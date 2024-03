Témoignage watson

Un cycliste neuchâtelois a créé le Liège-Bastogne-Liège romand

Dingue de vélo, Adrien Thuillard a tracé un parcours de 80 bornes entre Avenches et le canton de Berne qu'il a surnommé «La Flèche Seelandaise». Il raconte la genèse du projet.

Adrien Thuillard ressemble exactement au personnage que l'on s'était imaginé. Il est arrivé au rendez-vous avec la veste d'une cyclosportive valaisanne sur les épaules et une paire de roues ayant appartenu à l'ex-coureur professionnel Steve Morabito dans la voiture. Il a tendu une main dont la paume était durcie par le maniement du guidon et s'est assis en face de nous pour parler du parcours que ce grand fan de cyclisme a créé et surnommé, pas peu fier de son effet, «La Flèche Seelandaise». Une référence évidente aux courses ardennaises, bien que son parcours à lui ne soit celui d'aucune compétition: le Neuchâtelois l'a dessiné pour les cyclistes amateurs qui souhaitent vider leur réservoir et remplir leur panse.

«La Flèche Seelandaise, c’est un peu notre Liège – Bastogne – Liège à nous. La principale différence étant l’absence du combo frites-bière, qui est amplement compensé par le gâteau du Vully de la boulangerie de Sugiez» Adrien Thuillard

Adrien a 33 ans, il bosse en indépendant dans le milieu du vélo et le soir, après s'être repassé la victoire de Gerald Ciolek sur Milan-San Remo 2014 ou celle de Cadel Evans sur le Tour d'Autriche 2004, ce résident de Saint-Blaise (NE) «trace». Manière de dire qu'il va sur plusieurs sites ou applications (Strava, SuisseMobile ou Google Maps) afin de créer de nouveaux itinéraires à vélo.

«Certains cyclistes amateurs font toujours les mêmes tours. Je ne sais pas comment ils font! Moi, j'ai besoin d'aller voir plus loin, de découvrir, partir à l'aventure»

C'est justement en cherchant de nouveaux chemins sur lesquels faire glisser ses roues que le Neuchâtelois a dessiné la Flèche Seelandaise, une boucle plus exigeante que ne le laisse supposer son profil (80 bornes et 1060m de dénivelé positif).

Le A marque le point de départ du tracé (à Sugiez).

«Quand on crée un parcours, on commence par rassembler nos connaissances sur les routes de la région. On en connaît certaines qui sont excellentes et d'autres à éviter, car dangereuses ou impraticables. Ensuite, on essaie de relier tous les tronçons sympas entre eux. Le but, c'est que les cyclistes ne s'en rendent pas compte et qu'ils aient l'impression que tout est fluide, que le parcours a une homogénéité. Si on place une route cantonale entre deux petites montées sèches sur des pavés, par exemple, ça va se voir et l'effet ne sera pas génial.»

Des parcours, Adrien en a conçu «4 ou 5», qu'il a ensuite mis à disposition des amateurs romands sur le site cycliste.ch. Il a toujours soigné les détails de sorte à ce que les coureurs puissent avoir un maximum de plaisir. «Je privilégie les intersections à droite, pour que les cyclistes n'aient pas besoin de traverser la route», explique celui qui a mis le départ (et donc l'arrivée) de la boucle seelandaise à Sugiez. Un choix tout sauf anodin.

«Il y a un arrêt de train, un parking et une excellente boulangerie. C'est l'endroit idéal pour partir/arriver»

Le circuit, goudronné à 100%, emprunte des routes agricoles sur lesquelles le trafic est quasi inexistant.

L'itinéraire se fait ensuite dans le sens des aiguilles d'une montre, ce qui n'est pas innocent non plus. «La vue sur les Alpes bernoises est magnifique dans cette direction et l'on évite ainsi une montée qui serait très raide au départ de Laupen.»

Un moindre mal tant ce parcours est exigeant. Ou «casse-pattes», comme le souligne Adrien avec malice. «Tu peux te faire très mal sur ce type de tracé tant les 1060m de dénivelé sont douloureux. Sur certaines ascensions très régulières dans les Alpes, il est possible d'avaler 1500m de dénivelé sans mettre ses jambes dans le rouge. Sur la Flèche Seelandaise, c'est impossible. Il faut relancer en permanence sur des montées sèches. Il n'y a pas beaucoup de plat.»

Le profil de l'étape 🤕

C'est justement «parce que les taquets sont assez raides, qu'il y a du vent et que ça se joue sur des routes de campagne» qu'Adrien range cette classique parmi les Ardennaises et non les Flandriennes qui, elles, se disputent le plus souvent sur des pavés humides et possèdent des ascensions plus courtes. «Mon circuit est fait pour un mec comme Pogacar ou, dans quelques années, Jan Christen. L'Argovien pourrait y faire des étincelles, notamment grâce à son passé de cyclocross», songe le Neuchâtelois, qui ne peut s'empêcher d'ajouter, taquin: «Alaphilippe aurait aussi son mot à dire, mais il devrait arrêter de faire la fête!» Une référence aux accusations portées par Patrick Lefévère à l'encontre de son coureur français.

Adrien Thuillard lors d'un ravito.

Une référence pas tout à fait anodine non plus: Julian Alaphilippe a terminé deux fois 2e de Liège-Bastogne-Liège, dont la Flèche seelandaise est en quelque sorte la petite soeur. A moins que ce ne soit l'inverse... 😜!

Pour plus d'informations sur le parcours et ses détails techniques, cliquez sur ce lien.