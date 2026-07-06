Gianni Infantino, président de la Fifa. Image: FIFA

L’Europe ne veut plus de Gianni Infantino

Entre le Prix de la paix et l’acquittement de Folarin Balogun, la coupe est pleine pour l’UEFA, qui chercherait désormais une alternative au président de la Fifa.

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La grâce accordée à l’équipe des Etats-Unis a suscité une vague d’indignation dans le monde du football. Qu’un président américain intervienne directement auprès du président de la Fifa afin d’obtenir l’annulation de la sanction infligée à un joueur est perçu comme une atteinte à l’intégrité de la compétition.

«C’est de la folie. Cela remet tout en question», a déclaré le futur sélectionneur de l’équipe d’Allemagne, Jürgen Klopp. L’ancien attaquant anglais Wayne Rooney s’est montré tout aussi sévère: «Gianni Infantino devrait avoir honte. L’équité de la compétition est remise en cause. C’est inacceptable à tous les niveaux».

Gianni Infantino avait déjà suscité de vives critiques en remettant à Donald Trump le Prix de la paix de la Fifa, créé de toutes pièces en vue du tirage au sort de la Coupe du monde à Washington.

Face à ces événements, il semble que l’UEFA soit de plus en plus en désaccord avec la Fifa. Selon le journaliste français Romain Molina, la contestation à l’égard de Gianni Infantino aurait pris de l’ampleur au sein de l'organisation. En coulisses, plusieurs membres du comité exécutif travailleraient depuis quelque temps à faire émerger un candidat capable de lui faire face lors de la prochaine élection à la présidence de la Fifa. Ils auraient récemment été rejoints par d’autres dirigeants. Gianni Infantino entend, de son côté, briguer un nouveau mandat l’an prochain.

«Plusieurs personnes au board de l'UEFA travaillaient depuis un moment en coulisses pour présenter un candidat contre Infantino en 2027. Depuis la décision de faire plaisir à Trump, d'autres dirigeants du football mondial échangent sur l'idée de trouver une alternative, car "ce n'est plus possible"», écrit Molina. Gianni Infantino avait été réélu par acclamation en 2023, en l’absence de toute concurrence.

Infantino décernant à Trump le prix Fifa de la paix. image: Keystone

Le quotidien allemand Bild affirme disposer d’informations selon lesquelles même des responsables de la Fifa seraient furieux de la grâce accordée à Folarin Balogun. Un vice-président de la fédération mondiale, qui a souhaité rester anonyme, aurait qualifié la levée de la suspension de «honte absolue». Il pourrait s’agir d’un Européen, le Vieux Continent comptant trois des huit vice-présidents de la Fifa: le président de l’UEFA, le Slovène Aleksander Ceferin, le Hongrois Sandor Csanyi et l’Anglaise Debbie Hewitt.

Une majorité reste derrière Infantino

L'UEFA est particulièrement concernée par l'affaire en cours, la Belgique, prochain adversaire des Etats-Unis, étant directement touchée par la décision de la Fifa.

L’instance mondiale «a franchi une ligne rouge», a déploré la Confédération européenne lundi, dénonçant une décision «inédite, incompréhensible et injustifiable». «Le football, comme tout autre sport, repose sur des règles, qui sont le fondement d’une compétition équitable, honnête et transparente», a poursuivi l'UEFA dans une déclaration d’une rare sévérité.

Notre commentaire ⬇️ Commentaire La Fifa se couvre de ridicule

Gianni Infantino, qui préside la Fifa depuis dix ans, bénéficie du soutien de la Confédération sud-américaine de football, ainsi que de ceux des confédérations africaine et asiatique. Les Européens devront donc trouver un candidat particulièrement solide s’ils veulent pousser le Suisse vers la sortie, la majorité nécessaire semblant, à ce stade, acquise à Gianni Infantino.

Une alternative à la Fifa

De nombreux supporters rêvent d’un monde sans Fifa, ou du moins d’une instance entièrement repensée. Fair Square, une organisation britannique à but non lucratif, recueille des signatures en ce sens. «Nous sommes convaincus que le sport a le potentiel de jouer un rôle transformateur et positif dans la société, mais trop souvent, son pouvoir est détourné et exploité», écrit-elle.

Selon Fair Square, Gianni Infantino viole ouvertement les règles de neutralité politique de la Fifa et abuse des pouvoirs liés à sa fonction de président. «Infantino est inapte à diriger la Fifa. Et la Fifa est inapte à gouverner le football», conclut l’organisation.

(ram/roc)