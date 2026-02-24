ciel couvert10°
DE | FR
burger
Sport
Athlétisme

Athlé: Tshepiso Masalela disqualifié après son geste antisportif

Son geste provocateur et antisportif lui a coûté très cher

Vainqueur du 1 500 mètres du meeting en salle de Torun dimanche, le Botswanais Tshepiso Masalela a été disqualifié suite à sa célébration jugée provocante à l’arrivée.
24.02.2026, 09:3224.02.2026, 09:32

Il y a quelques jours, la célébration du patineur de vitesse italien Pietro Sighel avait fait beaucoup réagir. Celui-ci avait volontairement franchi la ligne d’arrivée à l’envers, pour faire le show sur la glace de Milan et peut-être même chambrer ses adversaires. Il n’avait toutefois pas été disqualifié de sa course olympique.

Tshepiso Masalela, lui, n’a pas eu cette chance. Il faut dire que sa célébration dans les derniers mètres du 1 500 mètres de la Copernicus Cup, un meeting en salle organisé à Torun en Pologne, est d’un tout autre calibre.

Ce qu'il s'est passé ⬇️

Vidéo: twitter

Juste avant de remporter la course en 3'32"55, le Botswanais a longuement regardé le Français Azeddine Habz, avec qui il était au coude à coude, comme pour afficher sa supériorité, puis a mimé, dans les derniers mètres, un tir de pistolet en direction de la tête de son adversaire.

Si bomber le torse et narguer ses concurrents en les fixant est courant en athlétisme, le second geste, en revanche, n’a pas été du goût des officiels, qui ont immédiatement disqualifié Tshepiso Masalela, septième du 800 mètres aux Jeux olympiques de Paris 2024, pour comportement antisportif.

La victoire est donc revenue à Azzeddine Habz, crédité d’un chrono en 3'32"56, soit le troisième meilleur temps mondial de l’année en salle. Il s’était déjà imposé sur la distance au début du mois, lors du meeting de Karlsruhe en Allemagne.

(roc)

Plus d'articles sur le sport
Arrêté et jeté en prison, ce fan de foot suisse témoigne
1
Arrêté et jeté en prison, ce fan de foot suisse témoigne
Ce chiffre sur le ski-alpinisme aux JO est «assez incroyable»
Ce chiffre sur le ski-alpinisme aux JO est «assez incroyable»
Il rate son penalty à cause d'un geste très vicieux de son adversaire
Il rate son penalty à cause d'un geste très vicieux de son adversaire
de Yoann Graber
Les hockeyeuses suisses ont raté la cérémonie d'ouverture
Les hockeyeuses suisses ont raté la cérémonie d'ouverture
Ces JO 2026 peuvent devenir les meilleurs de l'histoire
1
Ces JO 2026 peuvent devenir les meilleurs de l'histoire
de Romuald Cachod
Un Valaisan victime d'une mauvaise blague belge aux JO
Un Valaisan victime d'une mauvaise blague belge aux JO
de Romuald Cachod
Voici le meilleur et le pire des uniformes des JO d'hiver
4
Voici le meilleur et le pire des uniformes des JO d'hiver
de Marine Brunner
Thèmes
Les meilleures et les pires tenues des athlètes aux JO 2026
1 / 40
Les meilleures et les pires tenues des athlètes aux JO 2026

La Suisse
partager sur Facebookpartager sur X
Des drones FPV sont utilisés pour la première fois aux JO 2026
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Exploit de Nadja Kälin, en bronze sur 50 km
La fondeuse grisonne a remporté une médaille de bronze inattendue ce dimanche sur le 50 km classique aux JO de Milan-Cortina. La 22e breloque pour notre pays.
Nadja Kälin a cueilli une improbable médaille de bronze dimanche dans le 50 km en style classique. La fondeuse grisonne de 24 ans, qui offre à la délégation suisse son 22e podium dans ces JO 2026, a livré la course parfaite. L'or est revenu à la Suédoise Ebba Andersson.
L’article