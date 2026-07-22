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Football: les recrues de Feyenoord arrivent en hélicoptère

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Les recrues de ce club ont vécu une expérience insolite

Les nouveaux joueurs du Feyenoord Rotterdam sont arrivés en hélicoptère devant 50 000 supporters réunis au stade De Kuip.
22.07.2026, 09:1722.07.2026, 09:17

La présentation des nouvelles recrues du Feyenoord Rotterdam a pris des allures de grand spectacle en fin de semaine dernière. À l’occasion du festival annuel du club, l’un des plus importants rassemblements de supporters en Europe, les nouveaux joueurs ont atterri en hélicoptère directement sur la pelouse du stade De Kuip.

Cette cérémonie, devenue une tradition depuis plus de trente ans, a atteint son point culminant lorsque l’hélicoptère blanc a survolé l’enceinte avant de se poser dans le rond central. Tandis que l’équipe de l’entraîneur Giovanni van Bronckhorst avait pris place en tribune, un tapis rouge a été déroulé pour accueillir les recrues. Les quelque 50 000 spectateurs présents leur ont réservé une ovation retentissante.

L'arrivée de l'hélico en vidéo:

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«C'était vraiment magnifique. La vue sur la ville, puis arriver au stade et le voir plein pour la première fois. Lors du match amical contre le Club de Bruges, il y avait 15 000 spectateurs, là, le stade était presque plein. Je n'ai pas de mots pour décrire ça. Il n'y a pas de meilleure façon de commencer.»
L'attaquant Nacho Ferri dans une interview accordée à l'Algemeen Dagblad.

En terminant 2e du championnat la saison dernière, à 19 points du PSV Eindhoven, sacré pour la 27e fois de son histoire, le Feyenoord Rotterdam s'est aussi qualifié directement pour la phase de ligue de la Ligue des champions.

Le championnat d'Eredivisie commence début août. Pour la première journée, les hommes de Giovanni van Bronckhorst se déplaceront sur le terrain de leur rival le Sparta Rotterdam.

(jcz)

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