un -3, 8 lancers dont 4 manqués et 4 tirs bloqués.

Soirée tout aussi épuisante pour Janis Moser avec le Lightning, battu 8-5 par Columbus. Le défenseur bernois a joué près de 27 minutes.

Nino Niederreiter et les Jets ont été dominés 5-1 par les Red Wings. Le Grison est resté muet. Et enfin Kevin Fiala n'a pas marqué de point lors de la victoire 5-4 tab des Kings sur les St-Louis Blues. Le St-Gallois a trouvé le poteau pendant la séance des tirs au but. Pius Suter est toujours blessé dans les rangs des Blues.



Kyshawn George sort sur blessure Les Washington Wizards se sont inclinés 119-115 face aux Charlotte Hornets dans la nuit en NBA. Et Kyshawn George n'a pas terminé la partie, blessé à une cheville.

Le Chablaisien en était à 25 minutes de jeu au début du quatrième quart quand il s'est blessé à une cheville. Il a fini la rencontre avec 11 points, 8 rebonds, 7 assists, 2 interceptions et un contre avant sa mésaventure.

Après une embellie avec cinq victoires en sept matches, les Wizards ont repris leur "marche en arrière" avec neuf défaites consécutives. Ils croupissent en fond de cale de leur division avec 10 succès pour 34 revers. A noter que Washington a aligné le plus jeune cinq majeur depuis que la NBA tracke cette statistique (1970-71) avec une moyenne de 20,6 ans.



Alcaraz et Sabalenka passent en quarts sans trembler Carlos Alcaraz et Aryna Sabalenka ont rallié sans trembler les quarts de finale de l'Open d'Australie. Les deux nos 1 mondiaux n'ont pas perdu le moindre set dans leurs quatre premiers matches.

En quête du seul titre du Grand Chelem manquant à son palmarès, Carlos Alcaraz a battu l'Américain Tommy Paul (ATP 20) 7-6 (8/6) 6-4 7-5 dimanche en 8e de finale. "Le niveau a été très élevé des deux côtés alors je suis très content d'avoir gagné en trois sets", a-t-il commenté.

L'Espagnol a notamment pu compter sur son service, redoutable, et s'en est félicité. "Je me suis impressionné moi-même", a-t-il souligné en disant regarder à la fin de chaque set ses statistiques de premières balles affichées sur les écrans des courts.

"Ca fait longtemps que je le travaille alors je suis content que mon pourcentage de premières balles soit bon", a ajouté "Carlitos", dont le nouveau geste ressemble à celui de Novak Djokovic. "Nole m'a envoyé un message l'autre jour en disant que je lui devais de l'argent pour avoir copié son geste", a raconté Carlos Alcaraz en assurant n'avoir "pas remarqué" la similitude.

"J'ai un contrat tout près dans mon sac, mais je ne l'ai pas encore croisé", a ajouté en s'amusant le no 1 mondial, qui affrontera le Kazakh Alexander Bublik (ATP 10) ou l'Australien Alex De Minaur (ATP 6) pour une place dans le dernier carré qu'il n'a encore jamais atteint à Melbourne.

Sabalenka mieux que Djokovic Aryna Sabalenka a quant à elle écarté la jeune Canadienne Victoria Mboko (WTA 16 à 19 ans) 6-1 7-6 (7/1) dimanche en 8es de finale. Elle retrouvera les quarts de finale pour la quatrième fois d'affilée à Melbourne.

"Si jeune, elle est incroyablement forte alors je suis très contente d'avoir gagné en deux sets", a commenté la Bélarusse de 27 ans, double vainqueure à Melbourne (2023, 2024) et finaliste malheureuse l'an dernier, qui affrontera mardi l'Américaine Iva Jovic (WTA 27) pour une place en demi-finale.

Aryna Sabalenka a dû batailler jusqu'au tie-break dans le deuxième set, après avoir manqué trois balles de match sur son service dans le dixième jeu. Mais elle s'est immédiatement détachée 6/0 pour remporter un 20e tie-break consécutif en Grand Chelem, battant ainsi un record détenu par Novak Djokovic.



Super League: Thoune reçoit les Young Boys cet après-midi Leader de Super League, Thoune (43 points) accueille dès 14h00 les Young Boys (29 pts) pour un derby bernois qui devrait attirer la grande foule. Ce sera l'affiche de cette 21e journée.

Le néo-promu réalise une saison aussi inattendue que réussie. A l'opposé, YB se montre décevant et irrégulier. Le club de la capitale doit lutter pour figurer dans le top 6 et il aura tout intérêt à ne pas repartir de Thoune les mains vides.

A 16h30, Saint-Gall (37 pts) recevra Servette (21 pts) avec l'objectif de faire le plein pour rester dans le sillage du leader. Les Genevois se doivent de ne pas perdre pour encore pouvoir rêver de figurer du bon côté de la barre.

Enfin, le FC Zurich (25 pts) sera aux prises avec Bâle (33 pts) dans un Klassiker qui s'annonce peut-être décisif pour Ludovic Magnin. Une nouvelle défaite, après la piteuse prestation en Europa League jeudi à Salzbourg, pourrait mettre son poste d'entraîneur en danger.



NL: Fribourg, Bienne et Ajoie victorieux, Lausanne défait Fribourg-Gottéron s'est imposé 4-3 aux tirs au but face aux Zurich Lions samedi en National League. Lausanne a concédé la défaite, au contraire de Bienne et d'Ajoie.

