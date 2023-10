Daniela Ryf, le jour de son record du monde, à Roth. Image: keystone

Pas de sixième titre mondial pour Daniela Ryf

La Suissesse n'a pas signé l'exploit escompté aux championnats du monde d'Hawaii, où elle s'alignait pour la dernière fois.

Plus de «Sport»

Sacrée à cinq reprises sur la distance mythique, dont quatre fois à Hawaii, Daniela Ryf a échoué à plus de sept minutes de la troisième marche du podium, occupée par l'Allemande Laura Philipp. Elle a franchi la ligne d'arrivée à Kailua-Kona en 8h40'34'' après 3.86 km de natation, 180.2 km de vélo et 42.195 km de course à pied.

La championne a concédé 16'03'' à la gagnante, la favorite britannique Lucy Charles-Barclay (8h24'31''), qui a pris les commandes dès la portion de natation, pour ne plus jamais les lâcher. Elle bat au passage de près de deux minutes le record du parcours établi en 2018 par Daniela Ryf (8h26'18'').

La Soleuroise détient toujours un autre record! Cette Suissesse détient le nouveau record du monde d'Ironman

Ryf n'en a pas encore fini

Perturbée par un rhume et une pneumonie durant sa préparation, Ryf a accumulé la majeure partie de son retard sur le parcours final de course à pied. Alors que toutes les triathlètes présentes sur le podium ont couru le marathon en moins de trois heures, la Soleuroise de 36 ans a achevé l'ultime épreuve en 3h02'11''. Soit cinq minutes de plus qu'en 2018.

Daniela Ryf, victorieuse lors de l'édition 2018. Image: keystone

Daniela Ryf en reste donc pour l'instant à cinq titres de championne du monde d'Ironman, à une longueur de Natascha Badmann. Elle devrait s'offrir une dernière possibilité d'égaler le record de sa compatriote l'an prochain, mais l'épreuve se déroulera à Nice alors que les messieurs retrouveront eux l'île du Pacifique.

Daniela Ryf s'est livrée sur sa fin de carrière Cette star du sport suisse s'apprête à changer de vie

Enfin un titre pour «l'éternelle deuxième»

Après quatre deuxièmes places, Lucy Charles-Barclay a pour sa part fêté une victoire impressionnante dans le mythique Ironman hawaiien.

La Britannique de 30 ans a nagé en 49'36'' pour 3.86 km, ce qui lui a permis d'enfourcher son vélo avec une marge de plus de quatre minutes sur ses principales rivales.

Elle s'est finalement imposée avec 3'02'' d'avance sur sa dauphine, l'Allemande Anne Haug. (sda/ats/roc)

Le classement de l'Ironman d'Hawaii 2023

1. Lucy Charles-Barclay (GBR) — 8:24:31 CR

2. Anne Haug (GER) — 8:27:33

3. Laura Philipp (GER) — 8:32:55

4. Taylor Knibb (USA) — 8:35:56

5. Daniela Ryf (SUI) — 8:40:34

6. Chelsea Sodaro (USA) — 8:42:25

7. Skye Moench (USA) -- 8:43:34

8. Sarah True (USA) — 8:47:06

9. Lisa Norden (SWE) — 8:49:36

10. Jocelyn McCauley (USA) — 8:50:39