Carton rouge sur Freuler: «Je trouve la décision très sévère»

Suisse-Espagne: «Le carton rouge sur Freuler est très sévère»



Ex-arbitre de haut niveau, Stéphan Studer analyse l'action qui a provoqué l'expulsion de Remo Freuler et porté un sale coup à l'équipe de Suisse.

«Quand j'ai vu l'action, ma première impression a été: Oula!», commente Stéphan Studer. L'ancien arbitre professionnel revient sur l'expulsion de Remo Freuler à la 77e minute du match Suisse-Espagne de vendredi soir. Le défenseur de la Nati est, en effet, intervenu de manière musclée sur Gerard Moreno. Action qui lui a valu un rouge direct.

Le geste sanctionné 👇 Image: sda

«Je peux comprendre le rouge, car quand vous êtes sur le terrain, c'est bien différent que lorsque vous êtes devant la télévision. On voit l'intensité: Freuler arrive avec les deux jambes tendues. En tant qu'arbitre, on doit protéger l'intégrité des joueurs et punir ce qui peut la mettre en danger. Quand j'ai vu l'arbitre (ndlr: l'Anglais Michael Oliver) sortir le rouge, j'ai compris pourquoi.»

Y a rien, il l’a a peine Freuler!!#suiesp pic.twitter.com/WLPPqT5Fu5 — Le tacle assassin (@tacle_assassin) July 2, 2021

Pourtant, l'expert pondère ses propos. «À mon avis et après avoir vu la vidéo de plus près, oui c'est un tacle avec les deux pieds en avant, avec une belle vitesse et une vraie intensité, mais cela ne vaut pas le carton rouge. Je trouve la décision très sévère.» Un simple jaune aurait suffi.

Mais alors n'y avait-il rien à faire pour sauver Freuler? Dans ce cas-là, l’assistance vidéo, la fameuse VAR, ne peut-elle pas réparer l'injustice? «Théoriquement la VAR est là pour aider, mais pas pour retirer un carton», décrypte Stéphan Studer, qui poursuit: «Et il ne me semble pas que sur un carton rouge la VAR ait déjà déjugé un arbitre dans cet Euro».