Face aux Zurich Lions, Fribourg Gottéron s'est offert un 6e succès de rang. Les Dragons se sont envolés dès le premier tiers grâce à Lucas Wallmark (12e) et Sandro Schmid (15e), mais n'ont pas pu empêcher le retour des Zurichois en deuxième période, qui ont égalisé à la 34e par Johan Sundström.

Dans le dernier tiers, Attilio Biasca pour Fribourg (57e) et et Jesper Fröden pour Zurich (59e) ont porté le score à 3-3. Aux tirs au but, seul Christoph Bertschy a marqué pour permettre aux siens de compter 81 points au classement et de conforter leur deuxième rang à neuf unités du premier Davos.

Lausanne n'enchaîne pas Malgré l'ouverture de la marque par Théo Rochette à la 26e, Lausanne n'est pas parvenu à enchaîner à Berne et s'est incliné 3-1 après sa victoire en prolongation la veille face à Bienne. Le LHC a vu les Ours revenir dès la 32e par Mats Alge, avant que Marco Lehmann n'inscrive le 2-1 moins de deux minutes plus tard.

Merelä Waltteri a douché les derniers espoirs lausannois en scellant le score à la 50e. Ce troisième succès de rang permet aux Bernois de garder quatre points d'avance sur la 11e place de Bienne, eux qui sont pour l'heure dixièmes et derniers qualifiés pour les play-in.

Bienne l'emporte au courage Christian Dubé a débloqué son compteur de victoire avec Bienne. Le successeur de Martin Filander sur la bande a vu ses protégés arracher la victoire dans les derniers instants du temps réglementaire face à Rapperswil, renouant avec le succès après deux défaites d'affilée pour les Biennois.

Les Aviateurs ont cru tenir la victoire en inscrivant le 4-3 à la 56e par Dominic Lammer, mais Gaëtan Haas a ramené les Seelandais à quatre partout. Cajka Petr a délivré les siens en marquant le 5-4 en supériorité à deux minutes du terme.

Ajoie s'offre trois bons points Ajoie a battu Kloten 4-2 à Porrentruy, sa quatrième victoire en cinq rencontres. Les Jurassiens n'avaient plus gagné à domicile et dans le temps réglementaire depuis leur succès 2-0 le 15 novembre face à Genève-Servette.

Julius Nättinen (3e), Jonathan Hazen (9e) et Kyen Sopa (15e) ont mis le HCA sur orbite dès l'entame de la rencontre. Dario Meyer (17e) puis Keijo Weibel (21e) ont permis aux Zurichois de revenir à 3-2. Les Aviateurs ont encore laissé Philip-Michael Devos marquer dans la cage vide à 15 secondes du terme, laissant les Ajoulots leur infliger une sixième défaite en sept rencontres.

4e succès pour Davos en 2026 Le leader Davos est venu à bout de Lugano 4-1. Avec désormais un bilan de quatre succès en sept matches en 2026, les Grisons ont fait la différence en deuxième période grâce à un doublé de leur meilleur pointeur Matej Stransky, lui qui a déjà inscrit 41 points dont 21 buts en National League cette saison, avant d'assurer le succès dans le dernier tiers.

Enfin, Zoug s'est imposé 3-1 à Langnau, offrant à son nouvel entraîneur Benoît Groulx un deuxième succès en autant de rencontres. L'équipe de Suisse centrale conforte ainsi sa huitième place avec 64 points en maintenant son adversaire du jour à 4 points.



Super League: Sion tenu en échec par Lucerne Sion et Lucerne se sont séparés sur un nul 1-1 lors de la 21e journée de Super League. Ce score de parité ne fait pas vraiment l'affaire des deux formations.

Lucerne a pris les devants grâce à Grbic à la 19e, mais les Sédunois ont pu égaliser sur une frappe puissante de Rrhudani dans la lucarne (35e). Le score n'a plus évolué ensuite, malgré quelques occasions de part et d'autre.

Sion pourra regretter d'avoir manqué une occasion de faire le plein, ce qui aurait permis aux Valaisans de prendre leurs distances avec la barre. Ils comptent désormais quatre points de plus que le Lausanne-Sport (7e). A l'opposé, l'unité obtenue par les Lucernois n'est pas forcément suffisante puisqu'ils accusent sept longueurs de retard sur le 6e rang occupé par les Young Boys, qui joueront dimanche sur la pelouse du leader Thoune.



Super League: pas de troisième succès de suite pour Lausanne-Sport Le Lausanne-Sport n'a pas réussi à signer une troisième victoire de suite en 2026. Lors de la 21e journée de Super League, les Vaudois ont concédé le nul 1-1 à domicile contre Grasshopper.

Ces deux points égarés ne constituent pas une bonne opération dans l'optique de la lutte pour intégrer le top 6. Diakité avait mis le LS sur les bons rails, mais les hommes de Peter Zeidler ont été surpris par l'égalisation de Jensen (75e), dont l'efficacité s'avère précieuse pour l'avant-dernier du classement.

Lugano a pour sa part fêté un cinquième succès consécutif en championnat en dominant la lanterne rouge Winterthour 4-1 au Cornaredo. Tout était déjà presque dit à la pause après des buts inscrits par Grgic (14e), Behrens (42e) et Zanotti (44e).

Hunziker (67e) a certes réduit l'écart, mais les visiteurs n'ont pas pu éviter un nouveau revers. Ils ont même encore encaissé un but de Mahmoud (79e). Le spectre de la relégation se fait de plus en plus net pour "Winti".

